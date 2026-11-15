Láttad már TikTokon? Ő Kovács Lajos boncmester, aki a halálról beszél

Kisgyerekként sokan akarnak tűzoltók, mentősök vagy orvosok lenni – boncmesterek viszont aligha. Kovács Lajos sem volt kivétel: egészségügyi iskolába járt, ápolási asszisztensi képesítést szerzett, majd egy kórházi osztályon kezdett dolgozni. Egy év és három hónap után azonban egy váratlan lehetőség egészen más irányba terelte a pályáját.

Kovács Lajos boncmester mindennap edz, így vezeti le a stresszt

(Fotó: hot! magazin/archív)

Kovács Lajos huszonkilenc éve dolgozik boncmesterként

A TikTokon a halállal kapcsolatos tévhiteket oszlatja el

Az edzés és a DJ-zés segít neki feldolgozni mindazt, amit lát

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„Gyerekként azt sem tudtam, mit jelent az, hogy boncmester. Ápolóként több műszakban dolgoztunk, és ez nekem egyáltalán nem feküdt: éjszakázni kifejezetten nem szerettem. Amikor meghallottam, hogy a patológián boncsegédet keresnek, és az egy műszakos állás, akkor úgy döntöttem, belevágok” – kezdte a hot!-nak Lajos.

Kovács Lajos boncmester: „Az ember arról álmodik, amitől fél”

Egész nap halottak között dolgozni nem olyan, mint bármelyik másik munka – ezt ő maga is kerek perec kimondja.

„Aki azt állítja, hogy őt érzelmileg nem viseli meg, ha nap mint nap halottak között van, és szembesül a halállal, az nem mond igazat. Ez olyan munka, ami – bármennyire is nem akarja az ember – igenis megterhelő. Nekem két dolog segít abban, hogy feldolgozzam: testépítő voltam, és ma is mindennap edzeni megyek, a másik pedig a zene, hisz DJ-ként is fellépek. Az edzéssel és a zenéléssel teljesen le tudom vezetni a stresszt és mindazt, amit itt látok.”

Kovács Lajos boncmester esténként DJ-ként áll a keverőpult mögé

(Fotó: hot! magazin/archív)

Huszonkilenc éve dolgozom a patológián, és soha, egyetlenegyszer sem álmodtam a halottakkal, a munkámmal. A szakemberek szerint az ember arról álmodik, amitől fél. Én például nagyon félek a repüléstől: ha külföldre utazunk, már két hónappal előtte azt álmodom, hogy lezuhanok a géppel. A munkámtól és a halottaktól viszont nem félek, valószínűleg ezért nem is álmodom róluk

– magyarázta, majd a legnehezebb pillanatokról is őszintén beszélt.

„Amikor gyermekről van szó, az lelkileg és érzelmileg is sokkal jobban megviseli az embert. Nehezek azok az esetek is, amikor valakit csak később találnak meg; ez minden téren emberpróbáló. A hozzátartozókkal is én beszélek, és a gyász mindenkinél másképp csapódik le. Vannak, akik már eleve dühösen, agresszívan érkeznek; velük nyilván nehezebb szót érteni, mint azzal, aki nyugodt, és megértőbb hozzáállást tanúsít.”