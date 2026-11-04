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„Kiszálltam, megyünk most haza” – az Ázsia Expressz versenyzői kiakadtak a mai feladat miatt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 04. 17:30
Sipos Tomipapp ferencMolnár ViktorTischler Petra
Újabb napra ébredtek a Bolíviában kalandozó párosok, ahol újabb brutális feladatokkal kell megküzdeniük. Az Ázsia Expressz versenyzői teljesen ki is akadtak a játék miatt, különösen, hogy volt, aki szándékosan hátráltatta a többieket.
Balla Nikolett
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Ezen a héten már a Brazíliába jutás a tét az Ázsia Expressz 2026-os évadában, így a versenyzők minden erejüket bevetve küzdenek az embert próbáló feladatokban. A mai kihívás ráadásul igen összetett, ahol a logikai készségük és szemfülességük mellett komoly fizikai erőre is szükség van. Ráadásul akadt olyan páros, aki szándékosan hátráltatta a többieket, különösen Sipos Tomi és Papp Feri duóját, akik ezen ki is akadtak.

Sipos Tomi és Papp Feri számára egy igazi hullámvast az Ázsia Expressz.
Az Ázsia Expressz sztárjait kiborította a mai feladat, az Irigy Hónaljmirigyeseket még szándékosan hátráltatták is (Fotó: TV2)

Tischler Petra és Vomberg Frigyes amellett, hogy mindent bevetettek, hogy megtalálják a saját betűikkel megjelölt tököket, még arra is szántak egy kis plusz energiát, hogy a többiek zöldségeit egy kicsit elrejtsék. A Séfek Séfe női séfje ugyanis igyekezett a helyszínen talált növényzettel befedni néhány tököt. Ezek ráadásul mind pont Papp Feri és Sipos Tomi megoldásához kellettek, akiknek nem esett éppen jól, hogy szándékosan kiszúrtak velük.

„Huncutok eldugták. De ez a miénk!” – jegyezte meg először még viccesen Feri, ám amikor rájött, hogy több tök is „eltűnt”, már nem volt éppen őszinte a mosolya.

Nem hiszem el b*szd meg, hogy ellopják a tököt. Ez milyen dolog?

 – akadt ki később.

„De ki lop el egy tököt?” – értetlenkedett Tomi is, hiszen ők természetesen nem láthatták, hogy ki volt az önjelölt hátráltató.

Tischler Petra és Vomberg Frigyes nagyon jól kiegészítik egymást.
Az Ázsia Expressz feladatai Tischler Petra idegeit is megviselik, míg Vomberg Frigyes igyekszik megnyugtatni (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplői küzdöttek a feladattal

Nem csak az Irigy Hónaljmirigy tagjai szenvedtek ezzel az összetett feladattal, hanem a többi páros is - a védettséget élvező Soós Dávid és Balogh Eleni kivételével - így például az önjelölt hátráltató Tischler Petra is, akit Vomberg Frigyesnek kellett észhez térítenie.

„Nem tudom, hol kell keresni, itt semmi nincs” – kutatott elkeseredve a séf, míg partnere próbálta megnyugtatni, ami után szinte azonnal kiszúrt egy tököt.

„Akkor mi a f*szért mondod, hogy semmi nincs itt” – akadt ki Frigyes, Petra "felesleges pesszimizmusa" miatt. De nem ők voltak az egyetlenek, akiknél csaknem elszakadt a cérna, hiszen Molnár Viktor és Titusz a hétfői játék óta a hátráltatások kereszttüzében próbálnak helytállni, ez pedig valószínűleg bárkit megviselne.

Én kiszálltam, megyünk most haza, még ma 

– jelentette ki a Kincsvadászok sztárja, miközben az óriási zöldségeket cipelték. De, hogy ezek után végül hogyan sikerül a fiúknak a feladat, az csak az Ázsia Expressz 7. évadának mai részéből derül ki, 19:55-től a TV2-n.

 

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