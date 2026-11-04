„Kiszálltam, megyünk most haza” – az Ázsia Expressz versenyzői kiakadtak a mai feladat miatt

Ezen a héten már a Brazíliába jutás a tét az Ázsia Expressz 2026-os évadában, így a versenyzők minden erejüket bevetve küzdenek az embert próbáló feladatokban. A mai kihívás ráadásul igen összetett, ahol a logikai készségük és szemfülességük mellett komoly fizikai erőre is szükség van. Ráadásul akadt olyan páros, aki szándékosan hátráltatta a többieket, különösen Sipos Tomi és Papp Feri duóját, akik ezen ki is akadtak.

Az Ázsia Expressz sztárjait kiborította a mai feladat, az Irigy Hónaljmirigyeseket még szándékosan hátráltatták is (Fotó: TV2)

Tischler Petra és Vomberg Frigyes amellett, hogy mindent bevetettek, hogy megtalálják a saját betűikkel megjelölt tököket, még arra is szántak egy kis plusz energiát, hogy a többiek zöldségeit egy kicsit elrejtsék. A Séfek Séfe női séfje ugyanis igyekezett a helyszínen talált növényzettel befedni néhány tököt. Ezek ráadásul mind pont Papp Feri és Sipos Tomi megoldásához kellettek, akiknek nem esett éppen jól, hogy szándékosan kiszúrtak velük.

„Huncutok eldugták. De ez a miénk!” – jegyezte meg először még viccesen Feri, ám amikor rájött, hogy több tök is „eltűnt”, már nem volt éppen őszinte a mosolya.

Nem hiszem el b*szd meg, hogy ellopják a tököt. Ez milyen dolog?

– akadt ki később.

„De ki lop el egy tököt?” – értetlenkedett Tomi is, hiszen ők természetesen nem láthatták, hogy ki volt az önjelölt hátráltató.

Az Ázsia Expressz feladatai Tischler Petra idegeit is megviselik, míg Vomberg Frigyes igyekszik megnyugtatni (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplői küzdöttek a feladattal

Nem csak az Irigy Hónaljmirigy tagjai szenvedtek ezzel az összetett feladattal, hanem a többi páros is - a védettséget élvező Soós Dávid és Balogh Eleni kivételével - így például az önjelölt hátráltató Tischler Petra is, akit Vomberg Frigyesnek kellett észhez térítenie.

„Nem tudom, hol kell keresni, itt semmi nincs” – kutatott elkeseredve a séf, míg partnere próbálta megnyugtatni, ami után szinte azonnal kiszúrt egy tököt.

„Akkor mi a f*szért mondod, hogy semmi nincs itt” – akadt ki Frigyes, Petra "felesleges pesszimizmusa" miatt. De nem ők voltak az egyetlenek, akiknél csaknem elszakadt a cérna, hiszen Molnár Viktor és Titusz a hétfői játék óta a hátráltatások kereszttüzében próbálnak helytállni, ez pedig valószínűleg bárkit megviselne.

Én kiszálltam, megyünk most haza, még ma

– jelentette ki a Kincsvadászok sztárja, miközben az óriási zöldségeket cipelték. De, hogy ezek után végül hogyan sikerül a fiúknak a feladat, az csak az Ázsia Expressz 7. évadának mai részéből derül ki, 19:55-től a TV2-n.