Egymásnak estek a játékosok Sallai Rolandék meccsén, hatalmas botrány tört ki - videó

Botrányos jelenetek zavarták meg Sallai Roland csapatának Bajnokok Ligája-mérkőzését. A Galatasaray-Stuttgart (2-0) összecsapáson a játékosok egymásnak estek, miután a török együttes egyik futballistája a torkánál ragadta meg a németek válogatott sztárját. A hatalmas dulakodásba többen is bekapcsolódtak, a játékvezetőnek pedig közbe kellett avatkoznia, hogy lecsillapítsa az indulatokat.

Hatalmas balhé tört ki a Galatasaray-Stuttgart BL-meccsen Fotó: Mustafa Alkac

Galatasaray-Stuttgart: hatalmas balhé tört ki Sallai Rolandék meccsén

A Galatasaray kedden este 2–0-ra legyőzte a Stuttgartot a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában, ám a találkozó nemcsak a török csapat győzelméről marad emlékezetes. A mérkőzés 37. percében ugyanis egészen elképesztő jelenetek játszódtak le az oldalvonal mellett, amikor a két együttes futballistái között elszabadultak az indulatok. A magyar válogatott Sallai Roland kezdőként lépett pályára a találkozón, amelyen kis híján tömegverekedés alakult ki.

A balhé egy ártalmatlannak tűnő szituációból indult, amikor a Galatasaray játékosa, Baris Alper Yilmaz és a stuttgarti Chris Führich került összetűzésbe az oldalvonal közelében. A török futballista a földre rántotta német ellenfelét, amire a Stuttgart csapatkapitánya, Deniz Undav azonnal reagált. A német válogatott támadó odarohant Yilmazhoz, majd két kézzel meglökte, a török játékos azonban ettől még inkább elveszítette a türelmét.

Yilmaz ezután Undavnak esett, a torkánál ragadta meg a német sztárt, és a mezét is megrángatta. A Bild beszámolója szerint pillanatok alatt többen is a helyszínre rohantak, és hatalmas dulakodás alakult ki a pálya szélén. A két csapat játékosai és a stábtagok is igyekeztek szétválasztani a feldühödött futballistákat, miközben a Stuttgart vezetőedzője is megpróbálta lecsillapítani a kedélyeket.

The Galatasaray vs Stuttgart clash got heated in first half! Barış Yılmaz and Deniz Undav came face to face in a fiery showdown 😳 https://t.co/GKmxKY63Oz — The Final Whistle (@Rufus_45) November 3, 2026

Az eset egyik legmeglepőbb pillanata az volt, hogy a torkon ragadott Undav nem veszítette el a fejét, hanem mosolyogva fordult el ellenfelétől. A német sajtó külön is kiemelte a támadó reakcióját, miközben Yilmaz láthatóan rendkívül feldúlt volt. A játékvezető, Chris Kavanagh végül mindkét főszereplőt sárga lappal büntette, majd néhány perc elteltével sikerült helyreállítani a rendet, és folytatódhatott a mérkőzés, amelyet végül a hazai csapat 2-0-ra megnyert.