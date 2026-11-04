Így párolog el a pénzed, ha rossz időpontban tankolsz

A hűvös időben való reggeli tankolás előnye jóval kisebb, mint azt sokan gondolják.

A hét napjai és az üzemanyagárak változásai befolyásolhatják, mennyit fizetsz a kúton.

Néhány egyszerű tankolási módszerrel csökkentheted a kiadásaid.

Vajon tényleg jobban megéri anyagilag a hűvös reggeleken tankolni, vagy ez csupán egy évtizedek óta terjedő mítosz? Cikkünkből megtudhatod, hogyan valósítható meg az olcsó tankolás, és pontosan milyen módszerekkel faraghatsz le az üzemanyagköltségekből.

Olcsó tankolás? Ha okosan választasz helyszínt és napokat, akár 10-15 százalékkal is csökkentheted az üzemanyagköltségeid. Fotó: 123RF

Hideg idő, olcsó tankolás?

Az autósok körében évtizedek óta tartja magát az az elképzelés, hogy a kora reggeli, hűvösebb órákban gazdaságosabb tankolni. Az elmélet logikusnak tűnik: a hidegben az üzemanyag sűrűbbé válik, így elvileg ugyanazért a literenkénti árért nagyobb tömegű, azaz több energiát biztosító benzint vagy gázolajat kapunk a pénzünkért.

Ezt a városi legendát a neves Consumer Reports szakértői vizsgálata hivatalosan megcáfolta.

Méréseik során kiderült, hogy még jelentős, 15 fokos külső hőmérséklet-ingadozás mellett is csupán elhanyagolható, 1% alatti különbség adódott a tankolt üzemanyag mennyiségében, ami mindössze néhány filléres eltérést jelent a fizetésnél.

A naptárat figyeld, ne az órát

A naptárat nagyon is érdemes figyelni, ugyanis Magyarországon a beszerzési árak módosításait leggyakrabban szerdán és pénteken léptetik életbe, ami azonnal lecsapódik a kiskereskedelmi árakban.

A fogyasztói statisztikák alapján a hét első napjai – különösen a hétfő és a kedd – számítanak a legkedvezőbbnek a tankolásra.

Ekkorra a hétvégi utazási roham már lecseng, a töltőállomások pedig a kereslet élénkítése érdekében gyakran ekkorra igazítják lejjebb az áraikat. Ha spórolni szeretnél, érdemes a tankolást a hét elejére időzíteni, még azelőtt, hogy a hétvégi felárak megjelennének a kijelzőkön.

Magyarországon a nagykereskedelmi üzemanyagárakat általában a hét elején és közepén módosítják, ami a benzinkutak áraira is hatással van. Forrás: 123RF

Megtakarítási módszerek, amelyek valóban beválhatnak

Az autópályák közvetlen közelében fekvő kutak és a frekventált városközpontokban található létesítmények áraiban literenként 30-50 forintos különbség is lehet. Érdemes a fix utak mentén található, kiesőbb vagy diszkont jellegű állomásokat választani.

Ha teljesen kiürült tankkal, vészhelyzetben kényszerülsz tankolni, lehet, hogy kénytelen leszel kifizetni a legközelebbi kút méregdrága árait. Gazdaságosabb már negyed tanknál megállni egy előre kiválasztott, olcsóbb kúton.

Sokan a töltőpisztoly lekapcsolódása után még megpróbálnak néhány litert beletunkolni a tankba. Ez teljesen felesleges pénzkidobás, mert a tartályba préselt extra üzemanyag meleg időben elpárolog vagy kifolyik, ráadásul károsíthatja a jármű üzemanyag-ellátó rendszerét.

Íme további 10 spórolási mítosz a tankolással kapcsolatban:

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