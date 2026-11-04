Így párolog el a pénzed, ha rossz időpontban tankolsz

Vajon tényleg jobban megéri anyagilag a hűvös reggeleken tankolni, vagy ez csupán egy évtizedek óta terjedő mítosz? Cikkünkből megtudhatod, hogyan valósítható meg az olcsó tankolás, és pontosan milyen módszerekkel faraghatsz le az üzemanyagköltségekből.
Az autósok körében évtizedek óta tartja magát az az elképzelés, hogy a kora reggeli, hűvösebb órákban gazdaságosabb tankolni. Az elmélet logikusnak tűnik: a hidegben az üzemanyag sűrűbbé válik, így elvileg ugyanazért a literenkénti árért nagyobb tömegű, azaz több energiát biztosító benzint vagy gázolajat kapunk a pénzünkért.
Ezt a városi legendát a neves Consumer Reports szakértői vizsgálata hivatalosan megcáfolta.
Méréseik során kiderült, hogy még jelentős, 15 fokos külső hőmérséklet-ingadozás mellett is csupán elhanyagolható, 1% alatti különbség adódott a tankolt üzemanyag mennyiségében, ami mindössze néhány filléres eltérést jelent a fizetésnél.
A naptárat nagyon is érdemes figyelni, ugyanis Magyarországon a beszerzési árak módosításait leggyakrabban szerdán és pénteken léptetik életbe, ami azonnal lecsapódik a kiskereskedelmi árakban.
A fogyasztói statisztikák alapján a hét első napjai – különösen a hétfő és a kedd – számítanak a legkedvezőbbnek a tankolásra.
Ekkorra a hétvégi utazási roham már lecseng, a töltőállomások pedig a kereslet élénkítése érdekében gyakran ekkorra igazítják lejjebb az áraikat. Ha spórolni szeretnél, érdemes a tankolást a hét elejére időzíteni, még azelőtt, hogy a hétvégi felárak megjelennének a kijelzőkön.
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