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A történelem legdurvább fogyása: 610 kilóról 63 kilóra fogyott egy férfi

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 04. 18:00
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Amikor a mérleg nyelve megközelítette a 610 kilogrammot, Szaúd-Arábia uralkodójának katonai szintű mentőakciót kellett elrendelnie, hogy megmentse a világ legnehezebb emberének életét. Egy indiai férfi extrém fogyása példaként szolgál mindenkinek, aki eddig kételkedett az elszántság és a kitartás erejében. Ismerd meg a történetét!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A történet bemutatja, hogyan képes a modern orvostudomány és a hihetetlen akaraterő visszaadni egy extrém súllyal rendelkező férfi életét.
  • Egy szaúdi uralkodó személyes közbenjárására és egy katonai repülőgép bevonására volt szükség a folyamat elindításához.
  • Egy közel harmincfős szakértői csapat és különleges mérnöki megoldások kellettek a férfi megmentéséhez.

Ez a hihetetlen történet Khalid bin Mohsen Shaari nevéhez fűződik, aki a történelem legnagyobb mértékű, dokumentált fogyását produkálta. A szaúd-arábiai férfi 2 éve még 610 kilót nyomott, ám egy elképesztő orvosi beavatkozásnak és a kitartásának köszönhetően extrém fogyáson ment keresztül. Jelenleg 63,5 kilogrammot nyom.

Extrém fogyás 610 kilóról
Az extrém fogyás életet menthet. Forrás: 123RF

Extrém fogyás 610 kilóról

Ezzel az összesen 542 kilogrammos súlycsökkenéssel a férfi a korábbi testtömege közel 90 százalékát leadta, teljesen megváltoztatva az életét. Extrém elhízása miatt több mint három éven át teljesen az ágy fogságában élt, és önállóan még a legalapvetőbb szükségleteit sem tudta ellátni. 

Amikor 2013-ban a világ legnehezebb élő embereként tartották számon, a helyzet olyan kritikussá vált, hogy Szaúd-Arábia akkori uralkodója, Abdullah király személyesen beavatkozott a megmentése érdekében.

A király elrendelte Khalid azonnali kórházba szállítását, és teljes egészében átvállalta a méregdrága gyógykezelés költségeit.

A fiatalember állapota a húszas évei elejére vált kritikussá

Khalid kórházba szállítása nem ment zökkenőmentesen, a férfi ugyanis nem fért ki a ház ajtaján. A segédkező csapat megoldásképp lebontotta a lakás egyik falát. 

Végül egy speciálisan erre a célra kialakított ággyal, darukkal, valamint egy katonai repülőgép bevonásával sikerült elszállítani Khalidot a rijádi kórházba.

Ott egy közel harmincfős multidiszciplináris orvosi csapat vette át az irányítást, amelyben sebészek, dietetikusok és szívgyógyászok működtek együtt.

Komoly elvonásokat élt meg Khalid a kórházban

A kezelés egy rendkívül szigorúan ellenőrzött diétával és intenzív fizioterápiával kezdődött, hogy a férfi szervezete készen álljon a komolyabb beavatkozásokra.

Az első hónapokban pusztán a kalóriamegvonás és a kíméletes mozgás hatására is rengeteg súlyt veszített. Ezt követően több műtéten, köztük gyomor-bypass operáción esett át, majd a drasztikus fogyás után a felgyülemlett, felesleges bőr eltávolítását is elvégezték rajta.

A kitartó munka végül meghozta a gyümölcsét: Khalid teljesen új emberré vált, visszakapta a mozgás szabadságát, és ma már egészséges, normális testsúllyal élheti a mindennapjait. Habár a történelem legnehezebb embere címét hivatalosan az amerikai Jon Brower Minnoch tartotta a maga 635 kilójával, 

Khalid bin Mohsen Shaari maradt az a személy, aki a világon a legtöbbet fogyott, és sikeresen túl is élte ezt a hatalmas átalakulást.

Nézd meg, honnan kezdte és hová jutott Khalid:

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