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Lenyűgöző az őszi Dunakanyar Visegrád felől.

Őszi időutazás a Dunakanyar felett: egy tökéletes nap Visegrádon

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 04. 12:00
kirándulásőszi hangulatVisegrádDunakanyar
Járjuk be a Fellegvárat, nézzünk körül a Salamon-toronynál, majd sétáljunk egyet a Duna partján! Fedezzük fel, mit kínál Visegrád ősszel, a színes hegyoldalaktól a királyi palota udvaráig!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • A Fellegvárban történelmi kiállítások és a Dunakanyar panorámája várja a kirándulókat.
  • A királyi palotában az egykori uralkodói udvar életével ismerkedhetünk meg.
  • A várnézést Duna-parti sétával egészíthetjük ki, gyerekekkel pedig több pihenőt is tervezzünk.

Visegrád ősszel egész napos kiránduláshoz is jó választás, de érdemes előre eldöntenünk, mennyi gyaloglás fér a programba. A Duna-parti séta és a királyi palota bejárása kényelmesebb időtöltés, a Fellegvár felkereséséhez már emelkedőkkel is számolnunk kell. A település fölött húzódó erdők és a folyó kanyarulatának látványa miatt tiszta időben célszerű a magasabban fekvő látnivalókkal kezdenünk. Borúsabb napon a történelmi emlékek kerülhetnek előtérbe. A rövidülő nappalok miatt a hosszabb erdei szakaszokat hagyjuk világosra.

Visegrád ősszel légifelvételen.
Visegrád ősszel tökéletes hétvégi kirándulási úti cél lehet, ahol a természet mellett kulturális élmények is várnak.
Fotó: feelthedrone

Visegrád ősszel: mit érdemes megnézni egy nap alatt?

Kezdjük a Fellegvárral, ahonnan jól beláthatjuk a Dunakanyart és a környező hegyeket. A várfalak között megállva érdemes időt szánnunk arra is, hogy megfigyeljük a folyó vonalát és a part menti településeket. A kettős várrendszer a tatárjárás után, IV. Béla és felesége, Laszkarisz Mária idején épült. A Fellegvár később a Szent Korona őrzésében is szerepet kapott, történetét és a középkori udvari életet kiállítások mutatják be.

A visegrádi Fellegvár légi fotóról, háttérben az őszi környezetű Duna.
A visegrádi Fellegvár festői panorámát kínál az  őszi Dunakanyarra.
Fotó: feelthedrone

Aki gyalog kapaszkodik fel, megfelelő túracipőben induljon: a nedves avar alatt kövek és gyökerek bújhatnak meg. Hűvös időben is vigyünk vizet, a szelesebb kilátópontokon pedig jól jöhet egy plusz felső. Ne akarjunk minden látnivalót egyetlen sietős körbe beleszorítani; a várnézés után hagyjunk időt ebédre és egy rövidebb parti sétára is.

Visegrád környéki erdő őszi avar alatt.
A Visegrád környéki erdőkbe már beköszöntött az ősz, így színpompás környezettel várja a túrázókat. 
Fotó: ZPPhoto044

Királyi udvarok és nyugodtabb délután a Duna mellett

A királyi palotában folytathatjuk a történelmi barangolást. Az épületegyüttest Nagy Lajos fejlesztette jelentős uralkodói rezidenciává, később Mátyás király állíttatta helyre. A feltárt és részben helyreállított palota udvarai, termei és kőfaragványai segítenek megismerni az egykori uralkodói környezetet. A látogatás egyik fontos állomása a késő gótikus Herkules-kút, Giovanni Dalmata alkotása.

A visegrádi Oroszlános-kút őszi környezetben.l
A felső kis udvar királyi magánkertjének XIV. századi falikútja a vörös márványból készült reneszánsz Oroszlános-kút.
Fotó: Bandi76

A Salamon-tornyot is útba ejthetjük, de belső tereinek megtekintésével most ne számoljunk: a múzeum tájékoztatása szerint 2026. szeptember 1-jétől zárva tart, várhatóan 2027 tavaszáig. Indulás előtt a többi helyszín aktuális nyitvatartását is ellenőrizzük.

Visegrádi Királyi Palota gyógynövénykertje ősszel.
Gyógynövénykert a Visegrádi Királyi Palota mellett.
Fotó: berni0004

Visegrád látnivalóinak megtekintése után, a napot zárjuk a Duna mellett, ahol a hegyi kapaszkodók után jólesik a kényelmesebb séta. Ha gyerekekkel kirándulunk, érdemes rövidebb sétákra bontani a napot, és a várnézés közé pihenőket beiktatni. A Fellegvárban közösen kereshetjük, honnan lehetett a legjobban megfigyelni a közeledő ellenséget, a palotában pedig arról beszélgethetünk, milyen lehetett itt az élet Mátyás király idején. 

Nézd meg a videót is a gyönyörű Visegrádról:

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