Te is a legműveltebb magyarok 1%-ába tartozol? Derítsd ki kvízünkkel

Vajon mennyi mindenre emlékszünk abból, amit egykor az iskolapadban tanultunk? A történelem fontos eseményei, a világ leghíresebb műalkotásai, az irodalom nagy alakjai és a természettudomány érdekességei mind az általános műveltségünk részét képezik. Egy-egy kérdésre talán gondolkodás nélkül rávágjuk a választ, máskor viszont hiába ismerős egy név vagy évszám, a pontos megfejtés már nem jut eszünkbe. Erre kiváló alkalom, hogy felmérd műveltségi tesztünkkel a tudásod.
Ez a műveltségi teszt éppen ezért tartogathat meglepetéseket. Tudod például, hogy melyik országban található Petra híres romvárosa, vagy milyen vegyjelet kapott az arany? És vajon a klasszikus zene világában is olyan magabiztosan mozogsz, mint a történelemben vagy a földrajzban?
A nyolc kvízkérdés között könnyebb és nehezebb feladatok egyaránt akadnak, így nem árt egy kicsit megmozgatni az emlékezetünket. A válaszokhoz nem kell különleges szaktudás, de a jó megfigyelőképesség és a széles körű tájékozottság most sokat érhet.
Tedd próbára a tudásodat műveltségi kvízünkkel, és derítsd ki, sikerül-e mind a nyolc kérdésre helyesen válaszolnod:
Műveltségi kvízünkben a Naprendszer egyik bolygója is szóba kerül:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.