Te is a legműveltebb magyarok 1%-ába tartozol? Derítsd ki kvízünkkel

Nyolc kérdés segítségével tesztelheted az általános műveltségedet.

A feladatok között történelmi, irodalmi, földrajzi és tudományos kérdések is szerepelnek.

Minden kérdéshez három válaszlehetőség és egy helyes megfejtés tartozik.

Vajon mennyi mindenre emlékszünk abból, amit egykor az iskolapadban tanultunk? A történelem fontos eseményei, a világ leghíresebb műalkotásai, az irodalom nagy alakjai és a természettudomány érdekességei mind az általános műveltségünk részét képezik. Egy-egy kérdésre talán gondolkodás nélkül rávágjuk a választ, máskor viszont hiába ismerős egy név vagy évszám, a pontos megfejtés már nem jut eszünkbe. Erre kiváló alkalom, hogy felmérd műveltségi tesztünkkel a tudásod.

Műveltségi kvízünkben a Naprendszer egyik bolygója is szóba kerül.

Fotó: 123RF

Kőkemény műveltségi kvíz

Ez a műveltségi teszt éppen ezért tartogathat meglepetéseket. Tudod például, hogy melyik országban található Petra híres romvárosa, vagy milyen vegyjelet kapott az arany? És vajon a klasszikus zene világában is olyan magabiztosan mozogsz, mint a történelemben vagy a földrajzban?

A nyolc kvízkérdés között könnyebb és nehezebb feladatok egyaránt akadnak, így nem árt egy kicsit megmozgatni az emlékezetünket. A válaszokhoz nem kell különleges szaktudás, de a jó megfigyelőképesség és a széles körű tájékozottság most sokat érhet.

Tedd próbára a tudásodat műveltségi kvízünkkel, és derítsd ki, sikerül-e mind a nyolc kérdésre helyesen válaszolnod: