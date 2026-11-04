JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Te is a legműveltebb magyarok 1%-ába tartozol? Derítsd ki kvízünkkel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tudás
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 04. 18:30
alapműveltségműveltségi kvízek
Mennyire emlékszel arra, amit az iskolában tanultál? Történelem, földrajz, irodalom, művészet és természettudomány: műveltségi kvízünkben nyolc különböző területről teszünk fel kérdéseket. Lesz köztük könnyebb és gondolkodtatóbb feladat is. Vajon sikerül hibátlanul teljesítened a műveltségi kvízt?
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei
  • Nyolc kérdés segítségével tesztelheted az általános műveltségedet.
  • A feladatok között történelmi, irodalmi, földrajzi és tudományos kérdések is szerepelnek.
  • Minden kérdéshez három válaszlehetőség és egy helyes megfejtés tartozik.

Vajon mennyi mindenre emlékszünk abból, amit egykor az iskolapadban tanultunk? A történelem fontos eseményei, a világ leghíresebb műalkotásai, az irodalom nagy alakjai és a természettudomány érdekességei mind az általános műveltségünk részét képezik. Egy-egy kérdésre talán gondolkodás nélkül rávágjuk a választ, máskor viszont hiába ismerős egy név vagy évszám, a pontos megfejtés már nem jut eszünkbe. Erre kiváló alkalom, hogy felmérd műveltségi tesztünkkel a tudásod. 

Naprendszer és bolygók ami a műveltségi kvízben is feltűnik
Műveltségi kvízünkben a Naprendszer egyik bolygója is szóba kerül. 
Fotó: 123RF

Kőkemény műveltségi kvíz

Ez a műveltségi teszt éppen ezért tartogathat meglepetéseket. Tudod például, hogy melyik országban található Petra híres romvárosa, vagy milyen vegyjelet kapott az arany? És vajon a klasszikus zene világában is olyan magabiztosan mozogsz, mint a történelemben vagy a földrajzban?

A nyolc kvízkérdés között könnyebb és nehezebb feladatok egyaránt akadnak, így nem árt egy kicsit megmozgatni az emlékezetünket. A válaszokhoz nem kell különleges szaktudás, de a jó megfigyelőképesség és a széles körű tájékozottság most sokat érhet.

Tedd próbára a tudásodat műveltségi kvízünkkel, és derítsd ki, sikerül-e mind a nyolc kérdésre helyesen válaszolnod:

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mit ábrázol a willendorfi vénusz?

Műveltségi kvízünkben a Naprendszer egyik bolygója is szóba kerül:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a műveltségi kvízekkel is:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu