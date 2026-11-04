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Varga Feri: „Nekünk most a gyerekek a legfontosabbak”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Varga Feri
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 04. 13:00
gyerekcsaládBalássy Bettykézilabda
Huszonegy éve van együtt a két énekes, akiknek a magánélete és a munkája szinte teljesen összefonódik. Varga Feri és Balássy Betty három gyerek mellett próbálja összehangolni az életét, ami néha nem könnyű.
Bors
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Varga Feri és Balássy Betty több mint két évtizede élnek együtt úgy, hogy kapcsolatuk nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is szinte ugyanolyan szoros.

Varga Feri
Varga Feri és Balássy Betty három gyerek mellett hangolja össze az életét
(Fotó: hot! magazin/archív)
  • Varga Feri és Balássy Betty huszonegy éve vannak együtt, a munkájuk is összefonódik
  • Három gyerek mellett minden hetet előre meg kell tervezniük
  • Az énekes fia, Dani megfelelési kényszeréről is őszintén beszélt
  • A karriert most nem helyezik a gyerekek elé

Varga Feri: „Legalább tíz-tizenkét év kellett, mire ez kialakult”

Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mire eljutottunk odáig, hogy mindenkinek megvannak a speciális szerepei a produkciónkban, és össze tudjuk egyeztetni azt a magánéletünkkel. Legalább tíz-tizenkét év kellett, mire ez kialakult, addig azért voltak zsörtölődések is

– kezdte Feri a hot!-nak.

Varga Feri és Balássy Betty
Varga Feri és Balássy Betty több mint két évtizede alkotnak egy párt
(Fotó: hot! magazin/archív)

Varga Feri fia, Dani: „Elmondta, hogy nagy megfelelési kényszere van”

A közös munka mellett a három gyerek nevelése is komoly szervezést igényel.

„Minden héten előre meg kell terveznünk, hogy ki mikor hova megy, kit kell elvinni, mikor van edzés, próba vagy fellépés. Ha valaki reggel bejelenti, hogy mégsem kell első órára mennie, miközben nekem kilenckor már próbám van, akkor azért égnek áll a hajam” – mesélte az énekes, aki elárulta, hogy a versenyszerűen kézilabdázó Dani fiával volt egy beszélgetésük, ami őt is váratlanul érte.

„Egyszer láttuk Danin, hogy valami nem stimmel. Nagyon szereti a kézilabdát, mégis azt éreztük, hogy nem olyan boldog, mint máskor. Leültünk beszélgetni, és elmondta, hogy nagy megfelelési kényszere van. Azt látja, hogy nekünk sok minden sikerül, felmegyünk a színpadra, és hatalmas tapsot kapunk, ő pedig úgy érzi, neki is meg kell felelnie ennek. Ez azért elgondolkodtatott. Mondtam neki, hogy akkor inkább elmegyünk horgászni. Nem akarom, hogy azt érezze, hogy mindenben tökéletesnek kell lennie.”

Varga Feri: „Nálunk az iskola kötelező, zenélni viszont nem kell”

Bár mindkét szülő a zenei pályán dolgozik, soha nem akarták elérni, hogy a gyerekeik is zenészek legyenek.

„Nálunk az iskola kötelező, zenélni viszont nem kell. A sportolásnál is az volt a lényeg, hogy szeressék, amit választottak. Az, hogy versenyszerűen sportolnak, az ő döntésük volt.”

Varga Feri családja
Varga Feri családjában a sport is fontos szerepet kap
(Fotó: hot! magazin/archív)

Varga Feri lánya, Róza: „Már úgy mozog, mint egy díva”

A családapa ugyanakkor úgy gondolja, hogy a sport és a művészet sokkal közelebb áll egymáshoz, mint gondolnánk. Különösen büszke Róza lányára, aki táncol.

„Olyan gyönyörű, ahogy ezek a lányok megjelennek egy versenyen, és végigvonulnak a színpadon! Róza tizenöt éves, de már úgy mozog, mint egy díva. Én pedig ott vagyok mellettük, viszem a vizet, és közben elképesztően büszke vagyok rájuk.”

Varga Feri: „A karriert nem helyezzük eléjük”

Varga Feriéknek természetesen vannak még zenei terveik, ám jelenleg nem akarnak mindenáron újabb és újabb lehetőségeket vállalni. A gyerekek ugyanis még sok figyelmet igényelnek, a család mindennapjai pedig így is sűrűek.

„Nekünk most ők a legfontosabbak. A karriert nem helyezzük eléjük, mert szerintem azért van három gyermekünk, hogy tudjunk velük foglalkozni. Már most is nagyon bonyolult az életünk, és ha még több munkát vállalnánk, annak nagy ára lenne. Bízom benne, hogy öt-hat év múlva, amikor a gyerekek már jobban megállnak a saját lábukon, több időnk lesz a zenére is” – zárta az énekes.

Varga Feri Balássy Betty
Varga Feri és Balássy Betty bíznak benne, hogy később több idejük lesz a zenére
(Fotó: hot! magazin/archív)
Varga Feri hot! magazin
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(Fotó: hot! magazin)

 

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