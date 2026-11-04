Varga Feri: „Nekünk most a gyerekek a legfontosabbak”

Varga Feri és Balássy Betty több mint két évtizede élnek együtt úgy, hogy kapcsolatuk nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is szinte ugyanolyan szoros.

Varga Feri és Balássy Betty három gyerek mellett hangolja össze az életét

(Fotó: hot! magazin/archív)

Varga Feri és Balássy Betty huszonegy éve vannak együtt, a munkájuk is összefonódik

és Balássy Betty huszonegy éve vannak együtt, a munkájuk is összefonódik Három gyerek mellett minden hetet előre meg kell tervezniük

Az énekes fia, Dani megfelelési kényszeréről is őszintén beszélt

A karriert most nem helyezik a gyerekek elé

Varga Feri: „Legalább tíz-tizenkét év kellett, mire ez kialakult”

Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mire eljutottunk odáig, hogy mindenkinek megvannak a speciális szerepei a produkciónkban, és össze tudjuk egyeztetni azt a magánéletünkkel. Legalább tíz-tizenkét év kellett, mire ez kialakult, addig azért voltak zsörtölődések is

– kezdte Feri a hot!-nak.

Varga Feri és Balássy Betty több mint két évtizede alkotnak egy párt

(Fotó: hot! magazin/archív)

Varga Feri fia, Dani: „Elmondta, hogy nagy megfelelési kényszere van”

A közös munka mellett a három gyerek nevelése is komoly szervezést igényel.

„Minden héten előre meg kell terveznünk, hogy ki mikor hova megy, kit kell elvinni, mikor van edzés, próba vagy fellépés. Ha valaki reggel bejelenti, hogy mégsem kell első órára mennie, miközben nekem kilenckor már próbám van, akkor azért égnek áll a hajam” – mesélte az énekes, aki elárulta, hogy a versenyszerűen kézilabdázó Dani fiával volt egy beszélgetésük, ami őt is váratlanul érte.

„Egyszer láttuk Danin, hogy valami nem stimmel. Nagyon szereti a kézilabdát, mégis azt éreztük, hogy nem olyan boldog, mint máskor. Leültünk beszélgetni, és elmondta, hogy nagy megfelelési kényszere van. Azt látja, hogy nekünk sok minden sikerül, felmegyünk a színpadra, és hatalmas tapsot kapunk, ő pedig úgy érzi, neki is meg kell felelnie ennek. Ez azért elgondolkodtatott. Mondtam neki, hogy akkor inkább elmegyünk horgászni. Nem akarom, hogy azt érezze, hogy mindenben tökéletesnek kell lennie.”

Varga Feri: „Nálunk az iskola kötelező, zenélni viszont nem kell”

Bár mindkét szülő a zenei pályán dolgozik, soha nem akarták elérni, hogy a gyerekeik is zenészek legyenek.

„Nálunk az iskola kötelező, zenélni viszont nem kell. A sportolásnál is az volt a lényeg, hogy szeressék, amit választottak. Az, hogy versenyszerűen sportolnak, az ő döntésük volt.”