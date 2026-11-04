Szóhoz sem jutottak a rajongók: álmában elhunyt a Disney sztárja

Mindössze 33 évesen elhunyt Anuj Thakur, aki a Disney Channel Dhoom Machao Dhoom című sorozatában játszott szerepéről vált ismertté. A színész október 27-én, kedden vesztette életét, miután a hírek szerint álmában rohamot kapott.
A szomorú hírt a sztár közeli barátja és casting igazgatója, Rupesh Sonar erősítette meg a közösségi médiában.
Még mindig nem akarom elhinni, hogy már nem vagy köztünk. Nem csak egy barát voltál nekem, hanem olyan, mint egy kistestvér. Annyi közös projektet terveztünk közösen: emlékszem a küzdelmeidre a kezdeti napokból, és láttam az utat, amit azóta bejártál. Az élet igazán kiszámíthatatlan. Szívszorító beletörődni abba, hogy ilyen hamar elmentél. Ez a hír egészen valószerűtlennek tűnik. Örökké emlékezni fogunk rád, testvér. Nyugodj békében
- írta Rupesh, aki tíz nappal a halála előtt látta utoljára Anujt. Elmondása szerint a színész az éjszaka elaludt, és már soha többé nem ébredt fel, miután álmában rohamot kapott.
Rupesh és Anuj még 2008-ban ismerkedtek meg, mialatt együtt dolgoztak a Bandhan Saat Janamon Ka című sorozaton, majd ezután több közös projektjük is volt. A tragikus hír mélyen megrázta a rajongókat, akik ezután a közösségi médiában tisztelegtek az elhunyt sztár emléke előtt: a hozzászólásaikban kifejezték, mennyire lesújtotta őket az, hogy a tehetséges színész ilyen korán elment, ugyanakkor kiemelték, az emléke örökké élni fog - írja a Daily Star.
A közelmúltban csatlakozott az égi körhöz, avagy a 27-esek klubjához Cindy Crawford fia, Presley Gerber. A fiatal modell az utolsó bejegyzésében még a gyógyulásért fohászkodott, az imái azonban nem találtak meghallgatásra. A holttestét abban a rehabilitációs intézetben találták meg, ahol kezelték. A halálát a hatóságok feltételezett drogtúladagolásként vizsgálják.
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