Szóhoz sem jutottak a rajongók: álmában elhunyt a Disney sztárja

Mindössze 33 évesen elhunyt Anuj Thakur, aki a Disney Channel Dhoom Machao Dhoom című sorozatában játszott szerepéről vált ismertté. A színész október 27-én, kedden vesztette életét, miután a hírek szerint álmában rohamot kapott.

33 évesen elhunyt a Disney sztárja / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

33 évesen elhunyt a Disney sztárja

A szomorú hírt a sztár közeli barátja és casting igazgatója, Rupesh Sonar erősítette meg a közösségi médiában.

Még mindig nem akarom elhinni, hogy már nem vagy köztünk. Nem csak egy barát voltál nekem, hanem olyan, mint egy kistestvér. Annyi közös projektet terveztünk közösen: emlékszem a küzdelmeidre a kezdeti napokból, és láttam az utat, amit azóta bejártál. Az élet igazán kiszámíthatatlan. Szívszorító beletörődni abba, hogy ilyen hamar elmentél. Ez a hír egészen valószerűtlennek tűnik. Örökké emlékezni fogunk rád, testvér. Nyugodj békében

- írta Rupesh, aki tíz nappal a halála előtt látta utoljára Anujt. Elmondása szerint a színész az éjszaka elaludt, és már soha többé nem ébredt fel, miután álmában rohamot kapott.

Rupesh és Anuj még 2008-ban ismerkedtek meg, mialatt együtt dolgoztak a Bandhan Saat Janamon Ka című sorozaton, majd ezután több közös projektjük is volt. A tragikus hír mélyen megrázta a rajongókat, akik ezután a közösségi médiában tisztelegtek az elhunyt sztár emléke előtt: a hozzászólásaikban kifejezték, mennyire lesújtotta őket az, hogy a tehetséges színész ilyen korán elment, ugyanakkor kiemelték, az emléke örökké élni fog - írja a Daily Star.