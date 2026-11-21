Egy friss házas nő két hónappal az esküvője után egy rutinszerű műtéten esett át - azonban családja elmondása szerint most életéért küzd, ugyanis súlyos szövődmények alakult ki nála.

Rutinszerű műtéten esett át a fiatal nő, most életéért küzd. Fotó: GoFundMe

Rutinszerű műtéten esett át a fiatal nő, háromszor majdnem meghalt

A montanai Billingsből származó Natasha Barbotiko augusztusban mondta ki a boldogító igent férjének, Domanic Slaytonnak. Két hónappal később, október 27-én a 22 éves nő, aki egy olyan szívhibával született, amelyet az orvosok gyermekkora óta figyeltek, egy viszonylag rutinszerű nyílt szívműtéten esett át a szívbillentyűjének helyreállítására.

Fiatal, 22 éves, így nagyon kevés aggodalomra és gyors felépülésre számítottunk

- írta Jan Hefner, a fiatal nő kórházi költségeinek fedezésére létrehozott GoFundMe-oldal szervezője.

A fiatal nő családja elmondta, hogy a műtét várhatóan körülbelül hat órát vett volna igénybe, de ehelyett 10 órán át tartott. A nő anyósa, Michelle Kraft elárulta, hogy Natashánál a műtét során súlyos léptek fel, többek között nehézségeket okozott a szíve újraindítása, miután az több órára leállt.

A túlzott vérzés és a szövődmények miatt a műtét a vártnál tovább tartott, ami miatt a szíve nem akart újraindulni. Sikerült stabilizálni az állapotát, és ez így is maradt az éjszaka folyamán, valamint 28-án délelőtt is. Délutánra azonban szív- és tüdőelégtelenség alakult ki nála, ezért az orvosoknak sürgősségi szív-tüdő motorra kellett kapcsolniuk. Erre azért volt szükség, hogy újra stabilizálják, és mentőhelikopterrel Salt Lake Citybe szállíthassák

- nyilatkozta a KTVQ-nak.

A család számára még most sem tiszta, hogy mi lesz a következő lépés, ugyanis elmondásuk szerint az orvosok óráról órára terveznek.

Egy november 1-jei GoFundMe-frissítésben Hefner megosztotta, hogy Natasha újabb műtéten esik át, november 5-én pedig azt írta, hogy a 22 éves lány szívén lévő hibát megműtötték, és már nem intubálják. A következő napokban Hefner további részleteket osztott meg Natasha felépülési folyamatáról, többek között azt, hogy fizikoterápiára és logopédiára jár, és egyre közelebb kerül ahhoz, hogy kikerüljön az intenzív osztályról. Azonban a szövődmények nemcsak fizikálisan hagytak nyomot a nőn, ugyanis mentálisan is küzd azzal a ténnyel, hogy háromszor is majdnem meghalt.