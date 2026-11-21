November 21-én ünnepeljük a televíziózás világnapját, amelyet az ENSZ 1996-ban hirdetett meg. A magyar televíziózás története azonban jóval korábban kezdődött: a rendszeres műsorsugárzás 1957-ben indult el. Az ezt követő évtizedekben számtalan legendás magyar tévéműsor született, amelyek máig nosztalgiát ébresztenek a nézőkben. Retró tévéműsorok kvízünkben ezekről az adásokról, valamint azok népszerű vezetőiről tesztelheted a tudásod!

Retró tévéműsorok kvízünkben nemcsak a régi idők sikerműsorait, hanem a népszerű tévébemondókat is felidézheted. A képen például Antal Imre látható. Fotó: Szalay Zoltán/Fortepan

Ki ne emlékezne a Kapcsoltam című műsor fejtörőire, a Ki mit tud? tehetségeire, a Szeszélyes évszakok humorára vagy a Delta különleges főcímére? Ezek a régi tévéműsorok sokak számára a gyerekkor vagy a fiatalság legszebb pillanatait idézik.

Retró tévéműsorok kvíz: felismered a magyar televíziózás legendáit?

Vajon mennyire ismered a régi magyar tévéműsorok és műsorvezetők világát? Tudod, ki vezette az említett Delta című műsort? Hogy mikor indult a magyar televíziós adás, vagy melyik műsorhoz kötődött Antal Imre neve? Töltsd ki nyolc kérdéses nosztalgia kvízünket és derítsd ki, mennyire emlékszel a magyar tévézés felejthetetlen korszakára!