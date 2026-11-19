Lábsérüléssel, sajgó sebekkel és jókora feszültséggel várta az estét Schumacher Vanda és Henry Kettner az Ázsia Expressz 2026-os évadának brazil szakaszán. A páros addigra nemcsak a kimerültséggel küzdött, hanem azzal is, hogy aznap szinte az összes versenytársukat magára haragította, ráadásul egy kevésbé barátságosnak tűnő környéken maradt. Amikor Ördög Nóra közölte, hogy aznap éjszakára nincs biztosított szállásuk, Vandánál végleg elszakadt a cérna – főleg azért, mert úgy érezte, csapattársa nem fogja fel a helyzet súlyát, sőt, még nevetgél is rajta.

Az Ázsia Expressz párosa itt még jól szórakozott (Fotó: TV2)

A feladást fontolgatta az Ázsia Expressz sztárja

A műsorvezető képtelen volt tovább tartani magát, és a kamerák előtt fakadt ki a kilátástalannak tűnő helyzet miatt, kilátásba helyezve akár a verseny feladását is:

Eddig bírtam ezt a napot. Amikor Nóri közölte, hogy nincsen este szállás, akkor éreztem azt, hogy jó, vége! Tudtam, hogy nem tudok lefürödni, nem tudom átcserélni kábé a kötésem a lábamon, nem tudok lefeküdni egy normális helyre, aludni úgy, hogy pihenjek és egy kicsit regenerálódjak, akkor tényleg azt éreztem, hogy nekem itt a vége, és nem is akarom ezt most tovább csinálni

– mondta elkeseredetten Vanda, aki a társán is számonkérte az empátia hiányát: „Tudnál egy fokkal empatikusabb lenni? Nem vetted észre azt, hogy amúgy tényleg sz*rul vagyok. Szóval megtennéd, hogy öt percig normálisan viselkedsz?” – fakadt ki Vanda, mire Henry igyekezett azzal védekezni, hogy azt hitte, színészkedik a társa, hiszen ebben a műfajban korábban is remekelt a műsorban.

Ezután jött a csoda

Vanda később arról is beszélt, hogy a legjobban a másnapi megmérettetéstől tart, hiszen a csapatok ellenszenve miatt biztosra vette, hogy ők is részt vesznek majd a kieséssel fenyegető hajszában: „Tényleg abban reménykedtem, mint mindig, hogyha nehéz a helyzet, akkor semmi baj, ki kell bírni. Végigcsináljuk a napot, megkapjuk a szállást, és akkor kész. De azok után, hogy kb. magunkra haragítottuk ma az egész csapatot, holnap fixen hajszázunk, nincsen még egy szállás, ahol aludni tudunk. Fizikailag nem vagyok abban az állapotban, hogy lehozzam a holnapi napot. Tényleg aggódom azon, hogy holnap megyünk haza” – vallotta be őszintén.