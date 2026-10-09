Ő lehet Azahriah szerelme: ismert magyar énekesnő oldalán bukkant fel az énekes - fotó

Azahriah a magánéletét mindig is tudatosan elzárta a nyilvánosság elől. A Puskás Arénát háromszor is megtöltő előadó viszont azt nem tudja irányítani, hogy mi kerül ki róla. A TikTokon terjedő lesifotón Várhegyi Lucas Palmirával látható, aki a Rising Star győzteseként debütált, az utóbbi években pedig Dzsúdló produkciójának állandó vokalistájaként, illetve saját zenei projektjeivel van jelen a zenei szcénában. Úgy tűnik, nem csak a színpadon talált egymásra a két zenész...
A TikTokon futótűzként terjedő fotó alatti kommentszekció pillanatok alatt a rajongói megfigyelések gyűjtőhelyévé vált. Sok hozzászóló már tényként kezeli, hogy a két zenész hosszabb ideje egy párt alkot, és többen korábbi koncertekről hoztak példákat: „Palmira es Azi egy párt alkotnak mar egy ideje, igen” – írta határozottan az egyik felhasználó. Egy másik kommentelő a zenész bécsi fellépésén szerzett benyomásairól számolt be, rámutatva arra, miért tűnt fel Palmira a bécsi koncert hátterében: „Bécsben, a tömegben mindenki arról beszélt, hogy így már logikus, miért volt ott ő is. Mindenki írta a telefonjába, hogy 'itt van a Mira', és mutatta Azinak.”
A rajongók izgatottsága nem véletlen, hiszen Azahriah szerelmi élete a Luna Joannával való szakítása óta szinte teljesen ködbe veszett. A modell-influenszerrel való kapcsolata annak idején óriási nyilvánosságot kapott, főleg a hírhedt Palacsintafesztiválos félrelépés és az azt követő országos botrányhullám miatt. Bár a viharos időszak után Luna és Azi még jó ideig együtt maradtak, végül csendben különváltak az útjaik. A történtek után a zenész még szigorúbban zárta el magát a sajtó elől, és láthatóan elegendő tanulságot vont le a túlságosan kirakatba kerülő szerelemből...
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