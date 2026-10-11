Young G Béci kitálalt: több mint egy éve nem beszél vele Simor Olivér

Úgy tűnik, a Farm VIP hatodik évadának konfliktusai nem mindenkinél értek véget a forgatással. Young G Béci a TikTok-oldalán árulta el, hogy Simor Olivérrel, akivel hosszú éveken át jó barátságot ápolt, a műsor óta nem igazán beszélnek. A rappert különösen bántja, hogy egy televíziós játék miatt távolodtak el egymástól, hiszen kapcsolatuk jóval régebbre nyúlik vissza.
Young G Béci és Simor Olivér a ValóVilág negyedik évadában ismerték meg egymást, és a reality után is megmaradt köztük a haveri viszony. A Farm VIP-ban is többször láthatták a nézők, mennyire számíthatnak egymásra: figyelmeztették a másikat, ha úgy érezték, veszélybe kerülhet, vagy éppen egymásnak öntötték ki a szívüket. A közös beszélgetések sokszor igazi lelki támaszt jelentettek számukra, ezért is fáj Bécinek, hogy a műsor után megváltozott a kapcsolatuk.
A feszültség egyik fontos pillanata az volt, amikor Béci Olivérre tette a szavazatát. Döntésében szerepet játszott a piros csapat összezárása, valamint az is, hogy Szabó Franciskához szoros kapcsolat fűzte.
Egy dolgot sajnálok, az az, hogy Olivérre raktam akkor a jelemet, de én ott figyelmeztettem is aznap, hogy a pirosak összezártak, és van egy olyan terv, amit meg kell valósítani. A pirosak így döntöttek, én is így döntök, mert Franciskával nagyon jóban vagyok
– magyarázta Béci.
Béci számára is volt egy fájó pont, ami a műsorban történt: amikor Zsolti gazda megbízta a sárgákat egy titkos üzlettel, Olivérék negyedik tagnak nem Bécit, hanem Horányi Julit választották.
„Nyilván sz*rul esett nekem, hogy nem velem osztozott a két haverom. Az a legkellemetlenebb, hogy körülbelül nem is ismerték Julit, és mégis őt választották, de nem a pénz része volt kellemetlen, hanem az elv. De ami fontos, hogy nem emiatt szavaztam Olivérre” – tette hozzá.
Béci szerint a legfájóbb mégis az, hogy a műsor után eltávolodtak egymástól, és a kapcsolatuk azóta sem rendeződött. Több mint egy év telt el a forgatás óta, ő pedig úgy érzi, a játékban történteket nem lenne szabad a való életre is átvinni.
Egy külső spoiler: azóta nem nagyon beszélünk Olivérrel, és ez valahol bánt is, de legfőképp azért zavar, mert ennyire nem húzhat be a játék szerintem
– árulta el a TikTok-videóban.
„Az, hogy ott bent mi történt, az az adott szituáción múlik, és döntött az ember, ahogy kell döntenie, de itt, a kinti életünkben nem így kell gondolkodni, és úgy kell gondolni az egészre, hogy tök jó volt, hogy ott voltunk mindannyian bent” – fogalmazott Béci, akinek láthatóan továbbra is rosszul esik, hogy a régi barátságuk így alakult.
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