Young G Béci kitálalt: több mint egy éve nem beszél vele Simor Olivér

Úgy tűnik, a Farm VIP hatodik évadának konfliktusai nem mindenkinél értek véget a forgatással. Young G Béci a TikTok-oldalán árulta el, hogy Simor Olivérrel, akivel hosszú éveken át jó barátságot ápolt, a műsor óta nem igazán beszélnek. A rappert különösen bántja, hogy egy televíziós játék miatt távolodtak el egymástól, hiszen kapcsolatuk jóval régebbre nyúlik vissza.

Young G Bécit nagyon bántja, hogy Simor Olivér nem beszél már vele (Fotó: TV2)

Young G Béci elárulta, mi vezetett a konfliktushoz

Young G Béci és Simor Olivér a ValóVilág negyedik évadában ismerték meg egymást, és a reality után is megmaradt köztük a haveri viszony. A Farm VIP-ban is többször láthatták a nézők, mennyire számíthatnak egymásra: figyelmeztették a másikat, ha úgy érezték, veszélybe kerülhet, vagy éppen egymásnak öntötték ki a szívüket. A közös beszélgetések sokszor igazi lelki támaszt jelentettek számukra, ezért is fáj Bécinek, hogy a műsor után megváltozott a kapcsolatuk.

A feszültség egyik fontos pillanata az volt, amikor Béci Olivérre tette a szavazatát. Döntésében szerepet játszott a piros csapat összezárása, valamint az is, hogy Szabó Franciskához szoros kapcsolat fűzte.

Egy dolgot sajnálok, az az, hogy Olivérre raktam akkor a jelemet, de én ott figyelmeztettem is aznap, hogy a pirosak összezártak, és van egy olyan terv, amit meg kell valósítani. A pirosak így döntöttek, én is így döntök, mert Franciskával nagyon jóban vagyok

– magyarázta Béci.

Béci számára is volt egy fájó pont, ami a műsorban történt: amikor Zsolti gazda megbízta a sárgákat egy titkos üzlettel, Olivérék negyedik tagnak nem Bécit, hanem Horányi Julit választották.

„Nyilván sz*rul esett nekem, hogy nem velem osztozott a két haverom. Az a legkellemetlenebb, hogy körülbelül nem is ismerték Julit, és mégis őt választották, de nem a pénz része volt kellemetlen, hanem az elv. De ami fontos, hogy nem emiatt szavaztam Olivérre” – tette hozzá.

Simor Olivér jó barátságot ápol Kenéz Nórával (Fotó: TV2)

A Farm VIP balhéi álltak közéjük?

Béci szerint a legfájóbb mégis az, hogy a műsor után eltávolodtak egymástól, és a kapcsolatuk azóta sem rendeződött. Több mint egy év telt el a forgatás óta, ő pedig úgy érzi, a játékban történteket nem lenne szabad a való életre is átvinni.

Egy külső spoiler: azóta nem nagyon beszélünk Olivérrel, és ez valahol bánt is, de legfőképp azért zavar, mert ennyire nem húzhat be a játék szerintem

– árulta el a TikTok-videóban.