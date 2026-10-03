Ungár Anikó egy fotó miatt döntött az örökbefogadás mellett

Baronits Gábor édesanyja egészen kis korától odáig van az állatokért. Így nem véletlen, hogy Ungár Anikó családjában mindig volt kutya. Pár hónappal ezelőtt a bűvésznő elvesztette rottweilerét, de csak kis ideig bírta kedvenc nélkül, akkor talált rá mostani négylábújára.

Ungár Anikó új kuyusa mindent szívesen csinál a gazdival

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Ungár Anikó felszólalna a szaporítók ellen

Az ismert előadó szerint nem elég szigorúak itthon az állattvédelmi törvény, rengeteg gondot okoznak például a szaporítók. Ungár Anikó kutyáját is szaporító dobta ki, amikor nem kelt el az alom.

„Egy ismert állatmentő, Zsigó Sziszi posztolt róla, hogy kidobva találtak a tanyájuk mellett hat kölyökkutyust. Ez a legszörnyűbb az egészben, hogy a szapo­rítók a nem kívánt almokat csak úgy kihajítják. Szigorúbb törvények kellenének ellenük, mert a pénzbírság nem elrettentő erejű, börtönbüntetésre lenne szükség. Tele vannak a menhelyek az ilyen kutyaütők által kidobott vagy tőlük vásárolt jószágokkal. Gondolkodom rajta, hogy felszólaljak a témában, mert valamit tenni kell - jelentette ki Ungár Anikó, akinek fia, Baronits Gábor is az örökbefogadás mellett döntött. - Nagyon sok kutyám volt, de sosem pénzért vásárolt. Egy könyvet meg tudnék tölteni azokkal a sztorikkal, ahogy hozzám kerültek a négylábú családtagjaim! Volt, hogy artistáknál születtek kölykök, de akadt olyan is, akit megörököltem. Mindegyikkel más volt a kapcsolatom, más volt köztünk a dinamika. Az biztos, hogy Zazi megváltoztatta az életemet, mert futtatóba járunk, hogy szocializálódjon, ami például az utolsó három rottweileremmel nem történhetett meg. Járunk kutyasuliba is, közben meg szívből, ösztönből nevelem.Nagyon hamar beilleszkedett a családunkba.”

- mesélte a hot!-nak a sztáranyuka, aki imádja a menyét, Oczella Esztert.

Zazi első pillanattól otthon érzi magát Anikó lakásában

(Fotó: hot! magazin/ archív)

„Zazi megváltoztatta az életemet”

„13 éves korában el kellett engednünk imádott rottweileremet, Leilát. Fantasztikus állatorvosunk, dr. Font Gusztáv segített abban, hogy szépen menjen el, az utolsó leheletéig vele lehettünk. Az elvesztése után egy ­darabig nem is gondoltam újabb kutyára, de aztán jött az érzés, hogy itt az idő. Nem kerestem, egyszerűen szembejött velem a Face­bookon. Amikor megláttam a fotót, amin a kisasszony egy piros fotelből nézett rám, rögtön tudtam, hogy ő az igazi” - mesélte a bűvész, akitől gyermekei is örökölték az állatok iránti szeretetet.

Imádnivaló kiskutyám van, van tartása, de nagyon tud hízelegni is. Szinte mindenhová viszem magammal, hamar kinyílt, mindenhová bátran elindulok vele. Sokat sétálunk, játszunk. Mivel Gábor, a fiam nagyon elfoglalt, így gyakran megyünk együtt az ő kutyájáért. Lilivel szerencsére azonnal összebarátkoztak. Eredetileg a Gréti nevet kapta, de annyira nem Gréti típus, hogy végül átneveztem Za­zi­ra. Hihetetlen elegancia van benne, olyan, mint egy francia hölgy. Elképesztően nagy mozgásigényű, és úgy néz ki, mint egy erdélyi kopó. De hogy van-e még benne valami más is, azt nem tudni. A lényeg, hogy megtaláltuk egymást – azt gondolom, mind a ketten szerencsések vagyunk. Ismerősök szokták róla mondani, hogy betette a fenekét a tutiba.