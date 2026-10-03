JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Van bennük valami ellenállhatatlan: ez a 3 csillagjegy a legszerethetőbb a horoszkóp szerint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors halak horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 03. 16:30
oroszlán horoszkópcsillagjegyRák horoszkóp
Vannak emberek, akiknek a társaságában egyszerűen jó lenni. Figyelnek ránk, megnevettetnek, vagy éppen akkor állnak mellénk, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. A horoszkóp szerint három csillagjegy különösen könnyen belopja magát mások szívébe – és ha egyszer megszereted őket, nehéz elengedni őket.
Fehér Lilla
A szerző cikkei
  • Rák: gondoskodásával és hatalmas szívével veszi le a lábáról a környezetét.
  • Oroszlán: melegszívű, nagylelkű, és különlegesnek tudja éreztetni azt, aki fontos neki.
  • Halak: empatikus és érzékeny, sokszor szavak nélkül is megérzi, ha valakinek szüksége van rá.
  • Mindhárom jegy másképp mutatja ki a szeretetét, de erős érzelmi kötődést alakíthat ki.
  • A csillagjegy természetesen nem dönti el, milyen ember valaki – a horoszkóp elsősorban játékos önismereti és szórakoztató tartalom.

Mitől lesz valaki igazán szerethető? Attól, hogy mindig meghallgat? Attól, hogy képes megnevettetni a legrosszabb napunkon is? Vagy attól, hogy mellette nem kell másnak mutatnunk magunkat, mint akik valójában vagyunk? Erre aligha létezik egyetlen válasz. Van, akit a humora miatt szeretünk, mást a gondoskodásáért, és olyan ember is akad, akinek egyszerűen van valami megmagyarázhatatlan melegség a személyiségében. A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyekre különösen jellemzőek azok a tulajdonságok, amelyekkel könnyen közel kerülhetnek másokhoz. Nem feltétlenül ők a leghangosabbak vagy a legfeltűnőbbek a társaságban. Egyszerűen tudnak valamit, amitől mellettük jó érzés lenni.

horoszkóp zodiákus jegyei
A horoszkóp szerint 3 csillagjegy különösen szerethető. 
Forrás: 123RF

Horoszkóp: ők azok, akik könnyen belopják magukat a szívünkbe

Rák csillagjegy – úgy gondoskodik rólad, mintha mindig is ismert volna

A Rák csillagjegy szeretete ritkán felszínes. Ha valakit közel enged magához, valóban törődni akar vele. Megjegyzi, mit szeretsz, észreveszi, ha rossz kedved van, és könnyen lehet, hogy akkor is rád ír, amikor még senkinek sem mondtad el, hogy valami nincs rendben. Érzelmes természete miatt erősen kötődik azokhoz, akik fontosak számára. A barátságban és a szerelemben egyaránt biztonságot keres, és ezt igyekszik megadni a másiknak is.

A Rák egyik legszerethetőbb tulajdonsága éppen az, hogy nála a törődés sokszor apró dolgokban jelenik meg. Nem feltétlenül nagy gesztusokkal bizonyít. Lehet, hogy főz neked valamit, emlékszik egy hónapokkal korábbi történetedre, vagy egyszerűen csak ott marad melletted, amikor más már hazament volna.

Persze érzékenységének van másik oldala is. Könnyen megsértődhet, és ha úgy érzi, nem értékelik a szeretetét, hajlamos lehet visszahúzódni a saját világába. De aki bekerül a bizalmi körébe, annak nehéz nem megszeretnie ezt a gondoskodó oldalát.

Oroszlán csillagjegy – úgy bánik veled, mintha te lennél a legfontosabb ember a teremben

Az Oroszlán csillagjegyről gyakran azt mondják, szereti, ha rá figyelnek. Ez igaz lehet, ám van egy tulajdonsága, amelyről kevesebb szó esik: ő maga is elképesztően sok figyelmet tud adni azoknak, akiket szeret.

Ha valaki fontos számára, büszke rá. Dicséri, támogatja, bátorítja, és legszívesebben az egész világgal tudatná, milyen nagyszerű ember áll mellette.

Nagylelkűsége nem feltétlenül az ajándékokról szól. Az Oroszlán képes lelkesedést vinni egy kapcsolatba. Ő lehet az a barát, aki a legkisebb sikerednek is úgy örül, mintha legalábbis világbajnokságot nyertél volna. Pontosan ezért olyan könnyű megszeretni. Mellette az ember sokszor fontosnak, érdekesnek és értékesnek érezheti magát.

Az Oroszlán ugyanakkor ugyanezt a megbecsülést várja vissza. Ha természetesnek veszik a szeretetét, vagy folyamatosan háttérbe szorítják, előbb-utóbb hangot adhat a csalódottságának. Ha viszont kölcsönös a ragaszkodás, elképesztően hűséges és melegszívű társ válhat belőle.

Halak csillagjegy – néha már akkor tudja, hogy baj van, amikor te még mosolyogsz

A Halak szerethetőségének egyik titka az empátia. Ez a jegy gyakran rendkívül érzékenyen reagál mások hangulatára. Észreveheti a félbehagyott mondatot, a megváltozott hangsúlyt vagy azt a mosolyt, amely mögött valójában valami egészen más rejtőzik. Nem mindig akar azonnal megoldást találni a problémáidra. Sokszor egyszerűen csak meghallgat. Néha pontosan erre van szükség.

A Halak romantikus, álmodozó oldala miatt a kapcsolataiba is sok érzelmet vihet. Ha szeret valakit, könnyen teljes szívével fordul felé, és hajlamos arra, hogy a másik ember érzéseit legalább olyan fontosnak tartsa, mint a sajátját.

Ez azonban a gyenge pontja is lehet. Annyira belemerülhet mások problémáiba, hogy közben megfeledkezik a saját határairól.

Mégis éppen ez a mély érzékenység teszi sokak szemében különlegessé. A Halak mellett gyakran azt érezheted: valaki végre tényleg érti, amit mondani próbálsz.

Három jegy, három teljesen különböző szeretetnyelv

A Rák gondoskodik. Az Oroszlán felemel. A Halak megért. Más eszközökkel, de mindhárom jegy olyan tulajdonságokat képvisel az asztrológiában, amelyek könnyen erős érzelmi kötődést alakíthatnak ki másokban.

Természetesen ettől még nem lesz minden Rák, Oroszlán vagy Halak automatikusan szerethetőbb másoknál. A személyiséget nem lehet pusztán a születési jegyből meghatározni, és a horoszkóp sem alkalmas arra, hogy eldöntse, milyen ember valaki.

Játéknak viszont érdekes lehet elgondolkodni rajta: vajon van melletted valaki ebből a három csillagjegyből, akit pontosan ezekért a tulajdonságaiért szeretsz?

Az alábbi videó segít még jobban megérteni a csillagjegyeket:

Ezek a horoszkópos cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu