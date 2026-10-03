„Ozempic arc, egyen fej, egyen száj, egyen mell”

Tünde most egy Instagram-videóban ismét a testképről és a fogyással kapcsolatos trendekről beszélt, ezúttal pedig az Ozempic és a Mounjaro került szóba. Szerinte már nem csupán a kilókról van szó, hanem arról is, hogy egyre többen ugyanazt a külsőt próbálják elérni.

Ozempic arc, egyen fej, egyen száj, egyen mell, hová tartunk ezzel? Megőrülök attól, hogy lassan olyan, mintha az éhezők viadaláról szabadultak volna ki az emberek, és ez hatalmas veszély.

Az egykor luxusfeleségként ismertté vált Polgár Tünde szerint különösen a fiatal lányokra lehet veszélyes hatással az a szépségideál, amelyben a nagyon vékony test válik követendő példává: „A fiatal lányok azt hiszik, hogy nekik is ilyen aszott múmiává kell válniuk.” Arról is beszélt, hogy kíváncsiságból mesterséges intelligenciát kérdezett meg arról, hogyan kellene kinéznie ahhoz, hogy megfeleljen bizonyos szépségideáloknak. A kapott válaszokon állítása szerint teljesen ledöbbent.

Ezt a fotót generálta Tündének az AI (Fotó: Instagram)

Megkérdeztem az AI-tól, hogy hogy kellene jól kinéznem, ami elképesztő dolgokat közölt: az államat ki kellene hegyesítenem, a szemöldökömet vaskosabbá kéne tennem és tegyek fillert az arcomba, ledöbbentem.

A fogyást segítő gyógyszerekkel kapcsolatban ennél is határozottabban fogalmazott. Saját véleményét hangsúlyozva azt mondta „Kövezzetek meg, de szerintem egy orvos, mielőtt egy olyan nőnek, aki 55 kiló, de 50-re szeretne lefogyni, felírja az Ozempicet vagy a Mounjarot, hát én annak rácsapnék a kezére. És azt a hölgyet, urat én először egy pszichológushoz szeretném elküldeni (..)” – jelentette ki.