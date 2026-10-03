Geszler Dorottya: „Még mindig nem ismerem magam elég jól”

Geszler Dorottya elárulta, milyen tapasztalatokat gyűjtött a dzsungelben. A korábbi Miss Hungary 3. helyezettje szerint sokat megtudott magáról a Celeb vagyok, ments ki innen forgatásán.

Geszler Dorottya sokat tanult magáról a dzsungelben a Celeb vagyok ments ki innen forgatásán

(Fotó: hot! magazin/ RTL)

Geszler Dorottya a kolumbiai dzsungelben rájött, hogy sokkal szívósabb, mint korábban gondolta

A nélkülözés megtanította arra, hogy jobban bízzon önmagában és a képességeiben

Higgadtsága és békés természete a feszült helyzetekben is sokat segített neki

A dzsungeltapasztalat óta még jobban értékeli a hétköznapi kényelmet és a jólétet

Geszler Dorottya vallomása a dzsungeléletről

Bár a dél-amerikai utazás előtt még kétségek gyötörték, kiderült, hogy a csinos műsorvezető sokkal szívósabb, mint gondolta volna.

Rájöttem, hogy még mindig nem ismerem magam elég jól. Kolumbia előtt az volt az első gondolatom, hogy ez nem nekem való, és nem menne. Ám mégis bírtam a nélkülözést, ami arra tanított, hogy sokkal jobban kell bíznom magamban, hiszen képes vagyok olyat is véghez vinni, amiről elsőre azt hittem, hogy meghaladja a képességeimet. Nem nyávogtam vagy siránkoztam, hanem szó nélkül tettem, amit kellett. Nálam nem létezett férfi- vagy női munka: boldogan beálltam akár fűrészelni is

– kezdte a hot!-nak Geszler Dorottya. A feszült helyzetekben könnyen elszabadulhatnak az indulatok, ám az egykori szépségkirálynő végig képes volt megőrizni a hidegvérét.

„A rám jellemző higgadtság és nyugalom aranyat ért kint. Bár velem is előfordul, hogy néha robbanok, alapvetően békés természetű vagyok. A buddhaságom rengeteget segített, mert azért adódtak olyan pillanatok, amikor szükség volt rá.”

A kinti nomád körülmények csak még inkább megerősítették Dorottyát abban az értékrendben és tudatosságban, amelyet itthon, a mindennapokban is régóta követ

Gyakran nem tudjuk értékelni, milyen jó életünk van. Hajlamosak vagyunk természetesnek venni azt, hogy kinyitjuk a hűtőt, és tele van, és észre sem vesszük, hogy milyen kényelem vesz körül minket: ott a távirányító, minden gépiesítve van, bárkivel bármikor kommunikálhatunk, kényelmes az ágyunk és a párnánk. Éppen ezért próbálok úgy élni, hogy mindezt megbecsüljem. Otthon minden este végzek egy kis hálagyakorlatot, ami nekem nagyon beválik: elalvás előtt összegyűjtök tíz momentumot vagy történést, amiért aznap hálás lehetek. Eddig is igyekeztem eszerint élni, de ezek után hatványozottan értékelni fogom a jólétet

– fejtette ki a Celeb vagyok, ments ki innen című műsorral kapcsolatban.