Történelem és irodalom metszéspontjában – Kihagyhatatlan hétvégi úti cél Geszten

A Bihar vármegyében található geszti Tisza-kastély építése a XVIII. század második felére nyúlik vissza. A barokk és copf stílusjegyeket hordozó épületet Tisza László kezdte el kiépíteni, majd a XIX. és XX. század során többször is átalakították, modernizálták. Később az L-alakú kúriához emeleti pavilont, teraszt és modern infrastrukturális elemeket – köztük telefonvonalat és villanytelepet – is hozzáépítettek. A második világháborút követő hányattatott évtizedek után – amikor katonai szállásként, művelődési házként és iskolaként is szolgált – a 2021-ben indult teljes körű rekonstrukciónak köszönhetően 2024 júniusától ismét régi pompájában fogadja a látogatókat.
A főépület elegáns termeiben berendezett állandó kiállítás eredeti bútorokkal, személyes használati tárgyakkal és értékes műtárgyakkal idézi meg a múltat. Megtekinthetjük a reprezentatív szalont, Tisza István egykori dolgozószobáját és a Degenfeld Ilona emlékére berendezett helyiséget. A szalon falait Barabás Miklós festményei díszítik, amelyek kalandos tengerentúli út után kerültek vissza eredeti helyükre. Az élményeket egy hófehér „replika” szoba teszi teljessé, ahol kipróbálhatjuk, milyen érzés egy miniszterelnök székében ülni.
Gróf Tisza István a XX. század eleji magyar történelem egyik legmeghatározóbb politikai alakja volt, aki a dualizmus korában két alkalommal is betöltötte a Magyar Királyság miniszterelnöki tisztségét. Kiváló államférfiként és az Osztrák–Magyar Monarchia dualista rendszerének elkötelezett híveként vonult be a történelembe, amíg az I. világháború végén, az őszirózsás forradalom idején meg nem gyilkolták. Édesapja, gróf Tisza Kálmán szintén Magyarország miniszterelnöke volt 1875-1890 között.
A 19 hektáros park területén az irodalomkedvelők is igazi kincsre lelhetnek. Arany János 1851-ben és 1852-ben járt a birtokon, ahol Tisza Domokos nevelőjeként tevékenykedett. A költő gyakran éjszaka vetette papírra verssorait, vagy írta fel azokat ceruzával a szobája falára. Ennek állít emléket a felépített nádfedeles kerti ház másolata, amelyben a falra nyomtatott költeményeket nagyító segítségével böngészhetjük végig. Szintén többször megfordult a birtokon Mikszáth Kálmán és Jókai Mór; utóbbi a Tisza-testvérekről mintázta A kőszívű ember fiai főhőseit.
A kastély keleti oldalán kialakított teraszos kávézó tökéletes helyszín a pihenésre. A Degenfeld Ilona számára 1860-ban építtetett teraszon – amely egykor kormányülésnek és esküvőnek is helyt adott – ma sütemény és kávé mellett élvezhetjük a parkra nyíló kilátást. A legkisebbeket korabeli játékokkal felszerelt gyerekszoba, interaktív vívás és két külső játszótér várja.
A birtok egyik legértékesebb része maga az angolkert, amelyet az XIX. század elején alakítottak ki egy meglévő erdőrészből, megőrizve annak őshonos kocsányos tölgyeit, juharjait és kőriseit. A hajdanán pálma- és üvegházakkal, valamint locsolóhálózattal felszerelt, 15 hektáros park területe a II. világháború pusztításai és fakivágásai miatt mára 5,4 hektárra zsugorodott, míg a fennmaradó rész a Körös-Maros Nemzeti Park védelme alá tartozik. A főhomlokzat előtt álló két hatalmas platánfa, a tiszafasor és a japánakácok ma is felidézik a birtok egykori pompáját, még ha a kastélytól távolabb eső területek mára el is vadultak.
A parkban tett séta és a múzeumi kiállítás bejárása után az épületet üvegfolyosóval összekötő étteremben étkezésre, a szomszédos vendégházban pedig szállásra is akad lehetőség. A birtokon emellett teadélutánok, borvacsorák, kvízestek és szabadtéri vetítések színesítik a programkínálatot.
Nézd meg videón is a gyönyörű épületet:
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