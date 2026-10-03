Történelem és irodalom metszéspontjában – Kihagyhatatlan hétvégi úti cél Geszten

Történelmi háttér: a XVIII. századi barokk kúriából lett miniszterelnöki székhely a felújítás után újra látogatható.

Irodalmi emlékek: Arany János egykori szállása, a felépített kerti lak másolata és rejtett verssorai várják az érkezőket.

Különleges park: az őshonos fákkal teli angolkert a Körös-Maros Nemzeti Park szomszédságában kínál kikapcsolódást.

A Bihar vármegyében található geszti Tisza-kastély építése a XVIII. század második felére nyúlik vissza. A barokk és copf stílusjegyeket hordozó épületet Tisza László kezdte el kiépíteni, majd a XIX. és XX. század során többször is átalakították, modernizálták. Később az L-alakú kúriához emeleti pavilont, teraszt és modern infrastrukturális elemeket – köztük telefonvonalat és villanytelepet – is hozzáépítettek. A második világháborút követő hányattatott évtizedek után – amikor katonai szállásként, művelődési házként és iskolaként is szolgált – a 2021-ben indult teljes körű rekonstrukciónak köszönhetően 2024 júniusától ismét régi pompájában fogadja a látogatókat.

A geszti Tisza-kastély 1902-ben, egy korabeli fényképen. Ekkor kötötték be a villanyvilágítást és a telefonvonalat.

Fotó: wikipedia/Elekes Andor

Mit láthatunk a geszti Tisza-kastély kiállításain és termeiben?

A főépület elegáns termeiben berendezett állandó kiállítás eredeti bútorokkal, személyes használati tárgyakkal és értékes műtárgyakkal idézi meg a múltat. Megtekinthetjük a reprezentatív szalont, Tisza István egykori dolgozószobáját és a Degenfeld Ilona emlékére berendezett helyiséget. A szalon falait Barabás Miklós festményei díszítik, amelyek kalandos tengerentúli út után kerültek vissza eredeti helyükre. Az élményeket egy hófehér „replika” szoba teszi teljessé, ahol kipróbálhatjuk, milyen érzés egy miniszterelnök székében ülni.

Gróf Tisza István dolgozószobája Geszten, egy 1904-es fotón.

Fotó: wikipedia/Dodi123

Gróf Tisza István a XX. század eleji magyar történelem egyik legmeghatározóbb politikai alakja volt, aki a dualizmus korában két alkalommal is betöltötte a Magyar Királyság miniszterelnöki tisztségét. Kiváló államférfiként és az Osztrák–Magyar Monarchia dualista rendszerének elkötelezett híveként vonult be a történelembe, amíg az I. világháború végén, az őszirózsás forradalom idején meg nem gyilkolták. Édesapja, gróf Tisza Kálmán szintén Magyarország miniszterelnöke volt 1875-1890 között.

A 19 hektáros park területén az irodalomkedvelők is igazi kincsre lelhetnek. Arany János 1851-ben és 1852-ben járt a birtokon, ahol Tisza Domokos nevelőjeként tevékenykedett. A költő gyakran éjszaka vetette papírra verssorait, vagy írta fel azokat ceruzával a szobája falára. Ennek állít emléket a felépített nádfedeles kerti ház másolata, amelyben a falra nyomtatott költeményeket nagyító segítségével böngészhetjük végig. Szintén többször megfordult a birtokon Mikszáth Kálmán és Jókai Mór; utóbbi a Tisza-testvérekről mintázta A kőszívű ember fiai főhőseit.