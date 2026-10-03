Áremelés jön Izlandon: mélyebben a zsebébe kell nyúlnia a turistáknak

Új díj Izlandon: 2027 májusától várhatóan fizetőssé válik a híres Arany Körút három legnépszerűbb állami látnivalója.

2027 májusától várhatóan fizetőssé válik a híres Arany Körút három legnépszerűbb állami látnivalója. Szezonális árak: a 18 év feletti külföldi turistáknak főszezonban mintegy 30 eurót, utószezonban pedig 22 eurót kell fizetniük az egy évig érvényes belépőért.

a 18 év feletti külföldi turistáknak főszezonban mintegy 30 eurót, utószezonban pedig 22 eurót kell fizetniük az egy évig érvényes belépőért. Fejlesztésre költik: a befolyó évi 6-7 milliárd koronát a természeti értékek védelmére és az infrastruktúra fejlesztésére fordítják.

Izland régóta a világ egyik legnépszerűbb úti célja, ám a lenyűgöző természeti látnivalók felfedezése már most sem olcsó mulatság, a jövőben pedig tovább növekedhetnek a látogatók kiadásai. A szigetre látogatók jelentős része bérelt autóval járja be a híres Arany Körutat (Golden Circle), amely a legfontosabb nevezetességeket köti össze. Egy új törvénytervezet értelmében azonban a leglátogatottabb állami nevezetességeknél hamarosan új turisztikai adó megfizetése válik kötelezővé.

Új turisztikai adó Izlandon: az infrastruktúra korszerűsítésére, a természet védelmére és a látogatóforgalom kezelésére fogják fordítani.

Fotó: Shutterstock

Milyen költségekkel jár majd az új turisztikai adó?

A tervezett intézkedés célja, hogy a turizmus növekedéséből fakadó terhelést ellensúlyozzák, és finanszírozzák a szükséges fejlesztéseket. A befolyó összeget teljes egészében az infrastruktúra korszerűsítésére, a természet védelmére és a látogatóforgalom kezelésére fordítanák.

Hanna Katrín Friðriksson ipari miniszter tájékoztatása szerint a három legnépszerűbb állami látványosság – a Geysir, a Gullfoss-vízesés és a Thingvellir Nemzeti Park – látogatásáért a főszezonban 4500 izlandi koronát (körülbelül 11.000 Ft) kell majd fizetni. Ez a kötelezettség minden 18 év feletti, izlandi adóilletőséggel nem rendelkező utazóra vonatkozik. A november 1. és május 31. közötti főszezonon kívüli időszakban a díj mértéke 3000 korona (mintegy 8.100 Ft) lesz.

2027. májusától mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, ha Izlandra szeretnénk látogatni.

Fotó: Shutterstock

A megváltott belépőjegy egy teljes évig érvényes mindhárom érintett helyszínre. A terv szerint az állami fenntartású területeken megszüntetik a korábbi parkolási díjakat, ugyanakkor a magántulajdonban lévő parkolókban – például a Geysirnél vagy a Gullfossnál – továbbra is külön kell majd fizetni a parkolásért. A kormányzat számításai szerint az intézkedésből évente 6-7 milliárd korona közötti bevétel származhat.