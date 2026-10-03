Áremelés jön Izlandon: mélyebben a zsebébe kell nyúlnia a turistáknak

Izland régóta a világ egyik legnépszerűbb úti célja, ám a lenyűgöző természeti látnivalók felfedezése már most sem olcsó mulatság, a jövőben pedig tovább növekedhetnek a látogatók kiadásai. A szigetre látogatók jelentős része bérelt autóval járja be a híres Arany Körutat (Golden Circle), amely a legfontosabb nevezetességeket köti össze. Egy új törvénytervezet értelmében azonban a leglátogatottabb állami nevezetességeknél hamarosan új turisztikai adó megfizetése válik kötelezővé.
A tervezett intézkedés célja, hogy a turizmus növekedéséből fakadó terhelést ellensúlyozzák, és finanszírozzák a szükséges fejlesztéseket. A befolyó összeget teljes egészében az infrastruktúra korszerűsítésére, a természet védelmére és a látogatóforgalom kezelésére fordítanák.
Hanna Katrín Friðriksson ipari miniszter tájékoztatása szerint a három legnépszerűbb állami látványosság – a Geysir, a Gullfoss-vízesés és a Thingvellir Nemzeti Park – látogatásáért a főszezonban 4500 izlandi koronát (körülbelül 11.000 Ft) kell majd fizetni. Ez a kötelezettség minden 18 év feletti, izlandi adóilletőséggel nem rendelkező utazóra vonatkozik. A november 1. és május 31. közötti főszezonon kívüli időszakban a díj mértéke 3000 korona (mintegy 8.100 Ft) lesz.
A megváltott belépőjegy egy teljes évig érvényes mindhárom érintett helyszínre. A terv szerint az állami fenntartású területeken megszüntetik a korábbi parkolási díjakat, ugyanakkor a magántulajdonban lévő parkolókban – például a Geysirnél vagy a Gullfossnál – továbbra is külön kell majd fizetni a parkolásért. A kormányzat számításai szerint az intézkedésből évente 6-7 milliárd korona közötti bevétel származhat.
A 2026 szeptemberében benyújtott törvényjavaslat elfogadása esetén a rendszer 2027. május 1-jén lép életbe. Ezt követően minden 18 év feletti turistának egy elektronikus belépési igazolásra (várhatóan QR-kódra) lesz szüksége a helyszínek meglátogatásához. Az utazási irodák és utazásszervezők számára előzetes vásárlási lehetőséget is biztosítanak majd. A szabályok betartását az Izlandi Turisztikai Hatóság ellenőrzi, a tisztviselők pedig jogosultak lesznek a jegyek és a személyazonosító okmányok ellenőrzésére.
Nézd meg a videót Izland természeti csodáiról:
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