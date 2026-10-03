Így kapta meg Haumann Máté Szilárd Leó szerepét az Oppenheimerben

Haumann Máté korábban is szerepelt több neves külföldi filmben is, ám karrierjének egyik legnagyobb szerepe volt Szilárd Leó az Oppenheimerben. Eddig keveset lehetett arról tudni, hogy mégis hogyan sikerült egy magyar színésznek eljutnia korunk egyik legnagyobb rendezőjéhez. Most azonban Haumann Máté részletesen beszámolt a körülményekről, amik végül addig juttatták, hogy Cillian Murphy-vel szerepeljen.

Haumann Máté Oppenheimerben való alakításához egy 500 oldalas könyvet is elolvasott (Fotó: Mediaworks Archív)

Haumann Máté az Oppenheimerről

Ebben az esetben nem forgatókönyv részletet kaptunk, hanem egy olyan jelenetet, aminek semmi köze a filmhez. Ez azért történt, mivel a produkció és Nolan is nagyon védi a munkáját. Amikor ezt megkaptam, akkor egy barátom segített, hogy megfelelő eszközökkel vegyük fel az anyagot és utána ezt küldtük el a megfelelő embereknek

– árulta el Megyeri Jonatánnak a színész a castingot megelőző lépésről.

Máté ezek után arra is kitért, hogy mennyi idő alatt kellett befutni a jelenet felvételét. „Van, hogy több időt adnak erre és van, hogy nagyon-nagyon keveset. Nyilvánvalóan én jobban szeretem, ha három napon túl van ez a felkészülési lehetőség. Szerintem három nap alatt nagyon kockázatos szöveget tanulni. Ez a meghallgatás másfél-két perc folyamatos szöveg volt, ami durván olyan két oldal” – jegyezte meg Haumann Máté.

Haumann Péter fia, Máté csupán egy napot forgatott Christopher Nolan filmjében (Fotó: Magyar Színház)

Két hónap alatt kapott választ Haumann Máté

Amint elküldtem az ügynökömnek és ő továbbította nekem, már csak várnom kellett. Lehet, hogy egy hét vagy egy hónap alatt kapok választ, ez esetben két hónapot vártam. Ilyenkor szeretek egyből megfeledkezni ezekről, mivel egyből széttépem a szöveget is és én mindent megtettem az ügy érdekében. Felesleges ezen izgulni utána. Szerencsére itt nem is volt második forduló és személyes találkozó sem, hanem egyből jött a válasz, hogy enyém a szerep

– mesélte a híres színész.

Miután már biztos volt, hogy Haumann Máté alakítja Szilárd Leó szerepét, utána már egyenesen Kaliforniába vezetett az út, ahol a magyar színész először járt munkaügyben. „Ez egy egynapos forgatás volt, de az egész napot végig én forgathattam. Viszont ezt megelőzte egy felkészülési folyamat, ahol a jelmezemet raktuk össze együtt” – mondta Haumann Máté.