Kínos! A Sztárban Sztár énekesnőjét lehányták egy randin

Sofi és Timi is válaszolt a követőik kérdésére, ám Abigél sztorija mindenkit lesokkolt. Mindnyájunknak megvan az érzés, amikor nagyon felkészülsz egy első találkozóra, órákat foglalkozol azzal, hogy mit veszel fel, milyen a hajad és azt méregeted a tükör előtt, sikerült-e összehoznod a legszuperebb formádat. Ilyenkor még arra is ügyelni kell, nehogy egy kis kajamaradék csöppenjen a nadrágra, mert kínos lehet. Azonban a Sztárban Sztár énekesnőjének nem egy ételdarab vagy egy csepp ital került az ölébe, hanem valami sokkal undorítóbb.

A Sztárban Sztár 2026-os évadában is szereplő Tóth Abigél kijelentésén Frey Timi és Sofi is nagyon röhögött (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Sztárban Sztár énekesnőjét óriási baleset érte

Tóth Abigél volt az első, aki válaszolt arra a kérdésre, hogy mi volt a legkínosabb dolog, ami történt vele egy randin.

Lehánytak. Elvileg rossz volt a gyomra a kajától

— jelentette ki Abigél.

A szobában egyből óriási volt a röhögés, aztán Sofi elárulta, hogy ő biztos megvigasztalta volna a srácot, mivel elmondása szerint ő kapcsolataiban mindig felveszi az anya szerepet. Azonban nekik kicsit több idő kellett ahhoz, hogy túlszárnyalják Abigél sztoriját.

Ádám Szofi Michael Jackson lesz vasárnap a Sztárban Sztár harmadik adásában (Fotó: László Szabolcs)

Sofi személyiségére hivatkozva nem tudott kínos helyzetet mondani

Nekem soha nem volt ciki helyzetem, mert minden szituációból jól tudok kijönni. Maximum én vagyok ciki, de csak olyan volt, amikor nem tetszett a csávó, akkor elkezdtem én is csávósan viselkedni és mondtam, hogy akkor itt a vége a dolognak

— jelentette ki a Sztárban Sztár kétszeres adásgyőztese.

Most vasárnap ismét láthatják mindkettőjüket a nézők a TV2 képernyőjén, mivel Ádám Szofi és Tóth Abigél is még mindig versenyben vannak a Sztárban Sztár műsorában. Azonban egyikőjüknek sem lesz egyszerű feladatuk, főleg nem Sofinak, aki Michael Jacksonná alakul majd vasárnap. „Nem tudom, hogy lehetne még emelni a tétet. Esetleg egy Freddie Mercury vagy Michael Jackson jöhetne, azok elég nehezek. De lenyomnám azt is. Ezért vagyok itt, hogy jöjjön akármi, lenyomjam” — mondta lapunknak Sofi, aki ekkor még nem tudta, hogy kit fog alakítani.