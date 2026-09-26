Az X-Faktor új mentora és Dárdai Blanka testvérek? Meglepő kijelentést tett az énekesnő

Az X-Faktor 2026-os évadában ismét megújult a mentorgárda, ugyanis Majka és Gáspár Laci mellé visszatért ByeAlex, aki az előző két évadot kihagyta, női zsűritagként pedig Szigeti Zsófia, azaz Solére csatlakozott. És bár eddig még sosem volt hasonló szerepben, egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a fiatal énekesnő állja a sarat még a legelvetemültebb jelentkezőkkel szemben is. Az viszont tény, hogy ahogy a versenyzők, úgy a tévénézők is igen keveset tudnak még Zsófiról, mint például, hogy milyen közel állnak egymáshoz Dárdai Blankával.

Az X-Faktor Solére számára rengeteg új rajongót hozott, akik viszont sok mindent nem tudnak még róla (Fotó: Instagram)

Az X-Faktor válogatóira érkező sztárpalánták közül sokan még Solére nevét sem tudják helyesen, hiszen a legtöbben csak most találkoztak először a munkásságával. Ez azonban semmit sem vesz a csinos előadó érdemeiből, sőt egyre nagyobb rajongótáborra tesz szert a tévénézők körében. Így sokan igencsak ledöbbentek, amikor a TikTok-oldalára tévedve szembejött velük egy videó, ahol Zsófi a testvérének nevezi Dárdai Blankát.

Másnaposság ellen mit lehet tenni, ha az embernek van egy testvére?

– kezdte a videót az énekesnő, amiben az éppen főzés közben lévő Dárdai Blankát mutatja. A félreérthető bevezetés miatt pedig a kommentelők azonnal azt hitték, hogy valóban vér szerinti kapcsolat van kettejük között.

Solére családja egy igazi mozaik család, három idősebb testvére is van (Fotó: Instagram)

Az X-Faktor zsűritagja és Dárdai Blanka nem valódi rokonok

Bár az énekesnő nem hazudott, de némiképp mégiscsak félrevezette a nézőit, ugyanis Solérenek három testvére van, akik mind nála idősebbek. És bár Blanka valójában nem a család tagja, a két énekesnő azonban annyira közel áll egymáshoz, hogy testvérként tekintenek a másikra, így adódott az, hogy a videó készültekor is együtt töltötték a vasárnapot, ahol ráadásul még Dárdai Blanka párja, Baracsi Dániel is jelen volt. A jelek szerint vele is nagyon jó a viszonyuk, így sokakban az is felmerült, hogy esetleg ő lehet a testvére, de nem erről van szó. Ráadásul, amikor a kommentelők rákérdeztek, hogy Blanka valóban a testvére-e, arra is csak egy egyszerű „perszével” válaszolt, így érthető a zavar, de valójában nem állnak rokoni kapcsolatban egymással.