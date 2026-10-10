Polgár Árpád hazahozta új szerelmét – Milliókat érhet a kicsike...

Polgár Árpád: „Ez egy kihagyhatatlan lehetőség volt!”

Az üzlet végül meg is köttetett. Polgár Árpád pedig nagy örömmel mutatta meg a Polgár net YouTube-csatornán. „Hatalmas lelkiismeret-furdalásom van, hiszen továbbra is Tünde születésnapját ünnepeljük, de én megint magammal foglalkozom. De ez egy kihagyhatatlan lehetőség volt.”

Hónapok óta tárgyalok valakivel az interneten keresztül. Egy kereskedővel, aki itt, Münchenben él.

„És akinek a gyűjteményében felfedeztem egy magyar tárgyat. Le volt beszélve, hogy megnézem ezt a tárgyat. Itt van mellettem” – nyúlt le gyermeki örömmel az arcán maga mellé Polgár Árpád, aki ezután féltő gonddal kicsomagolta azt a valamit, ami miatt még a felesége születésnapja is a háttérbe szorult egy rövid időre.

Polgár Árpád 1,8 milliót fizetett az erdélyi mester munkáját dicsérő kincsért (Fotó: YouTube)

„A vételár akár három, vagy négyszeresét is megéri”

„Nagyon szép és nagyon jó állapotú… Az ezerhétszázas évek elejéről való. És benne van a kor egyik legnagyobb ötvösének: Sebastian Hann-nak a mesterjegye. Sokat fogok még vele dolgozni, mert sok összehasonlító elemzésre van még szükség. Nem vettem olcsón… Majdnem ötezer eurót fizettem érte. A fickó nem igazán tudta, hogy ezeknek a tárgyaknak a világpiaci ára picit lehet akár több is. Főleg akkor, ha tényleg Hann... Mert ha igen, akkor jelentősen többet ér. Mivel a saját gyűjteményembe vettem, a vitrinbe kerül. De ha be tudom bizonyítani magamnak, hogy valóban a mester munkája, akkor tudhatom, hogy a vételár akár három, vagy négyszeresét is megéri. Borzasztóan izgatott vagyok és nagyon várom már, hogy dolgozhassak vele!” – lelkendezett Polgár Árpi, aki szenvedéllyel gyűjti a régi erdélyi ezüstművesek munkáit. De térjünk vissza egy pillanatra a száraz számokhoz! Árpi feltehetően remek boltot csinált, hiszen a vevő sem volt teljesen vakon, így a vásárlást egy kemény alkudozás előzte meg. A müncheni kereskedő „szerencsére” megszorult anyagilag, így a mi Árpink erős pozícióból tudta indítani a tárgyalást. Az ötezer eurós vételi ár nagyjából 1,8 millió forintnak felel meg. De ha Polgár Árpád be tudja bizonyítani, hogy valóban a már említett művész keze munkája a tárgy, akkor akár a négyszeresét, vagyis jelen árfolyamon 7,8 millió forintot is érhet. Nem csoda hát, hogy Polgár Tündének néhány napig még a hálószobát is meg kell osztania a szépséggel. Igen, a videóból az is kiderül, hogy az egykori műtárgykereskedő néhány napig szeretne együtt is aludni új szerzeményével.