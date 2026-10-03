22 kisgyerek játszott az udvaron, amikor közéjük hajtott egy autó – egy kétéves kisfiút a falhoz szorított

Elkerülte a börtönbüntetést az a nő, aki autójával behajtott egy óvoda játszótérre, ahol egy kétéves kisfiút a falhoz szorított, két másik gyerek pedig megsérült.

Óvodai játszótérre hajtott egy autó, több kisgyermek is megsérült

Fotó: Pexels / Pexels

Óvodai játszótérre hajtott egy autó, több kisgyermek is megsérült

A 63 éves, Great Suttonban élő Jayne James bűnösnek vallotta magát veszélyes járművezetés miatt az Ellesmere Portban található Partou Sunny Days Day Nursery & Pre-school intézményben történt incidenssel kapcsolatban.

A nő június 16-án egy szürke Omoda személyautóval hajtott be az intézmény parkolójába, majd áttört egy fakerítésen, és a játszótéren kötött ki. A területen ekkor 22, két és három év közötti kisgyerek tartózkodott. Az autó továbbhaladt a játszótéren, majd egy téglafalnak ütközött. A jármű első kereke és a fal közé beszorult egy kétéves kisfiú. Két másik gyermek a szétrepülő törmelék miatt sérült meg.

Az intézmény egyik dolgozója azonnal közbelépett, és kiszabadította a jármű alá szorult gyermeket, majd értesítették a mentőket. Mindhárom sérültet kórházba szállították, szerencsére azonban csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A jármű és a fal közé szorult kisgyermek felsőtestén jelentős horzsolásos sérülések keletkeztek – számolt be a CheshireLive. Jamest a helyszínen őrizetbe vették. Kihallgatásán elmondta a rendőröknek, hogy ő vezette az autót a baleset idején, arra azonban nem emlékezett pontosan, hogyan történtek az események.