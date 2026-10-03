22 kisgyerek játszott az udvaron, amikor közéjük hajtott egy autó – egy kétéves kisfiút a falhoz szorított

Elkerülte a börtönbüntetést az a nő, aki autójával behajtott egy óvoda játszótérre, ahol egy kétéves kisfiút a falhoz szorított, két másik gyerek pedig megsérült.
A 63 éves, Great Suttonban élő Jayne James bűnösnek vallotta magát veszélyes járművezetés miatt az Ellesmere Portban található Partou Sunny Days Day Nursery & Pre-school intézményben történt incidenssel kapcsolatban.
A nő június 16-án egy szürke Omoda személyautóval hajtott be az intézmény parkolójába, majd áttört egy fakerítésen, és a játszótéren kötött ki. A területen ekkor 22, két és három év közötti kisgyerek tartózkodott. Az autó továbbhaladt a játszótéren, majd egy téglafalnak ütközött. A jármű első kereke és a fal közé beszorult egy kétéves kisfiú. Két másik gyermek a szétrepülő törmelék miatt sérült meg.
Az intézmény egyik dolgozója azonnal közbelépett, és kiszabadította a jármű alá szorult gyermeket, majd értesítették a mentőket. Mindhárom sérültet kórházba szállították, szerencsére azonban csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.
A jármű és a fal közé szorult kisgyermek felsőtestén jelentős horzsolásos sérülések keletkeztek – számolt be a CheshireLive. Jamest a helyszínen őrizetbe vették. Kihallgatásán elmondta a rendőröknek, hogy ő vezette az autót a baleset idején, arra azonban nem emlékezett pontosan, hogyan történtek az események.
A nő azt is elmondta, hogy már hónapok óta használta az automata váltós Omodát. Megemlítette ugyanakkor, hogy az autónak van egy olyan funkciója, amely miatt álló helyzetből gyorsítani kezdhet, ha egy bizonyos pedált lenyomnak. A rendőrség szakemberei ezt követően átvizsgálták a járművet, de nem találtak olyan műszaki hibát, amely előidézhette volna a balesetet vagy közrejátszhatott volna annak bekövetkezésében.
A Chesteri Magisztrátusi Bíróság végül négy hónap szabadságvesztésre ítélte Jamest, a büntetés végrehajtását azonban 12 hónapra felfüggesztették. Emellett két évre eltiltották a járművezetéstől
– írja a Mirror.
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