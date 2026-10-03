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A brokkoli szára aranyat ér.

Nagyot hibáztál, ha eddig te is kidobtad a brokkoli szárát: akár „sült krumplit” is készíthetsz belőle

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 03. 10:30
receptbrokkoli
A legtöbben kidobják, pedig a népszerű zöldség nagyon hasznos része. Nálad is a kukában szokott landolni a brokkoli szára? Akkor ne menj sehova, ugyanis olyan különleges és egyszerű recepteket mutatunk neked, amelyekkel nem vész kárba az étel!
Kelle Fanni
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Ez a népszerű zöldség nagyon finom sütve, főzve, jól megy a húsokhoz és a tésztákhoz is, azonban nagyon sokan levágják és kidobják a végét, pedig a brokkoli szára szó szerint aranyat ér. Hiszen nemcsak rendkívül egészséges, hanem ínycsiklandó ételek készíthetők belőle. Többé ne hagyd kárba veszni!

A brokkoli szára felszeletelve.
Ezekkel az egyszerű receptekkel nem vész kárba a brokkoli szára.
Fotó: Shutterstock
  • A brokkoli szára tele van értékes tápanyagokkal.
  • Fogyasztásából számtalan egészségügyi előnyöd származhat.
  • Nagyon egyszerű, ízletes köret vagy csemege készíthető belőle.

A brokkoli szára rendkívül egészséges – Rákellenes tulajdonságait jelenleg is kutatják

A brokkoli egy sokoldalú zöldség, amelyből számos nyári étel készíthető. Azonban a legtöbben levágják a rózsákat a vastag szárról, utóbbit pedig a szemetesbe dobják. Pedig a szakácsok szerint léteznek olyan egyszerű receptek, amelyekkel nem fog kárba veszni ez az egészséges rész. Ugyanis a brokkoli szára is ehető, kitűnő köret és finom nasi készíthető belőle, miközben számos esszenciális vitamint és tápanyagot tartalmaz, mint az A-, C-, B1- és B2-vitamint, vasat, magnéziumot, rostot, káliumot és folátot. Ezenkívül a brokkoliszárban szulforafán is található, amelyet a lehetséges rákellenes tulajdonságai miatt kutatnak.

A brokkoli fogyasztásából rengeteg előnyöd származhat, hiszen támogatja a szív- és érrendszer egészségét, segíthet csökkenteni a koleszterinszintet, pozitívan hathat a szem egészségére, rákellenes vegyületeket tartalmaz, növényi ösztrogénként tartják számon, elősegíti a hormonális egyensúlyt, illetve kéntartalmának köszönhetően erősítheti az immunrendszert és a szervezet védekezőképességét.

A brokkoli szára és rózsái felvagdosva.
A brokkoli tele van értékes tápanyagokkal, ezért érdemes rendszeresen helyet adni neki a tányérunkon.
Fotó: Shutterstock

A brokkoli szára nyersen is megállja a helyét

A brokkoliszárat nem kell feltétlenül megfőznöd vagy megsütnöd ahhoz, hogy ehető ételt kapj, ugyanis salátába szórva is isteni. Sőt, ha vékonyra felszeleteled, meglocsolod egy kis olívaolajjal és megsózod, tökéletes egészséges nasivá válhat.

Így főzd meg a brokkoli szárát – Ez az egyszerű recept mindent visz 

A brokkoliszár számos módon elkészíthető, de ezzel az egyszerű recepttel biztosan nem lősz majd mellé. Ha a nagy hőségben valami igazán könnyed köretre vágysz, akkor ezt tálald.

Hozzávalók:

  • 2-3 brokkoliszár
  • 1 evőkanál olívaolaj vagy sózott vaj
  • 1-2 gerezd fokhagyma (apróra szeletelve)
  • egy leheletnyi friss citromlé
  • fekete bors

Elkészítés:

  1. Vágd le a szár fás alját, és húzd le róla a vastag külső héjat, amíg meg nem látod a halványzöld részét. (Ez a szár legízletesebb része.)
  2. Szeleteld fel hasábokra vagy vékony karikákra.
  3. Melegítsd fel az olajat vagy a vajat egy serpenyőben, majd pirítsd meg a szárat 2-3 perc alatt.
  4. Ezt követően mehet hozzá a fokhagyma, és párold így pár percig, de ne süsd túl sokáig.
  5. Ízesítsd sóval, borssal és citromlével.

Ebből a videóból egy air fryeres, egyszerű receptet leshetsz el:

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