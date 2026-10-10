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Eltiltották a kéthónapos unokájától! Kétségbeesett lépésre szánta el magát A Nagy Ő sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors bíróság
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 16:00
Bachelor – A Nagy Őgyámügy
Egyetlen látogatás után kizárták a kéthónapos unokája életéből a kétségbeesett nagymamát. A Nagy Ő-ből ismert Melinda a gyámügyhöz fordult, és akár a saját lányát is bíróság elé állítja az unokájáért.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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Egyetlen kórházi húsz perc és egy rövid otthoni látogatás – ennyi jutott A Nagy Ő-ből megismert Szabó Melindának a két és fél hónapos unokájából, Olíviából. A családi elhidegülés végül nyílt jogi háborúvá fajult, a gyámügyi eljárás után most bírósági keresettel és pszichológiai szakértő bevonásával folytatódik a harc.

Nagy Ő Melinda továbbra is harcol az unokájáért.
Nagy Ő Melinda unokája nélkül kénytelen tengetni a napjait (Fotó: Bors)

Nagy Ő Melinda nem adja fel a harcot

Melinda kilenc hónapon át kísérte végig lánya, Patrícia terhességét, a gyermek megszületése után azonban szinte azonnal kizárták a családi körből. Két hónap hiábavaló egyeztetés után az egykori tévés szereplő a gyámügyhöz fordult, hogy érvényesítse a törvényben rögzített nagyszülői kapcsolattartási jogát. Az első kört megnyerte, de a folyamat még messze nem ért véget:

Egyik napról a másikra zártak ki az életükből. Mivel a lányom viselkedése teljesen kiszámíthatatlan, és egymásnak ellentmondó dolgokat állít, pszichológusi vizsgálat bevonását kértem a hatóságtól. Nem engedem, hogy a kislány nagymama nélkül nőjön fel

 – fogalmazott Melinda.

Archív felvételekkel válaszol a vádakra

A viszály mögött Melinda szerint a lánya apósa és anyósa állnak, akik teljesen átformálták Patrícia álláspontját. A fiatal édesanya azzal indokolta a kapcsolattartás megtagadását, hogy édesanyja mentálisan tönkretette a gyerekkorát, a gyámügyi beadványban pedig „bukott anyaként” írta le őt. Melinda ezt az állítást határozottan visszautasítja, és szokatlan lépésre szánta el magát, a közösségi médiában az elmúlt 26 év családi fotóiból és videóiból álló archívumot tesz közzé, hogy nyilvánosan cáfolja a vádakat.

Hisz az igazságban

„Azt állítja, nem volt jó gyerekkora, miközben tíz éven át egyedül neveltem őt és a testvérét, és mindent megadtam nekik. Ha már az interneten és a hatóságok előtt próbálnak lejáratni, a nyilvánosság előtt fogom bebizonyítani az igazamat. A becsületem tisztára mosása most az első számú feladatom” – tette hozzá. A történetnek korábban is voltak előzményei: a lánya tavalyi esküvőjére sem kapott meghívást, ám akkor a békesség kedvéért még visszavonta a jogi lépéseket. Most viszont úgy érzi, átlépték a tisztelet határait. Melinda rágalmazás és becsület megsértése miatt indít eljárást a veje családja ellen, és leszögezte: ha a lánya nem fejezi be a vádaskodást, őt is bíróság elé idézteti.

Bár a jogi csata megterhelő, Melinda jelenleg az idősápolói munkájából és a közösségi oldalán őt követő több mint 35 ezres tábor támogatásából merít erőt. Eltökéltsége töretlen, úgy véli, az unokája érdekében nincs joga feladni a küzdelmet.

 

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