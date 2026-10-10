Eltiltották a kéthónapos unokájától! Kétségbeesett lépésre szánta el magát A Nagy Ő sztárja

Egyetlen kórházi húsz perc és egy rövid otthoni látogatás – ennyi jutott A Nagy Ő-ből megismert Szabó Melindának a két és fél hónapos unokájából, Olíviából. A családi elhidegülés végül nyílt jogi háborúvá fajult, a gyámügyi eljárás után most bírósági keresettel és pszichológiai szakértő bevonásával folytatódik a harc.

Nagy Ő Melinda unokája nélkül kénytelen tengetni a napjait (Fotó: Bors)

Nagy Ő Melinda nem adja fel a harcot

Melinda kilenc hónapon át kísérte végig lánya, Patrícia terhességét, a gyermek megszületése után azonban szinte azonnal kizárták a családi körből. Két hónap hiábavaló egyeztetés után az egykori tévés szereplő a gyámügyhöz fordult, hogy érvényesítse a törvényben rögzített nagyszülői kapcsolattartási jogát. Az első kört megnyerte, de a folyamat még messze nem ért véget:

Egyik napról a másikra zártak ki az életükből. Mivel a lányom viselkedése teljesen kiszámíthatatlan, és egymásnak ellentmondó dolgokat állít, pszichológusi vizsgálat bevonását kértem a hatóságtól. Nem engedem, hogy a kislány nagymama nélkül nőjön fel

– fogalmazott Melinda.

Archív felvételekkel válaszol a vádakra

A viszály mögött Melinda szerint a lánya apósa és anyósa állnak, akik teljesen átformálták Patrícia álláspontját. A fiatal édesanya azzal indokolta a kapcsolattartás megtagadását, hogy édesanyja mentálisan tönkretette a gyerekkorát, a gyámügyi beadványban pedig „bukott anyaként” írta le őt. Melinda ezt az állítást határozottan visszautasítja, és szokatlan lépésre szánta el magát, a közösségi médiában az elmúlt 26 év családi fotóiból és videóiból álló archívumot tesz közzé, hogy nyilvánosan cáfolja a vádakat.