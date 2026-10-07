Már 2 millióan látták! Schóbert Lara is harcba száll a Megasztár fődíjáért

Javában zajlanak a TV2 Megasztár válogatói, a feszültség pedig a tetőfokára hág, hiszen a hétvégén elérkezik a meghallgatások utolsó adása. Úgy látszik, a Schobert családban nem kizárólag Norbi Jr. tör énekesi babérokra, ugyanis nővére, Lara is próbára teszi a tehetségét a műsorban, szombaton 19:45-kor. Bár a teljes produkciót még nem láthatták a nézők, a műsor közösségi oldalára feltöltött rövid bejátszó máris óriási érdeklődést váltott ki, és a Facebookon már átlépte a kétmilliós megtekintést.
Lara a színpadra lépve nyíltan beszélt arról, mennyire kavarognak benne az érzések.
Én iszonyatosan szeretem ezt a számot, anyukámnak énekeltem, nem akarok ezzel haknizni, de idejöttem leadni azt az érzelmet, stresszt, ami bennem van
– árulta el. A megszólalását követően a kommentelők egy része azonnal támadásba lendült, ám a személyeskedő megjegyzések mellett szép számmal akadtak olyanok is, akik átérezték a helyzetét és kiálltak mellette: „Nem láttam a produkciót, de úgy tudom, hogy elég jó hangja van. De akármilyen is, akkor építő jellegű kritikákat mondjatok, vagy az előadását kritizáljátok, ne a személyét mocskoljátok. Lara sosem bántott senkit, ráadásul nagyon beteg az édesanyja. Nem kell szeretnetek, de a földön fekfőve ne rúgjatok már bele...”
A megszólalók között Einwiller Gregor is feltűnt, aki határozottan szembement a fanyalgókkal: „Ugyanúgy neki is meg van a lehetősége, hogy a Megasztárba szerepeljen, mint bárki másnak! Ráadásul Larának nagyon jó hangja van! Nem véletlenül brillírozott az Álarcos énekesben, mivel ott senki sem tudta, hogy ő van a maszk alatt! Az a baj a magyar emberekkel, hogy meg sem adják az esélyt, ha tudják, hogy kinek a kije…” Reakciója pontosan rávilágít arra az előítéletes közegre, amellyel az ismert emberek gyermekei kénytelenek megküzdeni, amikor saját jogukon szeretnének bizonyítani.
A válogatók végjátékára így már a tévéadás előtt óriási figyelem szegeződik. Kíváncsian várjuk, hogyan szerepel majd Lara a mesterek előtt, hiszen szombat este 19:45-kor a TV2-n végre kiderül, hogy a kétmilliós nézettségű előzetes után a produkciójával is képes lesz-e kivívni az elismerést.
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