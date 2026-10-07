Már 2 millióan látták! Schóbert Lara is harcba száll a Megasztár fődíjáért

Javában zajlanak a TV2 Megasztár válogatói, a feszültség pedig a tetőfokára hág, hiszen a hétvégén elérkezik a meghallgatások utolsó adása. Úgy látszik, a Schobert családban nem kizárólag Norbi Jr. tör énekesi babérokra, ugyanis nővére, Lara is próbára teszi a tehetségét a műsorban, szombaton 19:45-kor. Bár a teljes produkciót még nem láthatták a nézők, a műsor közösségi oldalára feltöltött rövid bejátszó máris óriási érdeklődést váltott ki, és a Facebookon már átlépte a kétmilliós megtekintést.

Schóbert Lara Megasztáros videója már átlépte a 2 millió megtekintést (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nem átverés: Schóbert Lara énekelni fog a Megasztárban

Lara a színpadra lépve nyíltan beszélt arról, mennyire kavarognak benne az érzések.

Én iszonyatosan szeretem ezt a számot, anyukámnak énekeltem, nem akarok ezzel haknizni, de idejöttem leadni azt az érzelmet, stresszt, ami bennem van

– árulta el. A megszólalását követően a kommentelők egy része azonnal támadásba lendült, ám a személyeskedő megjegyzések mellett szép számmal akadtak olyanok is, akik átérezték a helyzetét és kiálltak mellette: „Nem láttam a produkciót, de úgy tudom, hogy elég jó hangja van. De akármilyen is, akkor építő jellegű kritikákat mondjatok, vagy az előadását kritizáljátok, ne a személyét mocskoljátok. Lara sosem bántott senkit, ráadásul nagyon beteg az édesanyja. Nem kell szeretnetek, de a földön fekfőve ne rúgjatok már bele...”