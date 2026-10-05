Schóbert Lara a nőiessége megéléséről vallott: „Nagyon sokat járok szakemberhez”

Rubint Réka és Schobert Norbi lánya mindig szülei példáját követte, legalábbis, ami az egészséges életmódot illeti, így egészen kicsi kora óta aktívan sportol, ma pedig már edzőként tevékenykedik. Schóbert Lara saját bevallása szerint sosem volt az a típus, aki édesanyja cipőit vagy estélyi ruháit próbálgatta, de az utóbbi években valami megváltozott. Erről mesélt a Dorko divatbemutatóján.

Schóbert Lara Instagram-fotói alatt mindig rengeteg negatív kommentet kap, de ma már nem foglalkozik ezekkel (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Schobert család legidősebb gyermeke, Lara már kiskora óta igazi sportlady, akárcsak az anyukája, így ha öltözködésről van szó, akkor is a kényelmet részesíti előnyben. Az utóbbi időben viszont sokat változott a stílusa, amiről most elárulta, minek köszönhető.

„Abszolút jellemző rám a sportos öltözködés, de ez valahol szakmai ártalom is. A hétköznapjaim nagy részében egyik edzőteremből szaladok a másikba órát tartani, így az a legpraktikusabb, ha így öltözködöm, a Sztárbox alatt pedig ez hatványozottan igaz volt” – kezdte a Borsnak Lara a Dorko Rusty kollekciójának bemutatóján.

Már gyerekkoromban is mindig vagy sportcipő vagy lovaglócsizma volt a lábamon. Olyan, hogy mondjuk anya magassarkúit próbálgassam, nem nagyon volt. Úgy érzem, most jött el ez csinos, igazán nőies vonal az életembe, de nagyon szeretem és mostanában már sokat vacillálok a kettő között

– vallotta be.

Rubint Réka mindig is nagyon szeretett nőiesen öltözködni, de ebben Schóbert Lara nem követte a példáját (Fotó: Archív)

Schóbert Lara kora ellenére rengeteg támadást kap

A fiatal lánynak az utóbbi időben nemcsak a stílusa, hanem az énképe is rengeteget változott, ugyanis a sok bántó komment ellenére, amit nap mint nap kap, végre rendben van önmagával.

„Szerintem az elmúlt másfél-két évben indult el nálam ez a nőies vonal, mert végre elkezdtem megszeretni önmagam. Nagyon sokat foglalkozok magammal mentálisan, és talán ez az, ami megnyitotta ezt a kaput” – mesélte.

Nagyon sokat járok szakemberhez, és egyébként tényleg mindenkinek receptre írnám azt, hogy foglalkozzon magával mentálisan és persze fizikailag is. Szerintem az a legjobb befektetés, amit magadba teszel, mert az, hogy én most így érzem magam a bőrömben, ami kívülről is látszik, szintén ennek az eredménye

– árulta el mosolyogva Lara.