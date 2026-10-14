Szenzáció: A Megasztár tehetsége alig 1 évvel a döntő után máris zsűriszékbe ül!

Tündérmesébe illő fordulaton megy keresztül Ádám Attila élete, aki a tavalyi Megasztár döntőseként a nézők szívébe lopta magát, és elnyerte az év férfihangjának járó rangos elismerést. A fiatal tehetség most hatalmas mérföldkőhöz érkezett, alig egy év leforgása alatt máris a zsűriszékben találja magát a nagyszabású, Csak a tehetség számít elnevezésű tehetségkutató versenyen. A megtisztelő felkérés nyomán olyan elismert művészek oldalán kell helytállnia, mint a magyar könnyűzene igazi legendái, miközben az esemény sztárvendégeként Sárközi Roland gondoskodik majd a felejthetetlen hangulatról.
Ádám Attila számára hatalmas megtiszteltetés és egyben valóra vált álom, hogy id. Csonka Miklós – az 1976-os év hangja, akit pályája csúcsán a legnagyobb külföldi előadókhoz is hasonlítottak, ezen kívül olyan nagyságokkal dolgozott együtt, mint Deák Bill Gyula vagy a Bergendy együttes – mellett foglalhat helyet a zsűriben. A szakmai gárdát erősíti továbbá Csonka Mike főszervező, a Sztárban Sztár leszek! egykori versenyzője, míg a rap kategória indulóit a műfaj hazai ikonja, Kicsi Tyson értékeli majd különleges zsűritagként. A fiatal énekes őszinte tisztelettel és izgalommal tekint a feladatra.
Őszintén szólva, rendkívül meglepett ez a felkérés. Különleges érzés lesz a menedzseremmel zsűrizni, akivel egy közös produkcióval is készülünk az eseményre. Nemrég még én magam is versenyzőként álltam a színpadon, de hála Istennek azóta csodásan alakul az életem, és egymást követik a fellépések. Óriási elismerés számomra, hogy most már a másik oldalon is bizonyíthatok. Bár van bennem egy egészséges drukk, nagyon örült a szívem a megkeresésnek, és biztos vagyok benne, hogy egy igazán nagyszerű rendezvény áll előttünk
– nyilatkozta lelkesen Attila, aki pontosan tudja, milyen érzés a színpadon állni.
A zsűrizés során az énekes nemcsak a kristálytiszta intonációt, hanem a jelentkezők alázatát, szívét és egyedi stílusát is kiemelten figyeli majd. Friss megasztáros élményeire támaszkodva azt tanácsolja a versenyzőknek, hogy maradjanak önazonosak, és a saját egyéniségüket hozzák el a produkciókban: „Elsősorban azt fogom figyelni, hogy mekkora alázattal és szívvel lépnek színpadra a fiatalok. Számomra elengedhetetlen a hiteles karakter és az eladhatóság. Arra biztatom a jelentkezőket, hogy merjék megmutatni a saját egyéniségüket a dalokban, és a tőlük telhető legszebb előadással mutatkozzanak be a közönségnek” – fejtette ki az énekes.
A siker pedig önmagáért beszél: Attila karrierje töretlenül ível felfelé, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Varga Imivel közös, Megöl ez a szenvedély című slágere nemrégiben átlépte az egymilliós nézettséget a videómegosztón. A folyamatos fellépések és a nyüzsgő koncertélet mellett már a legújabb dalának stúdiómunkálataira és videóklipjére készül.
„Rendkívül hálás vagyok a Jóistennek, mert gyermekként még elképzelni sem tudtam mindezt. Emlékszem, amikor édesanyámmal a tévé előtt ülve néztük a tehetségkutatókat, és arról álmodoztunk, milyen csodálatos lenne egyszer ott állni azon a színpadon. Mára ez az álom valósággá vált” – tette hozzá meghatódva Attila.
Így, miközben zsűritagként a jövő csillagait egyengeti, a saját zenei karrierjében is újabb magaslatokat hódíthat meg a Csonka Mike és Csonka Róbert által szervezett eseményen.
A verseny győztesei ráadásul nemcsak szakmai elismeréssel, hanem értékes jutalmakkal is gazdagodnak: a díjazottak nyereményei a Universal Vibe jóvoltából kerülnek átadásra, legyen szó vizuálról vagy hangfelvételről. Így a résztvevők számára nemcsak a bizonyítási lehetőség, hanem a zenei karrierjük elindítását segítő fődíjak is garantáltak.
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