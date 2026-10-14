Szenzáció: A Megasztár tehetsége alig 1 évvel a döntő után máris zsűriszékbe ül!

Tündérmesébe illő fordulaton megy keresztül Ádám Attila élete, aki a tavalyi Megasztár döntőseként a nézők szívébe lopta magát, és elnyerte az év férfihangjának járó rangos elismerést. A fiatal tehetség most hatalmas mérföldkőhöz érkezett, alig egy év leforgása alatt máris a zsűriszékben találja magát a nagyszabású, Csak a tehetség számít elnevezésű tehetségkutató versenyen. A megtisztelő felkérés nyomán olyan elismert művészek oldalán kell helytállnia, mint a magyar könnyűzene igazi legendái, miközben az esemény sztárvendégeként Sárközi Roland gondoskodik majd a felejthetetlen hangulatról.

A Megasztár döntőse a menedzserével fog zsűrizni (Fotó: Facebook)

A Megasztár 2025 döntőse különleges felkérést kapott

Ádám Attila számára hatalmas megtiszteltetés és egyben valóra vált álom, hogy id. Csonka Miklós – az 1976-os év hangja, akit pályája csúcsán a legnagyobb külföldi előadókhoz is hasonlítottak, ezen kívül olyan nagyságokkal dolgozott együtt, mint Deák Bill Gyula vagy a Bergendy együttes – mellett foglalhat helyet a zsűriben. A szakmai gárdát erősíti továbbá Csonka Mike főszervező, a Sztárban Sztár leszek! egykori versenyzője, míg a rap kategória indulóit a műfaj hazai ikonja, Kicsi Tyson értékeli majd különleges zsűritagként. A fiatal énekes őszinte tisztelettel és izgalommal tekint a feladatra.

Őszintén szólva, rendkívül meglepett ez a felkérés. Különleges érzés lesz a menedzseremmel zsűrizni, akivel egy közös produkcióval is készülünk az eseményre. Nemrég még én magam is versenyzőként álltam a színpadon, de hála Istennek azóta csodásan alakul az életem, és egymást követik a fellépések. Óriási elismerés számomra, hogy most már a másik oldalon is bizonyíthatok. Bár van bennem egy egészséges drukk, nagyon örült a szívem a megkeresésnek, és biztos vagyok benne, hogy egy igazán nagyszerű rendezvény áll előttünk

– nyilatkozta lelkesen Attila, aki pontosan tudja, milyen érzés a színpadon állni.

Ezt keresi a versenyzőkben

A zsűrizés során az énekes nemcsak a kristálytiszta intonációt, hanem a jelentkezők alázatát, szívét és egyedi stílusát is kiemelten figyeli majd. Friss megasztáros élményeire támaszkodva azt tanácsolja a versenyzőknek, hogy maradjanak önazonosak, és a saját egyéniségüket hozzák el a produkciókban: „Elsősorban azt fogom figyelni, hogy mekkora alázattal és szívvel lépnek színpadra a fiatalok. Számomra elengedhetetlen a hiteles karakter és az eladhatóság. Arra biztatom a jelentkezőket, hogy merjék megmutatni a saját egyéniségüket a dalokban, és a tőlük telhető legszebb előadással mutatkozzanak be a közönségnek” – fejtette ki az énekes.