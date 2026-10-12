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Papp Gergely kitálalt Mandula Ádámról: „Soha életemben nem voltam a menedzsere”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 12. 10:00
PSG OgliMandula Ádámbotrányhős
A Peaches & Cream klub és a Bedlam Records tulajdonosa először vallott a botrányhős rapperrel való jelenlegei kapcsolatáról. Papp Gergely valóban számos zenész útját egyengeti kiadójánál, de úgy tűnik, Mandula Ádám körül némi félreértés alakult ki.
Balla Nikolett
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Papp Gergely zenei kiadója, a Bedlam Records ezerrel dübörög és több hazai zenész leszerződött hozzájuk az elmúlt években, köztük Mandula Ádám is, akit sajnos dalai helyett leginkább a botrányairól ismer az ország. A diszkó tulaj most a Ki vagy te valójában? podcast vendége volt, ahol többek között a fiatal rappert is megemlítette, akivel bár jó viszonyban vannak, Gergőt tévesen nevezik a menedzserének.

Papp Gergely a kiadójához szerződtette Mandula Ádámot.
Mandula Ádám gyerekkora óta ismeri már a Peaches tulaját, Papp Gergelyt, de csak tavaly májusban kezdtek együtt dolgozni (Fotó: Facebook)

Papp Gergely Mandula Ádámot ugyan ténylegesen leszerződtette a stúdiójához, de elmondása szerint sem most, sem korábban nem volt a menedzsere. Így nem csoda, hogy Mandula Ádám balhéinak ügyében sem nyilatkozott.

Én Ádámot gyerekkora óta ismerem, de soha életemben nem voltam a menedzsere. A kiadónál van egy kiadói szerződése, ami egy óriási különbség

 – szögezte le már az elején.

„A kiadói szerződés azt jelenti, hogy az ő dalait, amiket csinál, mi kiadjuk, kezeljük, monetizáljuk. És létezik külön menedzseri szerződés, de Ádámnak nincs velem menedzseri szerződése” – jelentette ki a botrányos rapperrel kapcsolatban.

@pappgergelypeaches APA FIZET!🥂 @PSG Ogli 7 ♬ eredeti hang - Sziasztok Papp Gergely Peaches

Mandula Ádám után PSG Ogliról is kiderült az igazság

És ha már a tisztázásnál tartott, Papp Gergely arról is lerántotta a leplet, hogy van-e közöttük rokoni viszony Papp Olivérrel. Már lassan évek óta terjed a pletyka, hogy a diszkókirály valójában PSG Ogli édesapja, aminek egy közös videó az alapja, erről most elmondta, miért és hogyan született meg.

„PSG Ogli nem az én kisfiam. Ő keresett meg engem, és amúgy nagyon jót beszélgettünk, halál normális csávó, hogy ezt játsszuk el, mert ennyi a hülye. Én azt mondtam, hogy ezt azért csak nem veszik be, de ő azt mondta, hogy higgyem el, hogy beveszik, annyi a hülye” – mesélte az üzletember nevetve.

És b*zdmeg, bevették. Én őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy ennyi hülye ember van a világon

 – tette még hozzá döbbenten.

 

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