A Dancing with the Stars szexi sztárja szögre akasztotta a tánccipőt: elárulta, mi áll a nehéz döntés hátterében

A Dancing with the Stars Lissák Laura számára országos ismertséget hozott, így évadról évadra ezrek szurkoltak neki és partnereinek a versenyben. Csakhogy amióta a csatornán nem készült új szezon a showműsorhoz, azóta őt is egyre kevesebbet láthatjuk a táncparketten. Ez persze nem azt jelenti, hogy Laura eltűnt a tévénézők szeme előtt, sőt egyre többet láthatjuk műsorvezetőként. A Borsnak most arról mesélt, miért szorult ki az életéből egy ideje a tánc.

Lissák Laura tavasszal A Nagy Duett háttérműsorát vezette, ugyanis a Dancing with the Stars óta a tánc háttérbe szorult (Fotó: Tumbász Hédi/hot! magazin)

Lissák Laura, a Dancing with the Stars sztárja ezért nem táncol

Lissák Laura táncosként kezdte a karrierjét, és lélekben mindig az is marad, de jelenleg nagyon élvezi, hogy újabb és újabb kihívások elé állíthatja magát a műsorvezetés terén. Ám ez a sok munka bizony áldozatokat is követel.

Az elmúlt években a tánc számomra háttérbe szorult, de nem azért, mert kevésbé lenne fontos az életemben, vagy kevésbé szeretném, hiszen ez mindig egy hatalmas szerelem lesz nálam. Most viszont az időbeosztásom szempontjából egyáltalán nem kivitelezhető, hogy táncoljak. Mivel nem tanítok, így hobbiból nagyon nehéz lenne megoldani azt, hogy eljussak táncolni, úgyhogy a szívem mélyén itt van, és táplálkozom belőle, ez nagyon fontos, de most a műsorvezetői a munkáké a főszerep

– kezdte őszintén Laura.

„Nekem nagyon fontos az, hogy nagyon sok feladatom legyen, mert hogy ha sok feladatom van, akkor azt szuperül be tudom osztani, nagyon jól látom a naptárban, hogy mi után mi következik, és honnan hova kell menni. Nagyon fontos gerince az életemnek a tökéletes időbeosztás, és ilyen téren nem igazán vagyok rugalmas. Igyekszem egyébként ezt tanulni, de szerintem a kulcs a mindennapjaimban a rengeteg program és munka” – magyarázta.

Lissák Laura és T.Danny a Dancing with the Stars 4. évadában a 3. helyet szerezték meg (Fotó: Szabolcs László)

A Dancing with the Stars új évadát semmiképp nem hagyná ki

Bár saját kedvéért már nagyon ritkán húz tánccipőt, de azt nem kétli, hogy ha a jövőben visszatér a Dancing with the Stars, akkor abban valamilyen formában szeretne részt venni.

„Jelenleg főként sportműsorokat, vagy egy-egy show háttérműsorát vezetem, amit abszolút magaménak érzek, mert nagyon szeretek beszélni" – vallotta be nevetve.

De a Dancing with the Starsnak az mindig nagyon kiemelt helye lesz a szívemben, és rengeteg emlékem fűződik hozzá. Azzal kezdődött a tévés karrierem, ott ismertem meg azokat az embereket, akikkel azóta is együtt dolgozom nap mint nap, szóval ha lenne Dancing, akkor valamilyen szerepet mindenképpen vállalnék benne

– jelentette ki határozottan a Spíler TV és a TV2 műsorvezetője.