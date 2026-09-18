Brutálisan egymásnak esett Németh Vini és Valkusz Milán: „Bűzlik a sz*rszag, árad a szádból, Vini”

A ValMar tagjai, Marics Peti és Valkusz Milán mindketten jó viszonyban vannak a többi fiatal rapperrel, köztük például Németh Vinivel is, ám úgy tűnik, talán már nem sokáig. Miló és Vini ugyanis jelenleg a Celeb vagyok... ments ki innen! 2026-os évadában szerepelnek, így kénytelenek együtt élni a dzsungelben, ami nem éppen felhőtlen. A srácok most durván össze is feszültek a tábor higiéniai állapota miatt. Mutatjuk, mi történt!

Valkusz Milán is szerepel a Celeb vagyok... ments ki innen! új évadában, de a nomád körülményeket nagyon nehezen viseli (Fotó: Adam Bertalan)

Dulin Metta köztudottan kényes a környezete tisztaságára, így még ha a dzsungelben van, akkor is elvár bizonyos alapfeltételeket. Ezt persze a többiek nem minden esetben teljesítik, aminek most hangot is adott, Vininek azonban ez nem igazán tetszett.

„A WC mellett ott van egy ilyen kupac sz*r. Rendesen” – közölte a csapattársaival Metta.

De azért ne túlozzál Metta, azért nem úgy van az. Mindjárt rádsz*rok

– szólt vissza idegesen Vini, de a gusztustalan megjegyzésével csak még jobban kiverte a biztosítékot a többieknél.

Németh Vini ugatással válaszolt Valkusz Milán kiakadására, amivel csak még jobban felhergelte a rappert (Fotó: RTL/TikTok)

Valkusz Milán magából kikelve üvöltött

Bár a társaság egyike sem díjazta az undorító megnyilvánulást, Valkusz Milánt különösen felidegesítette az eset, ezért úgy döntött, helyre teszi a kollégáját.

„Egy picit álljon már meg a menet gyerekek, mi a f*sz van? Mi a f*sz van? Mindenki a saját sz*rát takarítsa le maga után b*szd meg, ne kérje meg a másikat, hogy takarítsa le a sz*rát, ne mondjon olyanokat, hogy rád sz*rok, Metta. Vini mi van veled? Mi van már veled? Álljon már meg a menet, vegyünk már vissza egy kicsit” – ordította Milán, mire a táborban mindenki csak némán figyelt, kivéve Vinit, aki egy dühös kutyát imitálva nemes egyszerűséggel visszaugatott a rappernek.

„Kisfiam, nyugodjál meg! Te ne háborodjál fel” – hergelte tovább Sofi exe a ValMar zenészét.

Milyen kisfiam? Te ne mondjál ilyeneket. Miért nem vagy már bent és takarítod a saját sz*rodat?

– válaszolta Valkusz.

„Bűzlik a sz*rszag, árad a szádból, Vini” – zárta le végül a vitát, amire Vini ismét csak néhány látványos parodizáló mozdulattal reagált, szóval a békülésre valószínűleg még várni kell.