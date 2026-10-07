Kempf Zozo és Szente Gréti: Először mesélnek a babavárásról

Kempf Zozo és Szente Gréti, az Exatlon szerelmespárja életében hamarosan csodálatos fejezet kezdődik! A világ legfontosabb feladata vár rájuk: szülővé válnak. Zozo örökös energiája és Gréti finom, gondoskodó kisugárzása a legszebb alap, amit egy kisbaba kaphat. Ez a kis jövevény nemcsak egy család születését jelenti, hanem a bizonyítékot arra, hogy a legmélyebb kötelékek képesek megváltoztatni és kiteljesíteni az életünket.

Kempf Zozo Szente Grétivel már egy ideje szeretett volna kisbabát (Fotó: hot! magazin/ archív)

Kempf Zozo balesete közelebb hozta őket egymáshoz

Talán nincs is még egy olyan sztárpár, akiknek a kapcsolata ennyire izgalomban tartotta volna a rajongókat. Szente Gréti és Kempf Zozo a TV2 Exatlon Hungary műsorában ismerkedtek meg, később egymásba szerettek, de sokáig a nyilvánosság kizárásával élték a magánéletüket.

Próbáljuk egészségesen megtartani a privát életünket is, de nyilván már nem titkolózunk a közösségi oldalakon sem. Azt gondoljuk, hogy egy egészséges, sport- és egészségközpontú pár vagyunk, akik szeretnének példát mutatni az embereknek. Ezt a közös bringázás, futás, pilates, síelés, utazás is bizonyítja

– kezdte a hot! magazinnak Kempf Zozo, aki azt is elárulta, hogyan született a közös pilates-stúdió ötlete.

„Gréti éppen a pilates-oktatói képzésnél tartott, és sokszor „rajtam gyakorolt”, nekem meg nagyon megtetszett a mozgásforma és a köré épített imidzs. Szerettem volna már Budapesten vállalkozni, és bíztam Grétiben, hogy mi is tudunk nyitni egy saját stúdiót. Szerencsére szuper lett a végeredmény, hamarosan jöhet a következő stúdió Békéscsabán.”

A BMX-világbajnok azt is elárulta, hogy a szerelmüket tovább erősítette a súlyos balesete. Zozo 2024-ben egy nemzetközi versenyen egy gyakorlata közben olyan balszerencsésen esett, hogy a fejsérülése miatt azonnal kórházba, intenzív osztályra szállították. Gréti a rehabilitáció hosszú hónapjai alatt is végig mindenben segítette.

A baleset sokkal közelebb hozott minket egymáshoz, rájöttem, hogy mennyire fontos nekem Zozo

– vallotta be az Exatlon kétszeres női győztese, Kempf Zozo barátnője.

Kempf Zozo és Szente Gréti az Exatlonban ismerkedtek meg (Fotó: hot! magazin/ archív)

Szente Gréti: „Terveztük már a kisbabát”

A kismama azt is elárulta, hogy már rajta voltak a gyerekprojekten, így nem érte váratlanul őket a várandósság.

A közlés részét nem terveztem meg, mivel terveztük már a kisbabát, így nem érte Zozót meglepetés.

A leendő sztárapuka azt mondja, menő szülő akar lenni.