Nem bírnak betelni az élményekkel! Egy hét alatt két országban is járt a Házasság első látásra sztárja és új szerelme

Villámgyorsan zajlanak az események Kovács Reni és új párja háza táján. Bár még csak májusban kezdtek el randizni, már két hét múlva össze is költöztek a fiatalok. Reni elmondása szerint olyan, mintha egy álomvilágban élne, mivel előző kapcsolata után nem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan egy ennyire tökéletes férfit sikerül találnia, akivel nemcsak a szerelem, hanem az utazási kedv is összeköti őket. A Házasság első látásra sztárja most a Borsnak mesélt a sok utazásról.

A Házasság első látásra Renije nem akármilyen helyeken nyaralt párjával (Fotó: Mediaworks)

A Házasság első látásra sztárja egy hét alatt két országban járt

Először Olaszországba mentünk, ahol a párom gyerekként sok időt töltött. Így ő volt az idegenvezetőm, amit nagyon élveztem. Aztán jött egy ötlet, amikor hazajöttünk, hogy valahova még el kellene menni és felhoztam Horvátországot, ahol pedig én nyaraltam sokat korábban. Így mindketten megmutattuk egymásnak a gyerekkori nyaralóhelyeinket

– mondta lapunknak Reni.

Horvátországban pedig a Krk sziget volt a célpont, ahol Reni sok időt töltött szüleivel. A többországos nyaralás második állomásáról is hazatértek már, ám azt is elárulta a Házasság első látásra sztárja, hogy hamarosan újabb nyaralást terveznek.

Reni eddigi kapcsolatai nem sikerültek a legjobban, amit jól bizonyít, hogy Brumival már az Exek csatájában szerepelnek (Fotó: TV2)

A nyaralás időszakát éli a szerelmespár

Már most készülünk a következő utazásra, amit majd szeptemberben fogunk megejteni. Ez az időszak most nekünk erről szól, mivel imádunk együtt lenni és mindketten szeretünk új helyeket felfedezni. Szerintem ebbe soha nem fogunk beleunni

– mesélte Kovács Reni.

Az influenszer elmondásai alapján mindenki ilyen kapcsolatra vágyik életében. Hamar megtalálták egymás között a kémiát, az összeköltözés úgy tűnik, hogy zökkenőmentesen halad és egy hónap alatt harmadjára fognak majd elmenni kikapcsolódni. Egyszóval, álomszerű Reni mostani kapcsolata és bízik benne, hogy ha már a TV2 műsorában nem jött össze a házasság, és már az Exek csatájában szerepelnek Brumival, akkor a mostani kapcsolata sikeresebb lesz.