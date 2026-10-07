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Így fogadták itthon a dzsungel királyát: Kulcsár Edina vörös szőnyeges üdvözlő bulit rittyentett G.w.M-nek – Videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors G.w.M
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 18:00
győzelemluxusCeleb vagyok, ments ki innen!Kulcsár Edina
A napokban ért véget a Celeb vagyok… ments ki innen!, aminek győztese Kulcsár Edina férje lett. Nem csoda – miután annyira kampányolt a szavazatokért –, hogy a feleség még egy rap számot is írt. Tegnap pedig G.w.M a dzsungel királyaként tért haza, így ehhez méltó üdvözlésben részesült.
Balla Nikolett
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Kulcsár Edina és G.w.M mindenben támogatják egymást, legyen szó Párharcról, Sztárboxról vagy épp a Celeb vagyok... ments ki innen!-ről, de még így is megdöbbentő volt, hogy a szépségkirálynő mi mindent megtesz férje győzelméért. És persze a személyre szabott rap dal, az óriás plakát, na meg a mindennapos buzdítás meghozta az eredményét, ugyanis Varga Márk, azaz G.w.M lett a Celeb vagyok nyertese. A rapper így közel egy hónap távollét után igazi bajnokként térhetett haza tegnap, és persze ehhez méltóan fogadták.

Kulcsár Edina vörös szőnyeges bulit szervezett G.w.M-nek.
G.w.M és Kulcsár Edina alig várták, hogy újra együtt legyenek, de a romantikázás előtt még buliztak egyet (Fotó: Instagram)

Kulcsár Edina G.w.M győzelmének és hazatérésének megünneplésére egy személyre szabott partyt rendezett, aminek első állomása természetesen a reptér volt. A hazatérő rappert a felesége, és néhány barát, köztük Lakatos Brendon várta, majd némi technikai szünet után, amikor Márk feltehetően megszabadult a bőröndjeitől, illetve láthatóan át is öltözött – talpig Gucciba –, folytatták az útjukat. Edina, G.w.M és Brendon limuzinba pattantak és némi pezsgővel felfegyverkezve elindultak, miközben újra meghallgatták Kulcsár Edina King Kong Team című dalát, amit a férjének írt az utolsó hajrában.

„Kirappelted a rappereket! Ilyenkor mi van? Kirappeli az asszonyom a szátokat! Az a szerencséje a női rappereknek, hogy Edina nem rappel, maradjunk ennyiben”üzente a zenészeknek a büszke férj a kocsiban.

@dripology0 King Kong King👑 #lakatosbrendon #gwm #kulcsaredina #magyartiktok #comedy ♬ Originalton - Dripology.

G.w.M első útja a barberhez vezetett

Miután láthatóan a zenész haja és szakálla igencsak elburjánzott a dzsungelkörülmények között, Edina természetesen egy barbert is intézett a férjének. A csapat egy koktélbárt bérelt ki a partyra, még az igazi ünneplés kezdete előtt megérkezett G.w.M fodrásza, aki ott a helyszínen nyírta meg. Ezután pedig a bulizásé volt a főszerep, ami csaknem még Lakatos Brendon szabaduló buliján is túltett. Ráadásul hazaérve még egy meglepetés várta a rappert, ugyanis a felesége egy romantikus, gyertyafényes vacsorát készített neki, amiből elmondása szerint végül nem is ettek, csak elaludtak. Bár azok után, hogy G.w.M már előre jelezte, hogy szeretné, ha élete párja meztelenül várná otthon, nem kell sok fantázia ahhoz, hogy kitaláljuk, az elmaradt vacsora ellenére volt-e desszert.

 

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