Gergely Róbert: „Büszke vagyok rá, hogy a párjaimat nem dobtam el magamtól”

Gergely Róbert a hot!-nak mesélt az ex-feleségeihez való viszonyáról, új párjáról, valamint fia pályaválasztásáról is. Az énekes-színész azt is elárulta, milyen ma a kapcsolata édesanyával és testvérével.

Gergely Róbertnek ismét van valaki az életében

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Gergely Róbert új párjáról is mesélt, akinek kilétét nem szeretné felfedni

Volt feleségeivel máig jó kapcsolatot ápol, sőt, mindkettőjükkel együtt is dolgozik

Fiáról, Simonról is beszélt, aki végül nem a zenei pályát választotta

Édesanyjával és húgával való kapcsolatáról is őszintén vallott

Az Emmanuelle-ről és az idő múlásáról is elárult néhány személyes gondolatot

Gergely Róbert új párjáról is beszélt

Gergely Róbert párja kilétét nem szerette volna felfedni, ugyanis nem közszereplő, de annyit elárult, hogy közösen voltak nyaralni. Ezen felül beszélt a családjával való kapcsolatáról, az Emmanuelle-hez fűzűdő viszonyáról és ex-feleségeiről is.

Hogyan telt a nyarad?

Kérlek szépen, nyaraltam. Voltam a horvát tengerparton, Magyarországon pedig több helyen is jártam, például Hévízen és a Balaton partján. Ez most így elég is volt, de valójában az egész nyaram arról szólt, hogy a ház, amelyben lakom, teljes felújításon esett át. Ezen a héten fejeződik be az utolsó szakasz. Viszont itt jegyezném meg: aki nyáron akar lakásfelújítást csinálni, az ne nagyon tervezzen mellé kirándulásokat, mert itthon kell helytállni a rengeteg doboz között, a kuplerájban és a rumliban.

Rögtön felmerül a kérdés: kivel nyaraltál?

Magától értetődő, hogy ez érdekel, hiszen az ember egyedül nem szokott nyaralni. Nehogy azonban bárki megsértődjön, elárulom: a fiammal voltam Hévízen, és nem egyedül voltam a tengerparton sem, ahol nagyon jól éreztük magunkat.

Az ő inkognitóját viszont muszáj megtartanom, mert a fér­fiúi és lovagias szellem ezt diktálja. Nem szeretnénk nagy dobra verni.

„Mindig jó egy kicsit megújulni” – mondta Gergely Róbert Emmanuelle című daláról

Evezzünk kicsit más vizekre. Két éve megszüntetted a saját színházadat. Ennyi idő távlatából hogy látod: jó döntés volt?

Egy kicsit hiányzik a régi színházas életem, amikor a saját színházamnak én voltam a kellékese, a rendezője és a portása is egy személyben. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ez a lazább időszak sem lett lazább. Egyáltalán nem. Bár már nem hozok létre színházi produkciókat, hanem önálló előadóként vagyok a porondon, bőségesen van feladatom, rengeteget utazom, és alapvetően nem változott meg az életem. Régóta nem táboroztam le egyik színháznál sem állandóra. Ha hívnak, vendégségbe megyek. És a legjobb dolog vendégnek lenni: a legfinomabb falatokat kapod, különleges bánásmódban részesülsz, mindig örülnek neked, és a vendég akkor megy el, amikor akar. Persze ez csak tréfa, de a szabadságnak, a saját szabadságomnak ez az ára.