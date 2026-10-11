Kriston Péter megszólalt a Farm VIP döntője után: „Kicsit végigfutott bennem, hogy ez meg lehet”

Kriston Péter, vagyis Pepe végül a második helyen végzett a Farm VIP hatodik évadában, miután Young G Béci bizonyult a legjobbnak a mindent eldöntő fináléban. A testépítő a Borsnak mesélt arról, hogyan élte meg a kimerítő döntőt.
Pepe a döntő napján egyszerre érzett izgatottságot és elégedettséget. Bár természetéből adódóan szerette volna megnyerni a versenyt, büszke volt arra is, hogy kitartó küzdelemmel eljutott a döntőig. Hat hét farmélet után ráadásul már mindketten rendkívül fáradtak voltak.
„Volt bennem egy teljesítési vágy, de valahol mégis egyfajta elégedettség is. Rohadt fáradtak voltunk már, hiszen öt-hat hete ott voltunk, minden nap tizenórákat dolgoztunk, és a végére még össze kellett szednünk magunkat egy többórás menetre” – idézte fel.
A feladatok eleinte kifejezetten jól mentek neki, és hamar előnyre tett szert. Az egyensúlyozós kihívást szinte azonnal teljesítette, a traktoros feladattal pedig akkor végzett, amikor Béci még bele sem kezdett. A következő ügyességi feladatot is jól teljesítette, így egyre inkább úgy érezte, valóban esélye lehet a győzelemre.
Amikor befejeztem a korongos feladatot, beszaladtam a labirintusba, és az első pár percben megtaláltam kettőt a három eszközből, akkor egy kicsit végigfutott bennem, hogy ez meg lehet
– mesélte.
A harmadik eszközt azonban hiába kereste hosszú ideig. Amikor meglátta, hogy Béci felrohan a dombon, már tudta, hogy elúszott a győzelem. A csalódás így sem volt könnyű, de igyekezett felnőttként kezelni a helyzetet.
„Amikor futottam és futottam, mégsem találtam, akkor jött egy villámcsapás, hogy hát lehet, ez mégse lesz meg. De büszke vagyok magamra, hogy felnőttként tudtam kezelni ezt a vereséget. Nem arról volt szó, hogy visszamentem gyerekbe, és nem tudok veszíteni” – fogalmazott.
Pepe hangsúlyozta, hogy a saját teljesítményével elégedett, ezért nincs oka haragudni magára. Úgy érzi, a feladatokban mindent megtett, amit tudott, a végén pedig már a szerencsének is szerepe volt abban, ki nyeri a versenyt. Pepe szerint a műsor nem forgatta fel a saját magáról alkotott képét, inkább megerősítette azokban az értékekben, amelyeket eddig is fontosnak tartott. A Farmon történtek számára újabb meghatározó tapasztalatot jelentettek, amelyre a jövőben is építhet.
„Magamról olyan nagyon újat nem tudtam meg ott. Nem tudom azt mondani, hogy előtte nem bíztam magamban, de a Farm után már igen. Inkább megerősített ezekben a dolgokban” – árulta el.
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