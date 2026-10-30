Szulák Andrea váratlan kijelentésén Ábel Anita is csak hüledezett: ezért élvezi jobban a 60-as éveit

Ábel Anita mostani vendége Szulák Andrea, Máté Péter-díjas énekesnő, műsorvezető és színésznő volt, aki őszintén mesélt az elmúlásról. Pár hónap múlva már 63. születésnapját fogja ünnepelni az édesanya, aki nagyon jól kezeli az évek múlását. Azonban egy annyira rutinos műsorvezetőt, mint Ábel Anitát is sikerült egy mondattal meglepni Szulák Andreának, mivel szerinte a mostani évek sokkal boldogabban telnek, mint a pár évvel korábbiak.

Szulák Andrea kora is témába került, a 60-as éveit sokkal jobban élvezi (Fotó: Mirkó István)

Szulák Andrea szerint már nem kell neki megfelelni senkinek

Ábel Anita azt a kérdést tette fel az énekesnőnek, hogy véleménye szerint miben más a 60, mint az 50, gondolva itt a korra.

Kicsivel jobb szerintem. Egy csomó mindennek már nem kell megfelelni. 50 évesen az ember még elkezd aggódni azon, hogy a lehullott szirmait még kicsit összeszedje és visszaragasztgassa. Amikor rájössz, hogy már nincs értelme, akkor nagyon nagy erőre van szükség, hogy ezt jó állapotban éld túl. Sérülés, összeomlás, elkeseredés nélkül. Tudomásul venni, hogy már lesznek pillanatok, amik nem visszahozhatók és nem megismételhetőek. Ehhez bátorságra és erőre is szükség van

– jelentette ki Szulák Andrea, véleménye pedig Ábel Anitát is meglepte, ugyanis a műsorvezető szerint már 50 évesen sem kell megfelelni másoknak, de a vendége ezzel nem értett egyet.

Szulák Andrea élete az utóbbi időben ismét egyenesbe állt (Fotó: Gyuricza Ferenc)

Szulák Andrea élete legnehezebb időszakáról vallott

Az ötvenes évek nagyon nehezek voltak a műsorvezető számára, mivel magánéleti nehézségei mellé a szakmai világban sem találta akkoriban a helyét.

Úgy omlott össze az egész életem, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Akkor változott meg a magánéletem, egy csomó körülmény is megváltozott a munka területén. Közben pedig ezzel a harccal egyedül maradtam, mivel nincs anyukám és testvérem sem, akikkel ezeket jól meg tudtam volna beszélni. A barátnők pedig mind másképp élik ezt meg, szóval nagyon nem volt egyszerű ez az időszak

– jegyezte meg az énekesnő.

Mindezek ellenére Szulák Andrea kijelentette, hogy jelenleg nagyon jól érzi magát és reméli, hogy mindent a háta mögött tudhat. Elmondása szerint mindig is olyan volt, aki a legmélyebb pillanatban vált a legerősebbé, és ez most is így történt.