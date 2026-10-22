„Adj egy puszit a hugyos számra” – Az Ázsia Expressz sztárja kamerák előtt könnyített magán

Deák Rebeka és Kabai Andris nagy fába vágták a fejszéjüket, amikor mindössze 4 hónapnyi kapcsolat után belevágtak az Ázsia Expressz 2026-os évadába, hiszen ez a műsor még az összeszokott párosokat is próbára teszi, nem hogy a friss szerelmeseket. Így a párost a dél-amerikai kalandozás alatt valószínűleg még bőven érik majd meglepetések egymással kapcsolatban, mint például, hogy Andrist még az sem zavarja, ha éppen kamerák előtt kell pisilnie.

Deák Becca Kabai Andris oldalán vágott bele az Ázsia Expressz új évadába, de arra feltehetően nem készült fel, milyen helyzetekben látja majd új párját (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szereplői az új évadban olyasmivel szembesültek, amivel az eddigi szezonokra nem volt példa, azaz, hogy a közel 4 ezer méteres tengerszint feletti magasság miatt nemcsak az oxigénhiánnyal, hanem a hideggel is meg kell küzdeniük. Ráadásul a mai kezdő feladatban még egy jégdarabot is meg kell olvasztaniuk – valamilyen módon –, míg ki nem tudják szedni a befagyasztott tárgyat. Ez persze az egyébként is átfagyott tagjaikkal nem olyan könnyű, éppen ezért Kabai Andris és Deák Becca egy igencsak hatékony, de annál undorítóbb taktikával álltak elő. Dávid Petra volt férje nemes egyszerűséggel lepisilte a további részletek kulcsát rejtő fagyos tömböt. Sajnos azonban ez sem volt elég, így kénytelenek voltak még kicsit olvasztgatni a már nem csak víztől csöpögő darabot.

„Nem kell neked pisilni? Egy kicsikét kellene még. Nekem már nem kell többet” – kérdezte Andris kedvesétől.

Sajnáltam, hogy csak egy kicsit kellett pisilni, de az is nagy segítség volt, hiszen több, mint a fele lámát már meg is találtam a jégben. Aztán próbáltam a pisinek egy részét leszedni a jégről. Ez annyira csúnya, szerintem még nem mondtam ilyet

– mondta utólag, majd lehelni kezdte a jég darabot.

„Ez a számba jött” – állapította meg egy rossz mozdulat után, amibe valószínűleg inkább Becca sem akar belegondolni.

A Házasság első látásra szereplői újdonsült párként vágott bele az Ázsia Expresszbe, de lehet, hogy hiba volt? (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz szerelmesei Kiaráék szívét is megolvasztották

A védettséget élvező Kiara Lord és Dávid Petra döbbenten, de elismerően álltak a páros előtt, miután elárulták nekik, hogyan olvasztották meg a jeget.

„Hallod, kezdem megkedvelni őket” – jelentette ki társának a felnőttfilmes, akik eddig komoly ellentétben álltak a párossal.

Adj egy puszit a hugyos számra

– mondta utána Andris, amint hallótávolságon kívül kerültek, ez pedig természetesen heves ellenállást váltott ki Beccából.