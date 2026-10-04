Vasvári Vivien emiatt élte meg nehezen Az Árulók forgatását: „Ahogy elhagytam a házunkat, bőgtem!”

Kedden startol el Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban ötödik évada, ahol 24 ismert személy próbálhatja ki magát a különleges krimi-realityben. Vasvári Vivien számára már a felkéréskor egyértelmű volt, hogy melyik oldalon szeretne állni, és egyáltalán nem a könnyebb utat kereste magának.

Az Árulók szereplői között többen is rajonganak a műsorért (Fotó: Szabolcs László)

Az Árulók szereplője kihívásra vágyott

Vivi ugyanis kifejezetten a játék egyik legfontosabb szerepére pályázott. Úgy érezte, azzal tudná igazán próbára tenni magát, ha a háttérben kellene mozgatnia a szálakat, miközben a többiek megpróbálják megfejteni, kiben bízhatnak.

„Amikor felkértek a műsor szereplésére, akkor feltették a kérdést, hogy Áruló vagy Ártatlan szeretnék lenni, és én egyértelműen mondtam, hogy Áruló szeretnék lenni. Azért, mert ez egy főszerep. Azt gondolom, hogy a műsorban ez a legnagyobb kihívás” – kezdte a Borsnak.

A forgatás során azonban hamar megtapasztalta, hogy a kastély falai között egészen másképp működik minden, mint ahogyan azt kívülről, nézőként elképzeli az ember. A teljes elszigeteltség és az állandó bizonytalanság komoly terhet róhat a játékosokra, amit a képernyő előtt ülve nehéz igazán érzékelni.

Nem tartottam semmitől, sem kukactól, sem állattól, sem embertől. Amikor néztem korábban ezt a műsort, nagyon sok dolgot nem értettem, de most, hogy szerepeltem benne, már mindenre választ kaptam. Ez egy nagyon nehéz műsor, az egész toxikus, a néző pedig nem látja és nem tudja azt, hogy akik ott bent ülnek, min mennek keresztül. Úgy éreztem magam, mint akit elrabolnak! Se telefon, se semmi kapcsolat a külvilággal. Ez borzasztóan nehéz, és pszichésen is meg lelkileg is kicsinálja az embert.

Vasvári Vivien családjának tagjai mindenképpen meg fogják nézni a műsor adásait (Fotó: Szabolcs László)

Vasvári Vivien gyerekei hozzá vannak szokva a távolsághoz

Az influenszer korábban is többször beszélt arról, hogy számára a család és a férjével való kapcsolata kiemelt fontosságú, ezért a forgatás idején sem volt könnyű elszakadnia az otthoniaktól.

„A gyerekek nélkül nagyon nehéz mindig, de nálunk egyébként hozzá vannak szokva ahhoz, hogy néhány napra, vagy akár egy hétre elutazunk. Ez kicsi koruk óta így van. Számomra nagyon fontos az, hogy a házasságom és a magánéletünk a férjemmel rendben legyen, működjön. Nálunk van a család, és van a magánéletünk, a házasságunk, és mindkettő nagyon fontos, és mindegyikkel foglalkozni kell ugyanúgy. De ettől függetlenül nagyon nehéz volt nélkülük. Ahogy elhagytam a házunkat, bőgtem!”