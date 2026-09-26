Márkásat hordasz, vagy csak azt hiszed? 5 jel, amiből felismerheted, hogy a ruhád hamisítvány

Van néhány apró részlet, amely mellett könnyű elsiklani vásárláskor.

Az ár önmagában nem mond el mindent a termékről.

Egy alapos ellenőrzéssel számos kellemetlen meglepetést elkerülhetsz − mutatunk 5 dolgot, amit mindenképp csekkolj a terméken.

A márkás termékek vásárlásakor az ár és a méret mellett érdemes figyelni az apró részletekre is. A hamisítvány első pillantásra eredetinek tűnhet, éppen ezért az alábbi öt szempontot mindig ellenőrizd, mielőtt kifizetnéd a kiválasztott ruhát.

Hogyan azonosíthatod a márkás terméket és hogyan leplezheted le a hamisítványt? Eláruljuk! Fotó: maxbelchenko

Így ismerd fel a hamisítványt

Nem fognak pénzzel lehúzni, ha az alábbiakat figyelembe veszed ruhák, cipők, vagy épp kiegészítők vásárlásakor.

1. Címke

Az egyik legfontosabb ellenőrzési pont a címke. Ezen általában megtalálható a márkanév, az anyagösszetétel, a gyártási ország, valamint valamilyen gyártói vagy termékkód. Ezek hiánya gyanúra adhat okot, ezért érdemes vásárlás előtt alaposan megvizsgálni a belső címkéket és az esetleges sorozatszámokat.

2. Árkérdés

Az ár szintén fontos jelzés lehet. Ha egy ismert, drága márka termékét a megszokott piaci ár töredékéért kínálják, érdemes óvatosnak lenni. A feltűnően alacsony ár nem feltétlenül jelent jó akciót, könnyen lehet, hogy hamis termékkel van dolgod.

A finom tapintású, tartós anyagok aligha utalnak hamisítványra. Fotó: Tartezy

3. A csomagolás

A prémium- és luxustermékekhez igényes doboz, márkajelzéssel ellátott kártya vagy egyéb kiegészítő tartozik. Ha a terméket egyszerű zacskóban, mindenféle eredetiséget igazoló kellék nélkül adják át, az újabb figyelmeztető jel lehet.

A hamisított ruha anyaga már az első vasalásnál megéghet és eldeformálódhat. Fotó: Sergey_Bogomyako

4. A ruha anyaga

A gyenge minőségű utánzatoknál az anyag általában vékony, áttetsző, a varrás egyenetlen, illetve kilógó cérnaszálak is láthatók rajta. Egy eredeti, magasabb kategóriájú terméknél ezzel szemben az öltések rendezettek, és a felhasznált cérna is harmonizál a termék többi részével.

A silány minőségű cérna használata miatt a hamisított darabok belső varrásai irritálhatják a bőrt. Fotó: BearFotos

5. Gyanús online felületek

Az internetes piactereken, közösségimédia-csoportokban vagy ismeretlen webshopokban kínált márkás termékek esetében mindig érdemes ellenőrizni a termék származását, a címkét, a logót, az anyagminőséget, a varrást, a csomagolást és az árat. Több apró jel együttes vizsgálatával jelentősen csökkenthető annak az esélye, hogy hamisítványért fizess.