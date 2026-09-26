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Márkásat hordasz, vagy csak azt hiszed? 5 jel, amiből felismerheted, hogy a ruhád hamisítvány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors termékellenőrzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 26. 14:30
hamisítványmárkás termékprémiummárkásdivatonline vásárlás
Szinte valamennyi ismert luxusmárka esetében találkozhatunk utánzatokkal, amelyek között akadnak kiváló minőségű másolatok is. Ezek első ránézésre nehezen különböztethetők meg az eredeti termékektől. Íme 5 jel, amelyből megtudhatod, a te ruhád vajon hamisítvány-e.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Van néhány apró részlet, amely mellett könnyű elsiklani vásárláskor.
  • Az ár önmagában nem mond el mindent a termékről.
  • Egy alapos ellenőrzéssel számos kellemetlen meglepetést elkerülhetsz − mutatunk 5 dolgot, amit mindenképp csekkolj a terméken.

A márkás termékek vásárlásakor az ár és a méret mellett érdemes figyelni az apró részletekre is. A hamisítvány első pillantásra eredetinek tűnhet, éppen ezért az alábbi öt szempontot mindig ellenőrizd, mielőtt kifizetnéd a kiválasztott ruhát.

Elegáns nő bevásárlótáskákkal, hamisítvány ruhákban
Hogyan azonosíthatod a márkás terméket és hogyan leplezheted le a hamisítványt? Eláruljuk! Fotó: maxbelchenko

Így ismerd fel a hamisítványt 

Nem fognak pénzzel lehúzni, ha az alábbiakat figyelembe veszed ruhák, cipők, vagy épp kiegészítők vásárlásakor.

1. Címke

Az egyik legfontosabb ellenőrzési pont a címke. Ezen általában megtalálható a márkanév, az anyagösszetétel, a gyártási ország, valamint valamilyen gyártói vagy termékkód. Ezek hiánya gyanúra adhat okot, ezért érdemes vásárlás előtt alaposan megvizsgálni a belső címkéket és az esetleges sorozatszámokat.

2. Árkérdés

Az ár szintén fontos jelzés lehet. Ha egy ismert, drága márka termékét a megszokott piaci ár töredékéért kínálják, érdemes óvatosnak lenni. A feltűnően alacsony ár nem feltétlenül jelent jó akciót, könnyen lehet, hogy hamis termékkel van dolgod.

Prémium öltönyök
A finom tapintású, tartós anyagok aligha utalnak hamisítványra. Fotó: Tartezy

3. A csomagolás

A prémium- és luxustermékekhez igényes doboz, márkajelzéssel ellátott kártya vagy egyéb kiegészítő tartozik. Ha a terméket egyszerű zacskóban, mindenféle eredetiséget igazoló kellék nélkül adják át, az újabb figyelmeztető jel lehet.

Piaci áruk
A hamisított ruha anyaga már az első vasalásnál megéghet és eldeformálódhat. Fotó: Sergey_Bogomyako

4. A ruha anyaga

A gyenge minőségű utánzatoknál az anyag általában vékony, áttetsző, a varrás egyenetlen, illetve kilógó cérnaszálak is láthatók rajta. Egy eredeti, magasabb kategóriájú terméknél ezzel szemben az öltések rendezettek, és a felhasznált cérna is harmonizál a termék többi részével.

Ruha varrása varrógéppel
A silány minőségű cérna használata miatt a hamisított darabok belső varrásai irritálhatják a bőrt. Fotó: BearFotos

5. Gyanús online felületek

Az internetes piactereken, közösségimédia-csoportokban vagy ismeretlen webshopokban kínált márkás termékek esetében mindig érdemes ellenőrizni a termék származását, a címkét, a logót, az anyagminőséget, a varrást, a csomagolást és az árat. Több apró jel együttes vizsgálatával jelentősen csökkenthető annak az esélye, hogy hamisítványért fizess.

Ralph Lauren logó
A torz formájú logók és az elmosódott belső feliratok az olcsó utánzatok egyértelmű ismertetőjegyei. Fotó: seeshooteatrepeat

A luxusóráknál további sajátosságokat is érdemes figyelembe venni. A prémium mechanikus órák rendkívül precízen készülnek, ezért a működésükből származó hang általában alig hallható. Ha egy ilyen órát a fülünkhöz tartva feltűnően erős, jellegzetes ketyegést hallunk, az legyen gyanús!

Meryl Streep és a Vogue magazin egykori főszerkesztője,  Anna Wintour bezzeg sosem visel hamisítványt:

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