Márkásat hordasz, vagy csak azt hiszed? 5 jel, amiből felismerheted, hogy a ruhád hamisítvány

A márkás termékek vásárlásakor az ár és a méret mellett érdemes figyelni az apró részletekre is. A hamisítvány első pillantásra eredetinek tűnhet, éppen ezért az alábbi öt szempontot mindig ellenőrizd, mielőtt kifizetnéd a kiválasztott ruhát.
Nem fognak pénzzel lehúzni, ha az alábbiakat figyelembe veszed ruhák, cipők, vagy épp kiegészítők vásárlásakor.
Az egyik legfontosabb ellenőrzési pont a címke. Ezen általában megtalálható a márkanév, az anyagösszetétel, a gyártási ország, valamint valamilyen gyártói vagy termékkód. Ezek hiánya gyanúra adhat okot, ezért érdemes vásárlás előtt alaposan megvizsgálni a belső címkéket és az esetleges sorozatszámokat.
Az ár szintén fontos jelzés lehet. Ha egy ismert, drága márka termékét a megszokott piaci ár töredékéért kínálják, érdemes óvatosnak lenni. A feltűnően alacsony ár nem feltétlenül jelent jó akciót, könnyen lehet, hogy hamis termékkel van dolgod.
A prémium- és luxustermékekhez igényes doboz, márkajelzéssel ellátott kártya vagy egyéb kiegészítő tartozik. Ha a terméket egyszerű zacskóban, mindenféle eredetiséget igazoló kellék nélkül adják át, az újabb figyelmeztető jel lehet.
A gyenge minőségű utánzatoknál az anyag általában vékony, áttetsző, a varrás egyenetlen, illetve kilógó cérnaszálak is láthatók rajta. Egy eredeti, magasabb kategóriájú terméknél ezzel szemben az öltések rendezettek, és a felhasznált cérna is harmonizál a termék többi részével.
Az internetes piactereken, közösségimédia-csoportokban vagy ismeretlen webshopokban kínált márkás termékek esetében mindig érdemes ellenőrizni a termék származását, a címkét, a logót, az anyagminőséget, a varrást, a csomagolást és az árat. Több apró jel együttes vizsgálatával jelentősen csökkenthető annak az esélye, hogy hamisítványért fizess.
A luxusóráknál további sajátosságokat is érdemes figyelembe venni. A prémium mechanikus órák rendkívül precízen készülnek, ezért a működésükből származó hang általában alig hallható. Ha egy ilyen órát a fülünkhöz tartva feltűnően erős, jellegzetes ketyegést hallunk, az legyen gyanús!
Meryl Streep és a Vogue magazin egykori főszerkesztője, Anna Wintour bezzeg sosem visel hamisítványt:
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