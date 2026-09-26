JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiss Ramóna szerint Ördög Nóra a vad szexet szereti: „Kis angyalbőrbe bújt...”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Ördög Nóra
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 26. 18:00
MegasztárLékai-Kiss Ramóna
A Megasztár műsorvezetői ezer örömmel ugratják egymást, így most, az internetes pletykák kapcsán sem hagyták ki a lehetőséget. Lehet, hogy Ördög Nóra véletlenül leleplezte Lékai-Kiss Ramóna intim titkát?
Balla Nikolett
A szerző cikkei

Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra közösen vezetik a Megasztár 9. évadát, és el kell ismernünk, nagyon egy hullámhosszon vannak. Annyira jó a viszonyuk, hogy még azt is bevállalták, hogy megpróbálják megtippelni, melyik internetes pletyka, melyikükről íródott. Azon azonban még Rami is meglepődött, hogy a szex kapcsán Nóri azonnal rá gondolt. A színésznő hirtelen alig tudott megszólalni. Lehet, hogy lebukott?

Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra igazi barátnőkként viselkednek.
Lékai-Kiss Ramóna Ördög Nóra mellett vezeti idén a Megasztárt, a két műsorvezető imádja ugratni is egymást (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

A Megasztár 2026-os évadának műsorvezetői a neten terjedő pletykákra reagáltak, amikor szóba került az intimitás témaköre, nem is akárhogyan. Goják Jana azt kérdezte a két gyönyörű tévéstől, hogy vajon melyikükről állítják az interneten, hogy a „vad szexet” élvezi a leginkább. Ördög Nóri azonban nem rettent meg, gondolkodás nélkül válaszolt.

…a vad és durva szexet szereti

– olvasta fel az kérdést a fiatal műsorvezető.

„Az biztosan Kiss Ramóna” – jelentette ki azonnal Nánási Pál felesége, mire kolléganője kicsit zavarba jött.

„Hát… ha az a kérdés, hogy szeretem-e, arra is tudnék válaszolni… de, hogy én soha nem mondtam ilyet, az biztos. Nem rólam íródott ez, ez te vagy Nóri” – válaszolta végül.

Ördög Nóra majdnem belepirult a válaszba

De hiába a hárítás, végül kiderült, hogy melyikükről született ez az ominózus cikk, és bizony Ördög Nóra férje is pirulhat.

„Nagyon mutogat a Nóri, de ez te voltál” – leplezte le a megoldást Jana.

„Neee! De hogy?” – kiáltott fel a műsorvezető.

Itt van ez a kis nyuszilány, kis angyalbőrbe bújt, és egy olyan kőkemény nő

 – kotyogta ki Rami a kolléganőjéről.

Ördög Nóra férje imádja fotózni a gyönyörű feleségét.
Ördög Nóra aktfotói is szóba kerültek: valóban készült már róla jó néhány (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Lékai-Kiss Ramóna bevállalná az aktfotóit

A hálószobatitkok után az aktfotók témaköre került szóba, amikkel kapcsolatban Ördög Nóra nem tagadta, hogy a férje már készített róla jó néhányat, ám ezeket nem vállalná be nyilvánosan. Kiss Ramóna azonban nem ilyen szégyenlős.

Rólam vannak is aktfotók, nyilván a férjem készített már rólam aktképeket, de ezeket én nem vállalnám

 – jelentette ki.

„Lehetséges, hogy én mondtam, de akkor ez nagyon régi lehet” – vállalta be Rami, és igaza is lett.

„Mert már azóta róla is vannak aktképek” – viccelődött Nóri. Vagy mégsem?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu