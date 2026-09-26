Kiss Ramóna szerint Ördög Nóra a vad szexet szereti: „Kis angyalbőrbe bújt...”

Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra közösen vezetik a Megasztár 9. évadát, és el kell ismernünk, nagyon egy hullámhosszon vannak. Annyira jó a viszonyuk, hogy még azt is bevállalták, hogy megpróbálják megtippelni, melyik internetes pletyka, melyikükről íródott. Azon azonban még Rami is meglepődött, hogy a szex kapcsán Nóri azonnal rá gondolt. A színésznő hirtelen alig tudott megszólalni. Lehet, hogy lebukott?
A Megasztár 2026-os évadának műsorvezetői a neten terjedő pletykákra reagáltak, amikor szóba került az intimitás témaköre, nem is akárhogyan. Goják Jana azt kérdezte a két gyönyörű tévéstől, hogy vajon melyikükről állítják az interneten, hogy a „vad szexet” élvezi a leginkább. Ördög Nóri azonban nem rettent meg, gondolkodás nélkül válaszolt.
…a vad és durva szexet szereti
– olvasta fel az kérdést a fiatal műsorvezető.
„Az biztosan Kiss Ramóna” – jelentette ki azonnal Nánási Pál felesége, mire kolléganője kicsit zavarba jött.
„Hát… ha az a kérdés, hogy szeretem-e, arra is tudnék válaszolni… de, hogy én soha nem mondtam ilyet, az biztos. Nem rólam íródott ez, ez te vagy Nóri” – válaszolta végül.
De hiába a hárítás, végül kiderült, hogy melyikükről született ez az ominózus cikk, és bizony Ördög Nóra férje is pirulhat.
„Nagyon mutogat a Nóri, de ez te voltál” – leplezte le a megoldást Jana.
„Neee! De hogy?” – kiáltott fel a műsorvezető.
Itt van ez a kis nyuszilány, kis angyalbőrbe bújt, és egy olyan kőkemény nő
– kotyogta ki Rami a kolléganőjéről.
A hálószobatitkok után az aktfotók témaköre került szóba, amikkel kapcsolatban Ördög Nóra nem tagadta, hogy a férje már készített róla jó néhányat, ám ezeket nem vállalná be nyilvánosan. Kiss Ramóna azonban nem ilyen szégyenlős.
Rólam vannak is aktfotók, nyilván a férjem készített már rólam aktképeket, de ezeket én nem vállalnám
– jelentette ki.
„Lehetséges, hogy én mondtam, de akkor ez nagyon régi lehet” – vállalta be Rami, és igaza is lett.
„Mert már azóta róla is vannak aktképek” – viccelődött Nóri. Vagy mégsem?
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