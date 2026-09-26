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Felfoghatatlan tragédia: egy 11 éves kislány maradt árván, a teljes családja meghalt a balesetben

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 26. 15:00
kislányhalál
Egy végzetes baleset miatt egy 11 éves kislány maradt árván. A teljes családja meghalt.

Sorsfordító fordulatot vett a nyomozás a brit történelem egyik legmegrázóbb közúti tragédiájában. Hivatalosan is vádat emeltek az ellen az 50 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint felelős a hat ember halálát követelő, pokoli tűzgolyóval végződő ütközésért

Fotó: GoFundMe

A 2024-ben történt, Wakefield közeli szörnyűség során a 33 éves Shane Roller, párja, a 30 éves Shannen Morgan, valamint kislányaik, a 9 éves Rubie és a mindössze 4 éves Lillie azonnal szörnyethaltak, amikor családi autójuk frontálisan karambolozott egy motorkerékpárral. A becsapódás akkora erejű volt, hogy a motoron ülő házaspár, az 56 éves Christopher és a 48 éves Janine Barton sem élte túl a katasztrófát. 

Egyetlen döntés mentette meg az árván maradt kislányt

A tragédia legszívbemarkóbb részlete, hogy a család legidősebb gyermeke – egy akkor 11 éves kislány – csupán azért maradt életben, mert a végzetes percekben nem akart a rokonaival tartani. Ő inkább otthon maradt, így egy szempillantás alatt teljesen egyedül maradt a világban, elveszítve a szüleit és a testvéreit is. A tündéri, Taylor Swift-rajongó kislány megsegítésére indított adománygyűjtésen azóta több mint 400 000 font (közel 190 millió forint) gyűlt össze, hogy biztosítani tudják a jövőjét és a pszichológiai segítségét. 

Megszólalt a rendőrség

A hatóságok most pontot tehetnek a nyomozás végére. A West Yorkshire-i rendőrség szóvivője megerősítette: a Woolley Grange-ből származó Christopher Cockellt hatrendbeli halált okozó veszélyes vezetéssel vádolják. A férfinak hamarosan a Leeds-i bíróság előtt kell felelnie a tettéért, ahol ha bűnösnek találják, rendkívül súlyos börtönbüntetés vár rá a kioltott életekért.

A vád szerint Christopher Cockell veszélyes vezetése váltotta ki a láncreakciót, ami a frontális ütközéshez és a hat ember halálához vezetett. Bár a fizikai roncsok és a halálos sérülések a Ford Focus és a BMW motorkerékpár közvetlen ütközéséből származtak, a jogi felelősségre vonás alapja az, hogy a vádlott viselkedése kényszerítette ki a tragédiát. Cockellt a halálos kimenetelű baleset okozása mellett egy külön eljárásban azzal is vádolják, hogy megállás nélkül elmenekült a helyszínről.

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