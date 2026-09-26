Készül a totális tisztogatás a brit királyi családban, és ha Vilmos herceg egyszer elfoglalja a trónt, kő kövön nem marad! Egy elismert brit királyi szakértő, Richard Fitzwilliams ugyanis megdöbbentő listát szivárogtatott ki: Vilmos már most pontosan tudja, kiket fog azonnal száműzni a „Cégből”, amint megkoronázzák. A bosszúhadjárat és a spórolás hat embert érint igazán súlyosan, köztük a legközelebbi rokonait is.

Vilmos herceg kíméletlen döntése: amint király lesz, azonnal kirúgja a királyi család legfontosabb tagjait

Fotó: PA / Northfoto

Nézzük, kik szerepelnek a trónörökös feketelistáján:

Harry herceg és Meghan Markle: Nem meglepő, hogy a szakadék Vilmos és a testvére között mára teljesen áthidalhatatlanná vált. Egy bennfentes szerint Vilmos borzasztóan makacs, és mélyen elárulva érzi magát Harry miatt, így esze ágában sincs megbocsátani. Amint király lesz, hivatalosan is minimálisra csökkenti a királyi család létszámát, végleg elvágva Harryéket a palotától.

Nem meglepő, hogy a szakadék Vilmos és a testvére között mára teljesen áthidalhatatlanná vált. Egy bennfentes szerint Vilmos borzasztóan makacs, és mélyen elárulva érzi magát Harry miatt, így esze ágában sincs megbocsátani. Amint király lesz, hivatalosan is minimálisra csökkenti a királyi család létszámát, végleg elvágva Harryéket a palotától. Archie és Lilibet hercegnő: Harry és Meghan gyermekei is apjuk bűneiért bűnhődnek. Vilmos modernizációs és karcsúsítási tervei rájuk is vonatkoznak, így a jövőben semmilyen hivatalos szerepük nem lesz a monarchiában.

Harry és Meghan gyermekei is apjuk bűneiért bűnhődnek. Vilmos modernizációs és karcsúsítási tervei rájuk is vonatkoznak, így a jövőben semmilyen hivatalos szerepük nem lesz a monarchiában. Beatrice és Eugenie hercegnők: A legnagyobb döbbenetet András herceg lányainak sorsa keltette. Bár Vilmos állítólag emberileg nem neheztel az unokatestvéreire az apjuk botrányai (például a Jeffrey Epstein-ügy) miatt, Fitzwilliams szerint Beatrice és Eugenie elveszíthetik hercegnői titulusukat. Ezzel Vilmos drasztikusan csökkentené a hercegi címmel visszaélni tudók körét.

Miközben Harry állítólag fegyverszünetet és békét szeretne, Vilmos hajthatatlan. Amint eljön az ő ideje, a herceg könyörtelenül végrehajtja a nagytakarítást, és modern, de igencsak szűkmarkú monarchiát teremt majd.