Vilmos herceg kíméletlen döntése: amint király lesz, azonnal kirúgja a királyi család legfontosabb tagjait

Készül a totális tisztogatás a brit királyi családban, és ha Vilmos herceg egyszer elfoglalja a trónt, kő kövön nem marad! Egy elismert brit királyi szakértő, Richard Fitzwilliams ugyanis megdöbbentő listát szivárogtatott ki: Vilmos már most pontosan tudja, kiket fog azonnal száműzni a „Cégből”, amint megkoronázzák. A bosszúhadjárat és a spórolás hat embert érint igazán súlyosan, köztük a legközelebbi rokonait is.
Nézzük, kik szerepelnek a trónörökös feketelistáján:
Miközben Harry állítólag fegyverszünetet és békét szeretne, Vilmos hajthatatlan. Amint eljön az ő ideje, a herceg könyörtelenül végrehajtja a nagytakarítást, és modern, de igencsak szűkmarkú monarchiát teremt majd.
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