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Férje halála után Vica bizarr dolgokat tapasztalt az otthonában – a legijesztőbb csak közel egy évvel később jött

Férje halála után Vica bizarr dolgokat tapasztalt az otthonában – a legijesztőbb csak közel egy évvel később jött

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 26. 16:00
elhunytkapcsolatüzenet
Vica párja még az ötvenedik születésnapját sem érte meg, egy autóbalesetben életét vesztette. A gyászoló nő először nem tulajdonított nagy jelentőséget a misztikus jelenségeknek, ám egy rejtélyes éjjeli üzenet után már maga sem tudta, mit gondoljon. Vajon létezik halál utáni kommunikáció, vagy szimplán racionális, pszichológiai magyarázatokra érdemes támaszkodnunk? Vicát nem győzték meg az érvek...
Szlovák Eszter
A szerző cikkei
  • Vica tragikus hirtelenséggel veszítette el a férjét, akinek a megőrzött okosórája a halála után váratlanul pulzust kezdett jelezni.
  • Később üzenet érkezett az elhunyt férfi régi telefonszámáról, a nő becenevével
  • A szám új tulajdonosa nem küldött semmit, a parapszichológia az ilyen rejtélyes jeleket halál utáni kommunikációs élménynek nevezze.

Vica egyik napról a másikra veszítette el azt az embert, akivel azt hitte, még évtizedek állnak előttük. Férje a negyvenes évei végén járt, tele voltak tervekkel, kamaszgyerekeik pedig még hosszú éveken át szerették volna maguk mellett tudni az édesapjukat. A tragikus autóbaleset után azonban a család addigi élete egyetlen szempillantás alatt összeomlott. A nő nem sejtette, hogy egy különös üzenet miatt hamarosan megkérdőjelezi mindazt, amit addig az életről és halálról gondolt.

Az üzenet, amit Vica kapott a rendszeresen feltöltött okosórán érkezett.
Vica képtelen volt elhunyt férje személyes tárgyait eltenni. Az üzenet is az okosórán érkezett, amit a nő rendszeresen feltöltött. 
Fotó: CartoonFotoVid

Az üzenet előtt furcsa dolgokra figyelt fel

Vica sokáig képtelen volt hozzányúlni férje személyes tárgyaihoz, a ruháit ugyanúgy a  szekrényben tartotta, a kedvenc okosórája pedig az asztalon feküdt – rendszeresen fel is töltötte az eszközt. 
Egyik este az óra váratlanul csipogni kezdett. A nő odalépett hozzá, és meglepetten látta, hogy a készülék olyan értéket mutat, mintha pulzust érzékelne. Pedig senki sem viselte.

Nagyon megijedtem, de aztán meggyőztem magam arról, hogy biztosan meghibásodott a tartós használat hiánya miatt – mesélte Vica.

Csakhogy később újra megtörtént ugyanez. Egy másik alkalommal pedig arra ébredt, hogy a férfi egyik kedvenc zenéje szól valahonnan a távolból, vagy talán halkan az órából. 
Vica az észleléseit igyekezett titokban tartani a gyerekek előtt. Egyrészt nem akarta, hogy a gyász mellett még attól is féljenek,  valamilyen paranormális jelenség történik az otthonukban - másrészt valahol attól is tartott, a gyerekek megkérdőjelezhetik a mentális állapotát. 

Egy idegen férfi kapta meg férje telefonszámát

Férje telefonos előfizetését a haláleset után megszüntették. Több, mint fél évvel később azonban Vica értesítést kapott az egyik chates alkalmazástól: a régi telefonszám ismét aktív. A profilképen már egy ismeretlen, fiatal férfi arca szerepelt.

Vicának hátborzongató volt viszontlátni ugyanazt a számot, de tudta, hogy a szolgáltatók a megszűnt telefonszámokat később újra kioszthatják. Igyekezett nem foglalkozni ezzel a továbbiakban.

Aztán eljött az a bizonyos éjszaka...

Hajnali kettő körül az özvegy az asztalon fekvő okosóra csipogására riadt fel. A kijelző ismét úgy jelzett, mintha igen gyors pulzust érzékelne
Ekkor megcsippant Vica telefonja is. Üzenete érkezett.
A nő megdermedt, amikor meglátta, ki a küldő: halott férje régi telefonszámáról érkezett, a csevegőalkalmazáson keresztül. Ráadásul egy eltűnő üzenetet kapott, amelyben mindössze egyetlen, gyorsan felvillanó mondat állt:
 

Babóka, örökké imádni foglak!”

Vica teljesen lefagyott, hiszen Babóka az a  becenév volt, amelyen férje szólította őt.

Fekete inges nő laptopon dolgozik, kezén okosóra, mellette mobliltelefon.
A gyászoló asszony kiderítette, hogy ki kapta néhai férje egykori telefonszámát, de a fiatalember semmiről nem tudott.
Fotó: Jacob Lund

Vajon ki küldhette az üzenetet?

Vica hosszas dilemmázás után felkereste a telefonszám új tulajdonosát. A fiatal férfi készséges volt, meghökkenve hallgatta végig a történetet, majd azt mondta, az ég világon semmit nem küldött a nőnek. Állítása szerint sem Vicát, sem a férjét nem ismerte, és az özvegy telefonszámát sem tudta. Különös, de a nőt valahogy nem lepték meg a férfi őszintének tűnő szavai...

ADC, vagyis a halál utáni kommunikációs élmény

Az ilyen megtapasztalásokat after-death communicationnek (ADC), vagyis halál utáni kommunikációs élménynek nevezik a parapszichológiában. A kifejezés olyan spontán észlelésekre utal, amikor a gyászoló úgy érzi, hogy az elhunyt valamilyen módon jelet ad neki, vagy kapcsolódni kíván vele.  Az ADC önmagában nem bizonyítja a túlvilági kommunikáció létezését, hiszen a különös élményeknek lehet pszichológiai vagy technikai magyarázatuk, és véletlen egybeesések is történhetnek. 
Egy biztos, Vica számára mindez teljesen valóságos megélés volt, és alapjaiban változtatta meg az addig inkább racionális világnézetét – és persze az élethez és túlvilághoz fűződő viszonyát is.

Nézd meg a videót is a témában:

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