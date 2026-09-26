Férje halála után Vica bizarr dolgokat tapasztalt az otthonában – a legijesztőbb csak közel egy évvel később jött

Vica tragikus hirtelenséggel veszítette el a férjét, akinek a megőrzött okosórája a halála után váratlanul pulzust kezdett jelezni.

Később üzenet érkezett az elhunyt férfi régi telefonszámáról, a nő becenevével

A szám új tulajdonosa nem küldött semmit, a parapszichológia az ilyen rejtélyes jeleket halál utáni kommunikációs élménynek nevezze.

Vica egyik napról a másikra veszítette el azt az embert, akivel azt hitte, még évtizedek állnak előttük. Férje a negyvenes évei végén járt, tele voltak tervekkel, kamaszgyerekeik pedig még hosszú éveken át szerették volna maguk mellett tudni az édesapjukat. A tragikus autóbaleset után azonban a család addigi élete egyetlen szempillantás alatt összeomlott. A nő nem sejtette, hogy egy különös üzenet miatt hamarosan megkérdőjelezi mindazt, amit addig az életről és halálról gondolt.

Vica képtelen volt elhunyt férje személyes tárgyait eltenni. Az üzenet is az okosórán érkezett, amit a nő rendszeresen feltöltött.

Fotó: CartoonFotoVid

Az üzenet előtt furcsa dolgokra figyelt fel

Vica sokáig képtelen volt hozzányúlni férje személyes tárgyaihoz, a ruháit ugyanúgy a szekrényben tartotta, a kedvenc okosórája pedig az asztalon feküdt – rendszeresen fel is töltötte az eszközt.

Egyik este az óra váratlanul csipogni kezdett. A nő odalépett hozzá, és meglepetten látta, hogy a készülék olyan értéket mutat, mintha pulzust érzékelne. Pedig senki sem viselte.

Nagyon megijedtem, de aztán meggyőztem magam arról, hogy biztosan meghibásodott a tartós használat hiánya miatt – mesélte Vica.

Csakhogy később újra megtörtént ugyanez. Egy másik alkalommal pedig arra ébredt, hogy a férfi egyik kedvenc zenéje szól valahonnan a távolból, vagy talán halkan az órából.

Vica az észleléseit igyekezett titokban tartani a gyerekek előtt. Egyrészt nem akarta, hogy a gyász mellett még attól is féljenek, valamilyen paranormális jelenség történik az otthonukban - másrészt valahol attól is tartott, a gyerekek megkérdőjelezhetik a mentális állapotát.

Egy idegen férfi kapta meg férje telefonszámát

Férje telefonos előfizetését a haláleset után megszüntették. Több, mint fél évvel később azonban Vica értesítést kapott az egyik chates alkalmazástól: a régi telefonszám ismét aktív. A profilképen már egy ismeretlen, fiatal férfi arca szerepelt.