Rita Wilson alaposan meglepte a rajongóit: a 69 éves énekesnő Instagram-oldalán merész fotón mutatta meg hatalmas tetoválásait. Tom Hanks felesége a hátán egy hatalmas, a nyakától egészen a háta alsó részéig húzódó keresztet visel, a karján pedig egy napmotívumot, aminek az alján egy végtelen jel látható. Az ezekről készült különleges fotó pedig azonnal felrobbantotta a közösségi médiát, de hamar kiderült, hogy nem véletlenül időzítette mostanra a meglepetést: új dalát, a Stranger with Age-et szerette volna népszerűsíteni vele.

Tom Hanks felesége, Rita Wilson tetoválást villantott (Fotó: Billy Bennight / Northfoto)

Tom Hanks felesége Instagram-oldalán mutatta meg hatalmas tetoválásait

felesége Instagram-oldalán mutatta meg hatalmas tetoválásait A 69 éves énekesnő egy nyakától egészen a háta alsó részéig húzódó keresztet visel a hátán, a karján pedig egy napmotívumot végtelen jellel

Rita Wilson tetoválásaival próbálta népszerűsíteni új számát, a Stranger with Age-et

Tom Hanks felesége hatalmas tetoválást villantott

Rita Wilson Instagram-oldalán egy roppant merész képekből álló bejegyzést osztott meg. A fotósorozat első képén félmeztelenül, a kamera felé hátat fordítva látható, ami már önmagában is meglehetősen merész. De mégsem ez az, ami szemet szúr, hanem az a hatalmas tetoválás, ami a nyakától egészen a háta alsó részéig húzódik. A minta egy óriási kereszt, amely szinte az egész hátát beborítja. A karján pedig egy másik tetoválás is látható, ami egy napszerű motívum és egy végtelen jelet idéző szimbólum, ami alatt egy felirat is szerepel.

Rita Wilson Stranger with Age című száma

A merész képek azonnal felrobbantották az internetet, de hamar kiderült, hogy ez nem egy váratlan közösségi médiás mutatvány volt. Rita Wilson Stranger with Age című új számát szerette volna ezzel népszerűsíteni, ami 2026 szeptemberében jelent meg.

Rita Wilson tetoválása meglehetősen hasonlít a fia, Chet Wilson hátán lévő motívumra (Fotó: Javier Rojas / Northfoto)

Vallási okokból készülhetett a tetoválás

De nem ez az egyetlen érdekesség. A szemfüles rajongók azonnal észrevették, hogy Rita Wilson hátán lévő motívum meglehetősen hasonlít fia, Chet Hanks tetoválására. És bár a két tetoválás nem teljesen azonos, a motívum és a méret meglehetősen hasonló. Tom Hanks fia 2023-ban a saját kereszt alakú mintájáról azt írta, hogy annak vallási jelentősége van, így a rajongók úgy vélik Rita Wilson tetoválása is vallási jelentést hordozhat. Ráadásul az énekesnő korábban bevallotta, hogy görög ortodox vallású, és emiatt apja és férje, Tom Hanks is áttért erre. Gyermekeiket pedig szintén ebben a vallási hagyományban nevelték.