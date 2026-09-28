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Te is hagysz nyomot a hegyekben? Ezért veszélyes a felhalmozódó hulladék

Te is hagysz nyomot a hegyekben? Ezért veszélyes a felhalmozódó hulladék

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szemétkérdés
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 12:00
Mount Everestvilágnap
Egyre több híradás számol be arról, hogy a világ legmagasabb csúcsa lassan egy magashegyi szemétteleppé válik, ahol a serpák már alig bírják a harcot a mászók által eldobott hulladéktömeggel. Ha te is tenni szeretnél a természet tisztaságáért, ismerd meg jobban a kezdeményezést, hiszen szeptember 26-án van a Tiszta Hegyek Világnapja!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • A Tiszta Hegyek Világnapja a magashegyi környezetszennyezésre és a hulladékmentes túrázásra hívja fel a figyelmet.
  • A kezdeményezés nemzetközi szinten és a hazai hegységekben is az önkéntes takarítási akciókat ösztönzi.
  • A fő cél a „ne hagyj nyomot” elv elterjesztése, hogy a túrázók mindent hozzanak vissza magukkal.

A Föld legmagasabb pontjain, így például a Mount Everesten is felhalmozódó műanyaghulladék, elhagyott sátrak és oxigéntartályok láttán egyértelművé vált, hogy a magashegyi környezet védelme nem várhat tovább. A természetjárás és a hegymászás népszerűsége évről évre növekszik, ez a tendencia viszont súlyos terhet ró a sérülékeny ökoszisztémákra. 2003-ban éppen azért jött létre a Tiszta Hegyek Világnapja, hogy felhívja a figyelmet erre a kritikus problémára, és cselekvésre buzdítsa a túrázókat. A hegyvidékek nemcsak a biológiai sokféleség szempontjából kulcsfontosságúak, hanem a globális édesvízkészlet jelentős részét is biztosítják. Ha ezek a területek beszennyeződnek, az az alacsonyabban fekvő völgyek és városok életminőségét is közvetlenül veszélyezteti.

A serpák nemcsak a Tiszta Hegyek Világnapja alkalmával szedik össze a szemetet a Mount Everesten.
A Tiszta Hegyek Világnapja minden évben emlékeztet bennünket arra, hogy mennyire fontos hegyeink épségének megőrzése.
Fotó: AFP

Miért fontos a Tiszta Hegyek Világnapja?

A kezdeményezés gyökerei ahhoz a globális felismeréshez nyúlnak vissza, hogy a magassággal együtt a környezeti károk elhárításának nehézsége is növekszik. A szélsőséges időjárás és a nehezen megközelíthető terep miatt a felhalmozódott szemét elszállítása óriási logisztikai feladatot jelent. A világnap kezdeményezői ezért a megelőzésre és a felelős jelenlétre helyezik a hangsúlyt. Az esemény célja, hogy minél szélesebb körben terjedjen el a „ne hagyj nyomot” elve: mindent, amit felviszel a hátizsákodban, hozz is le magaddal.

Szemét a Mount Everest alaptáborának közelében.
Tovább halmozódik a szemét és a hulladék a Mount Everest alaptáborának közelében.
Fotó: Mailee Osten-Tan

Hogyan kapcsolódik Magyarország a hegyek védelméhez?

Bár nálunk nem találhatók hófödte nyolcezresek, a hazai középhegységek védelme legalább ennyire kiemelt feladat. Magyarország 2008-ban csatlakozott a nemzetközi akcióhoz, amikor a hazai természetjáró egyesületek és önkéntes csoportok elkezdték megszervezni az őszi szemétszedési akciókat a legnépszerűbb túraútvonalakon.

A magyarországi programok során a résztvevők évente több tonna hulladéktól tisztítják meg az erdőket, a sziklafalak környékét és a hegyi pihenőhelyeket. Ezek a helyi kezdeményezések rámutatnak arra, hogy a saját környezetünk megóvása éppen olyan lényeges, mint a távoli csúcsok védelme. Az odafigyelés, amelyre a világnap felhívja a figyelmet, a Kéktúra útvonalán vagy a Bükk ösvényein kezdődik.

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