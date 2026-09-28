Te is hagysz nyomot a hegyekben? Ezért veszélyes a felhalmozódó hulladék

A Tiszta Hegyek Világnapja a magashegyi környezetszennyezésre és a hulladékmentes túrázásra hívja fel a figyelmet.

A kezdeményezés nemzetközi szinten és a hazai hegységekben is az önkéntes takarítási akciókat ösztönzi.

A fő cél a „ne hagyj nyomot” elv elterjesztése, hogy a túrázók mindent hozzanak vissza magukkal.

A Föld legmagasabb pontjain, így például a Mount Everesten is felhalmozódó műanyaghulladék, elhagyott sátrak és oxigéntartályok láttán egyértelművé vált, hogy a magashegyi környezet védelme nem várhat tovább. A természetjárás és a hegymászás népszerűsége évről évre növekszik, ez a tendencia viszont súlyos terhet ró a sérülékeny ökoszisztémákra. 2003-ban éppen azért jött létre a Tiszta Hegyek Világnapja, hogy felhívja a figyelmet erre a kritikus problémára, és cselekvésre buzdítsa a túrázókat. A hegyvidékek nemcsak a biológiai sokféleség szempontjából kulcsfontosságúak, hanem a globális édesvízkészlet jelentős részét is biztosítják. Ha ezek a területek beszennyeződnek, az az alacsonyabban fekvő völgyek és városok életminőségét is közvetlenül veszélyezteti.

A Tiszta Hegyek Világnapja minden évben emlékeztet bennünket arra, hogy mennyire fontos hegyeink épségének megőrzése.

Fotó: AFP

Miért fontos a Tiszta Hegyek Világnapja?

A kezdeményezés gyökerei ahhoz a globális felismeréshez nyúlnak vissza, hogy a magassággal együtt a környezeti károk elhárításának nehézsége is növekszik. A szélsőséges időjárás és a nehezen megközelíthető terep miatt a felhalmozódott szemét elszállítása óriási logisztikai feladatot jelent. A világnap kezdeményezői ezért a megelőzésre és a felelős jelenlétre helyezik a hangsúlyt. Az esemény célja, hogy minél szélesebb körben terjedjen el a „ne hagyj nyomot” elve: mindent, amit felviszel a hátizsákodban, hozz is le magaddal.

Tovább halmozódik a szemét és a hulladék a Mount Everest alaptáborának közelében.

Fotó: Mailee Osten-Tan

Hogyan kapcsolódik Magyarország a hegyek védelméhez?

Bár nálunk nem találhatók hófödte nyolcezresek, a hazai középhegységek védelme legalább ennyire kiemelt feladat. Magyarország 2008-ban csatlakozott a nemzetközi akcióhoz, amikor a hazai természetjáró egyesületek és önkéntes csoportok elkezdték megszervezni az őszi szemétszedési akciókat a legnépszerűbb túraútvonalakon.