Te is hagysz nyomot a hegyekben? Ezért veszélyes a felhalmozódó hulladék

A Föld legmagasabb pontjain, így például a Mount Everesten is felhalmozódó műanyaghulladék, elhagyott sátrak és oxigéntartályok láttán egyértelművé vált, hogy a magashegyi környezet védelme nem várhat tovább. A természetjárás és a hegymászás népszerűsége évről évre növekszik, ez a tendencia viszont súlyos terhet ró a sérülékeny ökoszisztémákra. 2003-ban éppen azért jött létre a Tiszta Hegyek Világnapja, hogy felhívja a figyelmet erre a kritikus problémára, és cselekvésre buzdítsa a túrázókat. A hegyvidékek nemcsak a biológiai sokféleség szempontjából kulcsfontosságúak, hanem a globális édesvízkészlet jelentős részét is biztosítják. Ha ezek a területek beszennyeződnek, az az alacsonyabban fekvő völgyek és városok életminőségét is közvetlenül veszélyezteti.
A kezdeményezés gyökerei ahhoz a globális felismeréshez nyúlnak vissza, hogy a magassággal együtt a környezeti károk elhárításának nehézsége is növekszik. A szélsőséges időjárás és a nehezen megközelíthető terep miatt a felhalmozódott szemét elszállítása óriási logisztikai feladatot jelent. A világnap kezdeményezői ezért a megelőzésre és a felelős jelenlétre helyezik a hangsúlyt. Az esemény célja, hogy minél szélesebb körben terjedjen el a „ne hagyj nyomot” elve: mindent, amit felviszel a hátizsákodban, hozz is le magaddal.
Bár nálunk nem találhatók hófödte nyolcezresek, a hazai középhegységek védelme legalább ennyire kiemelt feladat. Magyarország 2008-ban csatlakozott a nemzetközi akcióhoz, amikor a hazai természetjáró egyesületek és önkéntes csoportok elkezdték megszervezni az őszi szemétszedési akciókat a legnépszerűbb túraútvonalakon.
A magyarországi programok során a résztvevők évente több tonna hulladéktól tisztítják meg az erdőket, a sziklafalak környékét és a hegyi pihenőhelyeket. Ezek a helyi kezdeményezések rámutatnak arra, hogy a saját környezetünk megóvása éppen olyan lényeges, mint a távoli csúcsok védelme. Az odafigyelés, amelyre a világnap felhívja a figyelmet, a Kéktúra útvonalán vagy a Bükk ösvényein kezdődik.
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