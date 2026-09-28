Bűnnek érezte a szerelmet, a rontást ördögi erőnek hitte – Erika 19 évesen már rettegésben élt

Erika a szigorú vallásos neveltetése miatt az első szerelemmel járó érzéseit is bűnnek élte meg.

A féltékeny riválisa egy viaszbabával ijesztette meg, emiatt a lány rontásra és ördögi erőre gyanakodott.

A szakember segítségével kiderült, hogy a szorongás hátterében vallási skrupulozitás állt.

Erika egy kisebb vidéki községben nőtt fel, szigorúan vallásos családban. Gyerekkorától kezdve istenfélő ember volt, tartott a bűntől és a kárhozattól - ám a szorongás akkor erősödött fel benne igazán, amikor életében először mély érzelmei alakultak egy fiú iránt. Ráadásul felbukkant egy féltékeny rivális is, aki pontosan ismerte a lány gyenge pontjait, és kegyetlen játékba kezdett vele.

Erikát folyamatos szorongás gyötörte vallási skrupulozitása miatt, amit ő rontásnak hitt. (Illusztráció)

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A szorongás már az első csók előtt is intenzíven megnyilvánult

Erika családjában a mély istenhit a mindennapok természetes része volt. Ő azonban idővel egyre szigorúbban értelmezte a tanokat, és folyamatosan figyelte saját magát: nemcsak a cselekedeteire ügyelt, hanem még a gondolatait is igyekezett kontrollálni.

– Néha attól is bűntudatom volt, ha haragudtam valakire. Állandóan azt lestem, nem mondtam vagy gondoltam-e valami rosszat. Egy idő után már a saját érzéseimtől is féltem – mesélte.

Aztán az utolsó gimnáziumi évben jött Gabesz...

Osztálytársak voltak, de korábban valahogy nem néztek egymásra vonzalommal. Egyszer csak megszaporodtak a beszélgetések, a fiú többször hazakísérte, és az esti üzenetek rendszeressé váltak. Erika fülig belezúgott Gabeszba, és hamar kiderült, hogy az érzés kölcsönös.

Az első csók elcsattanása után azonban a boldogság szinte azonnal bűntudatba fordult át.

– Hazamentem, és azon gyötrődtem, hogy paráználkodtam-e. Imádkoztam, közben pedig alig vártam, hogy újra lássam. Szerelmes voltam, de attól rettegtem, hogy már ezzel is vétkezem.

A kis községben ráadásul nehéz volt bármit titokban tartani. A lány attól is félt, hogy meglátják őket együtt, és a hír eljut a szüleihez.

A rivális tudta, mivel ijessze meg

Gabesz azonban másnak is tetszett. Niki, az egy évfolyammal alattuk járó lány hamar felismerte Erika gyenge pontját. Barátnőivel először csak cinikusan piszkálták és ugratták a vallásossága miatt, később viszont már azt mondogatták: ha nem száll le Gabeszról, „meg lesz csinálva” – vagyis rontás lesz rajta.