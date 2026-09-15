Kiara Lord kifakadt a Megasztárról: „T. Danny nyomorán nem szabad nevetni, de..”

A Megasztár 9. évadának zsűrigárdája T. Danny-vel bővült idén, akinek múltjától nem is olyan rég hangos volt a magyar sajtó. Ugyanis Dani nyíltan felvállalta, hogy kábítószerfüggő volt, amiről dokumentumfilmet is készített, valamint ennek következtében hordja arcán a most már ikonikussá vált fekte maszkot. A TV2 tehetségkutatójának válogatójába érkezett egy-két versenyző, akik T. Danny múltjával próbáltak viccelődni, amit a rapper nem nézett jó szemmel, sőt, kifejezetten sértőnek vélte, és be is szólt ezeknek a jelentkezőnek. Kiara Lord ezt a jelenetet Lakatos Leventével vitatta meg közös podcast műsorukban, ahol a felnőttfilmes részletezte, miért nem tartja helyénvalónak T. Danny reakcióját.

A Megasztár 2026 egyik új mestere: T. Danny (Fotó: TV2)

Kiara Lord kendőzetlen véleménye a Megasztár jelenetéről

Kiara és Levente a beszélgetés során abban egyetértettek, hogy T. Danny elutasítja az öniróniát, és nem fogadja jól, ha a műsor alatt felemlegetik a múltját.

Dani agresszívan nyilvánult meg, amikor az egyik versenyző viccelődött a szerhasználattal, és ő azt támadó jelleggel reagálta le. Szerintem ez annyira nem helyénvaló.

– kezdte Kiara, majd így folytatta: