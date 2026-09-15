Kiara Lord kifakadt a Megasztárról: „T. Danny nyomorán nem szabad nevetni, de..”

A Megasztár 9. évadának zsűrigárdája T. Danny-vel bővült idén, akinek múltjától nem is olyan rég hangos volt a magyar sajtó. Ugyanis Dani nyíltan felvállalta, hogy kábítószerfüggő volt, amiről dokumentumfilmet is készített, valamint ennek következtében hordja arcán a most már ikonikussá vált fekte maszkot. A TV2 tehetségkutatójának válogatójába érkezett egy-két versenyző, akik T. Danny múltjával próbáltak viccelődni, amit a rapper nem nézett jó szemmel, sőt, kifejezetten sértőnek vélte, és be is szólt ezeknek a jelentkezőnek. Kiara Lord ezt a jelenetet Lakatos Leventével vitatta meg közös podcast műsorukban, ahol a felnőttfilmes részletezte, miért nem tartja helyénvalónak T. Danny reakcióját.
Kiara és Levente a beszélgetés során abban egyetértettek, hogy T. Danny elutasítja az öniróniát, és nem fogadja jól, ha a műsor alatt felemlegetik a múltját.
Dani agresszívan nyilvánult meg, amikor az egyik versenyző viccelődött a szerhasználattal, és ő azt támadó jelleggel reagálta le. Szerintem ez annyira nem helyénvaló.
– kezdte Kiara, majd így folytatta:
A Dani nyomorán nem szabad nevetni, de azon lehet vihorászni, hogy melyik nővel milyen viszonyban volt. Ugye ott volt a válogatón a Snezi nevű lány, és ott Dani hozta szerintem őt olyan helyzetbe a somolygással, meg mindennel, hogy mindannyiunk számára kiderült, hogy ott mi történt. Szóval ő felhatalmazva érzi magát, hogy kiteregesse másnak a magánéletét
– mondta Kiara Lord, aki azt is hozzáfűzte, hogy itt megint előjött az, amit ő a legjobban utál. Ugyanis a kommentszekcióban míg Dani csak egy menő srác volt, aki levarrt valakit, addig a lányt lehordták mindennek.
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